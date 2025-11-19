Edit Profile
    74 ఏళ్ల జీనత్ అమన్ ఫిట్‌నెస్ రహస్యం: పోహా, పప్పు, రోటీ.. ఆమె సింపుల్ డైట్ ఇదే

    నవంబర్ 19న 74వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న వెటరన్ నటి జీనత్ అమన్ యవ్వనంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఏ నియమాలు పాటిస్తున్నారో ఆమె తాజాగా పంచుకున్నారు. ఆమె ఆహార నియమం చాలా ఈజీ. తాజా, సంపూర్ణమైన ఆహారం, సమతుల్యత. తన తల్లి నేర్పించిన 'తక్కువ తినండి, తాజా ఆహారం తినండి' అనే మంత్రాన్ని అనుసరిస్తారట.

    Updated on: Nov 19, 2025 10:59 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బాలీవుడ్‌ వెటరన్ నటి జీనత్ అమన్ నవంబర్ 19న ఆమె 74వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. డాన్, హరే రామ హరే కృష్ణ వంటి ఎన్నో బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాలలో నటించిన ఈ ఫ్యాషన్ ఐకాన్, తన ఆరోగ్య రహస్యాన్ని పంచుకున్నారు.

    74 ఏళ్ల జీనత్ అమన్ ఫిట్‌నెస్ రహస్యం: పోహా, పప్పు, రోటీ.. ఆమె సింపుల్ డైట్ ఇదే ( (Instagram/ Zeenat Aman and Sanjeev Kapoor))
    74 ఏళ్ల జీనత్ అమన్ ఫిట్‌నెస్ రహస్యం: పోహా, పప్పు, రోటీ.. ఆమె సింపుల్ డైట్ ఇదే ( (Instagram/ Zeenat Aman and Sanjeev Kapoor))

    నిజానికి, జీనత్ అమన్ ఆరోగ్యంగా, ఉల్లాసంగా ఉండటానికి ఎంచుకున్న మార్గం చాలా సులభమైంది. ఆమె ఫిబ్రవరి 13న చేసిన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లో తన డైట్ సీక్రెట్స్‌ను పంచుకున్నారు. ఆమె డైట్ అంతా సమతుల్యత, మితంగా తినడంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.

    జీనత్ మంత్రం: తక్కువ తినండి, తాజా ఆహారం తినండి

    “ఫుడ్ అంటే కేవలం ఇంధనం మాత్రమే. పోషకాహార నిపుణులు, డైటీషియన్లు, పర్సనల్ ట్రైనర్‌లు ట్రెండ్‌లోకి రాకముందే, మా అమ్మ నాకు ఒక సాధారణ సూత్రాన్ని నేర్పించింది: తక్కువ తినండి, తాజా ఆహారం తినండి” అని జీనత్ అమన్ పంచుకున్నారు.

    డైట్ గురించి సోషల్ మీడియాలో పంచుకోవడం ఇప్పుడు ట్రెండ్‌గా మారింది. కాబట్టి, తన తల్లి బోధనలను, నేటి సోషల్ మీడియా సంస్కృతిని గౌరవిస్తూ తన రోజువారీ మెనూ వివరాలను ఆమె వెల్లడించారు.

    జీనత్ అమన్ రోజువారీ ఆహారం వివరాలు:

    ఉదయం ప్రారంభం: “బ్లాక్ టీ కప్పుతో పాటు, నానబెట్టి తొక్క తీసిన బాదంతో నా రోజు మొదలవుతుంది” అని జీనత్ తెలిపారు.

    అల్పాహారం: “గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, నేను బ్రౌన్ బ్రెడ్ టోస్ట్‌పై స్మాష్ చేసిన అవకాడో, దానిపై చెడ్డార్ చీజ్‌తో అల్పాహారం తీసుకుంటున్నాను. కానీ, దేశీ రుచులను ఆస్వాదించాలని అనిపిస్తే, దాని స్థానంలో ఒక చీలా లేదా పోహాను తీసుకుంటాను” అని ఆమె చెప్పారు.

    మధ్యాహ్న భోజనం: ఆమె రోజులో మధ్యాహ్న భోజనమే పెద్దదిగా, కడుపు నిండా ఉంటుంది. “నా లంచ్ మెనూ చాలా సింపుల్‌గా ఉంటుంది – పప్పు, సబ్జీ (కూర), రోటీ ఇంకా కొన్ని అనుబంధ వంటకాలు. ఈరోజు నేను చాలా పుల్లగా ఉండే ఖట్టీ దాల్, బఠానీ ఆలూ కూర, పనీర్ టిక్కా, ఇంట్లో చేసిన టమోటా చట్నీ తీసుకుంటున్నాను” అని జీనత్ వివరించారు. ఆమెకు ఖట్టీ దాల్, మటర్ ఆలూ, పనీర్ టిక్కా అంటే చాలా ఇష్టమట.

    సాయంత్రం స్నాక్స్: సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో స్నాక్స్ తప్పనిసరిగా తీసుకుంటారు. “సాయంత్రం స్నాక్స్ చాలా అవసరం. నా అసిస్టెంట్ ఐజాజ్ ప్రతిరోజూ తేలికపాటి మసాలాలు వేసి వేయించిన ఒక గిన్నె మఖానాను సిద్ధం చేస్తాడు. ఇది కరకరలాడుతూ, తేలికగా ఉంటుంది.. దీనికి పోషకాహార నిపుణుల ఆమోదం కూడా ఉంది” అని ఆమె నవ్వుతూ పంచుకున్నారు.

    ఆ ఆనందమే వేరు: “నేను తిండిని ఆస్వాదించే రోజులో అత్యుత్తమ భాగం నా స్వీట్ టూత్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం. ఎక్కువ చక్కెర తీసుకోకుండా జాగ్రత్త పడతాను, కానీ ఈ ఆనందాన్ని నా జీవితం నుంచి తొలగించుకోదలుచుకోలేదు” అని జీనత్ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమెకు రాయ్స్ (Royce) నుంచి వచ్చే స్మూత్, రిచ్ చాక్లెట్ స్క్వేర్స్ అంటే చాలా ఇష్టమట. “నేను ఒకేసారి మొత్తం బాక్స్‌ను తినేయగలను, కానీ రెండు స్క్వేర్స్‌కు మాత్రమే పరిమితం కావడానికి ప్రయత్నిస్తాను” అంటూ తన సీక్రెట్ ఇష్టాన్ని వెల్లడించారు.

