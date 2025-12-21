Edit Profile
    హ్యాపీ బ‌ర్త్‌డే త‌మ‌న్నా-36 ఏళ్ల వ‌య‌సులోనూ అదిరే ఫిట్‌నెస్‌-మిల్కీ బ్యూటీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ సీక్రెట్ ఇదే

    ఇవాళ తమన్నా భాటియా బ‌ర్త్‌డే. 36వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటున్న ఈ మిల్కీ బ్యూటీ ఇప్పటికే ఫిట్ నెస్ లో అదరగొడుతోంది. ఆమె ఇంత ఫిట్ గా ఉండేందుకు కారణమైన సీక్రెట్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి. 

    Published on: Dec 21, 2025 9:47 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    తమన్నా భాటియా ఈ రోజు తన 36వ పుట్టినరోజు జరుపుకొంటుంది. ఆమె ఫిట్ ఫిజిక్, టోన్డ్ బాడీ చూస్తే ఈ వయసు నమ్మశక్యంగా లేదు. ఇటీవల అద్భుతమైన ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ సాధించిన ఈ నటి తన లీన్, హెల్తీ ఫిగర్‌కు బ్యాలెన్స్‌డ్, న్యూట్రిషియస్ డైట్‌ను ఆపాదిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 14న కర్లీ టేల్స్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో, ఆమె తన రోజువారీ అల్పాహార దినచర్యలో ఒక సింపుల్, శక్తివంతమైన అదనపు విషయం గురించి వివరించింది.

    తమన్నా భాటియా (Instagram/tamannaahspeaks)
    తమన్నా భాటియా (Instagram/tamannaahspeaks)

    తమన్నా ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్

    తమన్నా తన బరువు తగ్గడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఒక ప్రముఖ భారతీయ అల్పాహారం పోహాను తాను క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటానని వెల్లడించింది. బ్రేక్ ఫాస్ట్ సీక్రెట్ ను బయటపెట్టింది. ఫైబర్-రిచ్, ఫ్లాట్ రైస్ ఆమెకు ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుందని, రోజంతా శక్తివంతంగా ఉంచుతుందని, స్థిరమైన బరువు నిర్వహణకు మద్దతు ఇస్తుందని తెలిపింది.

    పోహా, మొలకలు

    తన డైటింగ్ విధానం గురించి చెబుతూ "సాధారణంగా మంచి పోహా, బంగాళాదుంపలతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేస్తా. ప్లెయిన్ పోహా, మరీ ఎక్కువ పదార్థాలు లేకుండా చూసుకంటా. నేను బరువు తగ్గాలనుకున్నప్పుడు పోహాతో పాటు చాలా మొలకలను (స్ప్రౌట్స్) చేర్చడం ప్రారంభించా. పోహాను మొలకలతో బ్యాలెన్స్ చేసినప్పుడు అది బరువు తగ్గడానికి నిజంగా ప్రభావవంతంగా మారుతుంది" అని మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా వెల్లడించింది.

    గుండె ఆరోగ్యం

    విటమిన్లు, మినరల్స్, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండిన మొలకలతో కూడిన పోహా.. జీర్ణక్రియకు సహాయపడటమే కాకుండా, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని కొనసాగించాలనుకునే ఎవరికైనా ఇది తెలివైన, పోషకమైన ఎంపిక.

    తమన్నా డైట్

    తమన్నా తన డైట్ సీక్రెట్స్ గురించి గతంలో కూడా మాట్లాడింది. గతంలో ఆమె డెయిరీ, గ్లూటెన్ రెండింటికీ దూరంగా ఉందని పంచుకుంది. స్కిన్‌కేర్ రొటీన్‌లో డైట్ ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందో నొక్కి చెప్పింది. ఆగస్టు 3న లల్లంతోప్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో.. "మంచి డైట్ పెద్ద మార్పు తెస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. చాలా మందికి ఫుడ్ సెన్సిటివిటీలు ఉంటాయి. వాటి గురించి వారికి తెలియదు కూడా. చాలా సంవత్సరాలుగా నాకు గ్లూటెన్, డెయిరీ అంటే అసహనం ఉందని నాకు తెలియదు’’ అని తమన్నా తెలిపింది.

    ‘‘ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ద్వారా వివిధ డైట్స్, అప్రోచ్‌లను ప్రయత్నించడం ద్వారా, గ్లూటెన్‌ను నివారించడం నా చర్మాన్ని మెరుగుపరిచింది. డెయిరీని తగ్గించడం కూడా అదే చేసిందని నేను గ్రహించా. ఇది నా ప్రయాణంలో ఒక లెర్నింగ్ ప్రాసెస్" అని తమన్నా పేర్కొంది.

