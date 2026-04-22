    Happy Raj OTT Release Date: ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వస్తున్న తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    Happy Raj OTT Release Date: తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ హ్యాపీ రాజ్ ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఐఎండీబీలో 6.9 రేటింగ్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమాను ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయబోతోంది.

    Apr 22, 2026, 15:33:44 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Happy Raj OTT Release Date: మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ లీడ్ రోల్లో నటించిన లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'హ్యాపీ రాజ్' డిజిటల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ సినిమా.. ఈ వారమే ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది.

    Happy Raj OTT Release Date: ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వస్తున్న తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
    Happy Raj OTT Release Date: ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వస్తున్న తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే

    బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి.. ఇక ఓటీటీలో రచ్చ

    సంగీత దర్శకుడిగా, నటుడిగా తనదైన ముద్ర వేసిన జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ హీరోగా నటించిన తాజా సినిమా ‘హ్యాపీ రాజ్’. తెలుగమ్మాయి శ్రీ గౌరీ ప్రియ కథానాయికగా నటించిన ఈ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా గత నెల మార్చి 27న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి స్పందనను రాబట్టుకుంది.

    ముఖ్యంగా తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే ఎమోషన్స్‌ను దర్శకుడు మరియ రాజా ఇళంచెళియన్ అద్భుతంగా తెరకెక్కించారనే ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇక ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లోకి అడుగుపెట్టేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసుకుంది.

    ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో' (Amazon Prime Video) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఏప్రిల్ 24 నుండి 'హ్యాపీ రాజ్' స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అంటే థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాల్లోనే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రాబోతోంది. తమిళంతోపాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

    అబ్బాస్ రీ ఎంట్రీ..

    ఈ సినిమాలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది 1990ల నాటి హీరో అబ్బాస్ గురించి. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఆయన ఈ సినిమాతో వెండితెరకు రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కథానాయిక తండ్రి పాత్రలో అబ్బాస్ తనదైన శైలిలో నటించి మెప్పించారు.

    ఇక హీరో తండ్రిగా నటించిన జార్జ్ మర్యన్ నటన సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలిచింది. ఊళ్లో తండ్రి ప్రవర్తన వల్ల హేళనకు గురయ్యే కొడుకు, తన తండ్రి పట్ల చూపే ప్రేమాభిమానాలు ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తాయి.

    హ్యాపీ రాజ్ మూవీ స్టోరీ ఏంటంటే?

    ఆనంద రాజ్ అలియాస్ హ్యాపీ రాజ్ (జీవీ ప్రకాష్) తన తండ్రి వల్ల పడే ఇబ్బందులు, ఆ తర్వాత బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం సంపాదించడం, అక్కడ కావ్య (శ్రీ గౌరీ ప్రియ)తో ప్రేమలో పడటం చుట్టూ కథ సాగుతుంది. అయితే రెండు కుటుంబాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలు, పెళ్లి విషయంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను దర్శకుడు వినోదాత్మకంగా, ఎమోషనల్‌గా మలిచారు.

    జస్టిన్ ప్రభాకరన్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చింది. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయడం విశేషం. ఈ వీకెండ్ లో ఫ్యామిలీతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకుంటూ, కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యే సినిమా చూడాలనుకునే వారికి ‘హ్యాపీ రాజ్’ ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ‘హ్యాపీ రాజ్’ సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?

    జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ నటించిన ‘హ్యాపీ రాజ్’ చిత్రం ఏప్రిల్ 24, 2026 నుండి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    2. హ్యాపీ రాజ్ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది?

    ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో దక్కించుకుంది.

    3. ‘హ్యాపీ రాజ్’ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?

    ఈ చిత్రంలో ‘లవర్’, ‘మ్యాడ్’ సినిమాలతో గుర్తింపు పొందిన శ్రీ గౌరీ ప్రియ హీరోయిన్‌గా నటించింది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    News/Entertainment/Happy Raj OTT Release Date: ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వస్తున్న తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
    News/Entertainment/Happy Raj OTT Release Date: ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వస్తున్న తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
