    ఓటీటీలోకి తమిళ కామెడీ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 9.2 రేటింగ్.. ఇది ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సినిమా

    ఓటీటీలోకి ఓ లేటెస్ట్ తమిళ కామెడీ డ్రామా స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన స్టోరీతో వచ్చిన ఈ మూవీకి ఐఎండీబీలో ఏకంగా 9.2 రేటింగ్ ఉండటం విశేషం. మరి ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 18, 2025 8:23 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తమిళంలో విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన 'మిడిల్ క్లాస్' (Middle Class) సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధమైంది. మునిష్‌కాంత్, విజయలక్ష్మి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ డ్రామా డిసెంబర్ 24న జీ5 (ZEE5)లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మధ్యతరగతి జీవుల కష్టాలు, ఈఎంఐల గోల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.

    మిడిల్ క్లాస్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    నవంబర్‌ 21న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రేక్షకులను అలరించిన తమిళ కామెడీ డ్రామా 'మిడిల్ క్లాస్'. నెల రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఓటీటీ ప్రేక్షకులను పలకరించేందుకు రెడీ అయ్యింది. ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను దక్కించుకుంది. క్రిస్మస్ స్పెషల్‌గా డిసెంబర్ 24 నుంచి ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.

    మన ఇంట్లో జరిగే కథే

    కిషోర్ ఎం రామలింగం దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా కథ ప్రతి మధ్యతరగతి కుటుంబానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. నిత్యం ఆర్థిక ఇబ్బందులు, నెల తిరిగే సరికి కట్టాల్సిన ఈఎంఐలు, బడ్జెట్ లెక్కలు.. ఇలా సగటు మధ్యతరగతి జీవితాన్ని ఈ సినిమాలో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించారు.

    ఇలాంటి కష్టాల్లో ఉన్న ఒక కుటుంబానికి.. తమ సమస్యలన్నీ ఒక్కసారే తీర్చుకునే అరుదైన అవకాశం వస్తే వాళ్లు ఏం చేశారు? ఆ తర్వాత ఎదురైన పరిణామాలు ఏంటి? అనేది ఆసక్తికరంగా, ఎమోషనల్ గా, కామెడీగా మలిచారు.

    మిడిల్ క్లాస్ మూవీ గురించి..

    కామెడీ టైమింగ్‌తో ఆకట్టుకునే మునిష్‌కాంత్, విజయలక్ష్మి ప్రధాన పాత్రలు పోషించగా.. కాళీ వెంకట్, రాధా రవి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ప్రేక్షకులకు నచ్చడంతో ఐఎండీబీలో 9.2 రేటింగ్ సాధించింది.

    "ఇది మన చుట్టూ రోజూ చూసే మనుషుల కథ. ఇందులో ఉండే హాస్యం మన నిజ జీవిత పరిస్థితుల నుంచే పుడుతుంది. అందుకే ఇది ప్రేక్షకులకు వెంటనే కనెక్ట్ అవుతుంది" అని మునిష్‌కాంత్ పేర్కొన్నాడు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 24 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో తమిళ ఆడియోతో అందుబాటులోకి రానుంది.

