Happy Raj OTT Release Date: ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ వస్తున్న తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే
Happy Raj OTT Release Date: తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ హ్యాపీ రాజ్ ఓటీటీలోకి తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. ఐఎండీబీలో 6.9 రేటింగ్ సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమాను ప్రైమ్ వీడియో ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ చేయబోతోంది.
Happy Raj OTT Release Date: మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ లీడ్ రోల్లో నటించిన లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'హ్యాపీ రాజ్' డిజిటల్ విడుదలకు సిద్ధమైంది. థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఈ సినిమా.. ఈ వారమే ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి.. ఇక ఓటీటీలో రచ్చ
సంగీత దర్శకుడిగా, నటుడిగా తనదైన ముద్ర వేసిన జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ హీరోగా నటించిన తాజా సినిమా ‘హ్యాపీ రాజ్’. తెలుగమ్మాయి శ్రీ గౌరీ ప్రియ కథానాయికగా నటించిన ఈ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యామిలీ డ్రామా గత నెల మార్చి 27న థియేటర్లలో విడుదలై మంచి స్పందనను రాబట్టుకుంది.
ముఖ్యంగా తండ్రీకొడుకుల మధ్య ఉండే ఎమోషన్స్ను దర్శకుడు మరియ రాజా ఇళంచెళియన్ అద్భుతంగా తెరకెక్కించారనే ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇక ఇప్పుడు ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి అడుగుపెట్టేందుకు ముహూర్తం ఖరారు చేసుకుంది.
ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో' (Amazon Prime Video) ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఏప్రిల్ 24 నుండి 'హ్యాపీ రాజ్' స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అంటే థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాల్లోనే ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రాబోతోంది. తమిళంతోపాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
అబ్బాస్ రీ ఎంట్రీ..
ఈ సినిమాలో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది 1990ల నాటి హీరో అబ్బాస్ గురించి. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ఆయన ఈ సినిమాతో వెండితెరకు రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చారు. కథానాయిక తండ్రి పాత్రలో అబ్బాస్ తనదైన శైలిలో నటించి మెప్పించారు.
ఇక హీరో తండ్రిగా నటించిన జార్జ్ మర్యన్ నటన సినిమాకే హైలైట్గా నిలిచింది. ఊళ్లో తండ్రి ప్రవర్తన వల్ల హేళనకు గురయ్యే కొడుకు, తన తండ్రి పట్ల చూపే ప్రేమాభిమానాలు ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తాయి.
హ్యాపీ రాజ్ మూవీ స్టోరీ ఏంటంటే?
ఆనంద రాజ్ అలియాస్ హ్యాపీ రాజ్ (జీవీ ప్రకాష్) తన తండ్రి వల్ల పడే ఇబ్బందులు, ఆ తర్వాత బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం సంపాదించడం, అక్కడ కావ్య (శ్రీ గౌరీ ప్రియ)తో ప్రేమలో పడటం చుట్టూ కథ సాగుతుంది. అయితే రెండు కుటుంబాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలు, పెళ్లి విషయంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను దర్శకుడు వినోదాత్మకంగా, ఎమోషనల్గా మలిచారు.
జస్టిన్ ప్రభాకరన్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చింది. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేయడం విశేషం. ఈ వీకెండ్ లో ఫ్యామిలీతో కలిసి హాయిగా నవ్వుకుంటూ, కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యే సినిమా చూడాలనుకునే వారికి ‘హ్యాపీ రాజ్’ ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ‘హ్యాపీ రాజ్’ సినిమా ఓటీటీలో ఎప్పుడు విడుదలవుతోంది?
జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ నటించిన ‘హ్యాపీ రాజ్’ చిత్రం ఏప్రిల్ 24, 2026 నుండి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. హ్యాపీ రాజ్ ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది?
ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో దక్కించుకుంది.
3. ‘హ్యాపీ రాజ్’ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ చిత్రంలో ‘లవర్’, ‘మ్యాడ్’ సినిమాలతో గుర్తింపు పొందిన శ్రీ గౌరీ ప్రియ హీరోయిన్గా నటించింది.
