Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    OTT Today: ఒకేసారి ఆరు ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసిన బోల్డ్ మూవీ.. రెండేళ్ల కిందటి మూవీకి సీక్వెల్ ఇది.. తెలుగు వెర్షన్‌ ఎక్కడ?

    ఒకే రోజు ఒకే సినిమా ఏకంగా ఆరు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ లోకి వచ్చిందంటే నమ్మగలరా? కానీ ఓ తమిళ మూవీ ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించింది. ఈ సినిమా పేరు హాట్ స్పాట్ 2 మచ్. రెండేళ్ల కిందట వచ్చిన మూవీకి సీక్వెల్ ఇది.

    Published on: Feb 20, 2026 1:58 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సాధారణంగా ఓ సినిమా ఒకే ఓటీటీలోకి.. లేదంటే రెండు ఓటీటీల్లోకి రావడం చూశాం. మరీ అరుదుగా మూడింట్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అయ్యాయి. కానీ హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ అనే ఈ మూవీ మాత్రం ఒకే రోజు ఆరు ఓటీటీల్లోకి వచ్చింది. చాలా బోల్డ్ కంటెంట్ తో వచ్చిన ఈ మూవీ జనవరి 23న థియేటర్లలో రిలీజ్ కాగా.. నెల రోజుల్లోపే అంటే ఈ శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 20) నుంచే స్ట్రీమింగ్ మొదలైంది.

    OTT Today: ఒకే రోజు ఆరు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన తమిళ సినిమా.. రెండేళ్ల కిందటి మూవీకి సీక్వెల్ ఇది.. తెలుగు వెర్షన్‌ ఎక్కడ?
    OTT Today: ఒకే రోజు ఆరు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన తమిళ సినిమా.. రెండేళ్ల కిందటి మూవీకి సీక్వెల్ ఇది.. తెలుగు వెర్షన్‌ ఎక్కడ?

    హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ ఓటీటీ రిలీజ్

    విగ్నేష్ కార్తీక్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన తమిళ మూవీ 'హాట్ స్పాట్ 2 మచ్' (Hot Spot 2 Much). తమిళ ఇండస్ట్రీలో విభిన్నమైన కథలతో, ముఖ్యంగా బోల్డ్, కాంట్రవర్షియల్ అంశాలతో సినిమాలు తీసే దర్శకుడిగా ఇతనికి పేరుంది. అతడు గతంలో అంటే 2024లో తీసిన 'హాట్ స్పాట్' సినిమాకు సీక్వెల్‌గా వచ్చిన తాజా మూవీ 'హాట్ స్పాట్ 2 మచ్'. ఇప్పుడీ సినిమా ఈరోజు నుంచి ఏకంగా ఆరు ప్రముఖ ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అందులో అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా తమిళం, లయన్స్‌గేట్ ప్లే, సింప్లీ సౌత్, షార్ట్ ఫ్లిక్స్, ఏపీ ఇంటర్నేషనల్ సౌత్ సినిమాలాంటి వాటిలోకి రావడం విశేషం.

    తెలుగు వెర్షన్ ఎక్కడ?

    అయితే ఇన్ని ప్లాట్‌ఫామ్స్ లోకి మూవీ వచ్చినా తెలుగు వెర్షన్ పై మాత్రం క్లారిటీ లేదు. దేనిలోనూ తెలుగు డబ్బింగ్ అందుబాటులోకి రాలేదు. లయన్స్‌గేట్ ప్లేలో మాత్రం హిందీ వెర్షన్ ఉంది. నిజానికి హాట్ స్పాట్ మూవీ తెలుగులోనూ థియేటర్లలో రిలీజైనా.. ఈ సీక్వెల్ పై మాత్రం క్లారిటీ లేదు. తమిళ వెర్షన్ ను ఇంగ్లిష్ సబ్ టైటిల్స్ తో చూడాల్సిందే. త్వరలోనే తెలుగు వెర్షన్ పై క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ స్టోరీ, విశేషాలు

    విగ్నేష్ కార్తీక్ స్వీయ దర్శకత్వంలో, అతడే స్వయంగా రాసుకున్న ఈ కథ ఒక హైపర్ లింక్ సినిమా. అంటే వేర్వేరు కథలు ఒకే చోట కలవడం లేదా సమాంతరంగా సాగడం. ఈ సినిమాను ప్రధానంగా మూడు సెగ్మెంట్లుగా విభజించారు. ఇందులో సమాజంలో ఉన్న కొన్ని సీరియస్, సెన్సిటివ్ అంశాలను చర్చించారు.

    టాక్సిక్ ఫ్యాన్ కల్చర్ అంటే హీరోల పట్ల అభిమానం పిచ్చిగా మారితే ఎలాంటి పరిణామాలు ఉంటాయో అనేది ఒకటి. మరొకటి స్వలింగ సంపర్కుల వివాహం చుట్టూ ఉన్న చర్చ కాగా.. మూడోది ఒక వ్యక్తి తనకు నచ్చిన బట్టలు వేసుకునే హక్కు, సమాజం చూసే చూపు చుట్టూ తిరుగుతుంది.

    ఇలాంటి వైవిధ్యమైన అంశాలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. అయితే థియేటర్లలో విడుదలైనప్పుడు ఈ సినిమాకు మిక్స్‌డ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయింది. కానీ ఓటీటీలో ఇలాంటి కంటెంట్‌కు ఆదరణ దక్కుతుందని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు.

    హాట్ స్పాట్ 2 మచ్ నటీనటులు

    ఈ సినిమాలో భారీ తారాగణమే ఉంది. ప్రియా భవాని శంకర్, ఎం.ఎస్. భాస్కర్, తంబి రామయ్య, రక్షాన్, అశ్విన్ కుమార్, ఆదిత్య భాస్కర్, భవాని శ్రీ, బ్రిగిడా సాగా, సంజన తివారి తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. సతీష్ రఘునాథన్ సంగీతం అందించగా, జగదీష్ రవి, జోసెఫ్ పాల్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఇక ఈ మూవీ సిరీస్‌లో వచ్చిన మొదటి సినిమా 'హాట్ స్పాట్' (Hot Spot) కూడా ఆహా తమిళంలో అందుబాటులో ఉంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/OTT Today: ఒకేసారి ఆరు ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసిన బోల్డ్ మూవీ.. రెండేళ్ల కిందటి మూవీకి సీక్వెల్ ఇది.. తెలుగు వెర్షన్‌ ఎక్కడ?
    News/Entertainment/OTT Today: ఒకేసారి ఆరు ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసిన బోల్డ్ మూవీ.. రెండేళ్ల కిందటి మూవీకి సీక్వెల్ ఇది.. తెలుగు వెర్షన్‌ ఎక్కడ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes