ఒక్కటి కాదు.. రోజూ ఇలాంటివి మరో 79 ఘటనలు జరుగుతాయి.. మనం దానికి అలవాటు పడిపోవడమే అసలు బాధ: నటి తాప్సీ కామెంట్స్
నటి తాప్సీ పన్ను తన నెక్ట్స్ మూవీ అస్సీ (Assi)తోపాటు బీహార్ లో ఓ నీట్ విద్యార్థి చనిపోవడంపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది. ఇలాంటివి దేశంలో రోజూ మరో 79 జరుగుతాయని, వీటికి మనం అలవాటుపడిపోవడమే అసలు విషాదం అని ఆమె చెప్పింది.
పాట్నాలో జరిగిన నీట్ (NEET) విద్యార్థిని మృతి ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. దీనిపై బాలీవుడ్ నటి తాప్సీ పన్ను స్పందించింది. ఇలాంటి దారుణాలు మనకు సాధారణమైపోవడం దురదృష్టకరమని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. తన నెక్ట్స్ మూవీ 'అస్సి' (Assi) విడుదల సందర్భంగా ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఆ కేసు పూర్వాపరాలు ఇక్కడ చూడండి.
అసలేం జరిగింది?
బీహార్లోని పాట్నాలో నీట్ కోచింగ్ తీసుకుంటున్న ఒక విద్యార్థిని అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించిన ఘటనపై బాలీవుడ్ నటి తాప్సీ పన్ను మౌనం వీడింది. ఏఎన్ఐ (ANI) వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. "ఆ ఒక్క రోజే దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటివి మరో 79 కేసులు నమోదై ఉంటాయి. నాకు చాలా బాధగా ఉంది. మన దేశంలో సగటున రోజుకు 80కి పైగా ఇటువంటి దారుణాలు జరుగుతున్నాయి. దురదృష్టవశాత్తు, మనం ఇలాంటి కేసులకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం మానేశాం.. వీటికి అలవాటు పడిపోయాం" అని తాప్సీ బాధపడింది.
గత నెలలో పాట్నాలోని ఎయిమ్స్ సమీపంలో ఉన్న ఒక కోచింగ్ సెంటర్ నాలుగో అంతస్తు నుంచి పడిపోయిన ఒక విద్యార్థిని చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. అయితే ఆమెపై లైంగిక దాడి జరిగిందనే ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల్లో మృతురాలి లోదుస్తులపై కొన్ని ఆనవాళ్లు లభించడంతో, నిందితుల డీఎన్ఏతో సరిపోల్చే పనిలో అధికారులు ఉన్నారు.
సీబీఐ చేతికి కేసు..
ఈ కేసులో స్థానిక పోలీసుల విచారణ సరిగా లేదని ఆరోపిస్తూ మృతురాలి తల్లిదండ్రులు ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన తెలిపారు. దీంతో బీహార్ ప్రభుత్వం కేసును సీబీఐ (CBI)కి అప్పగించింది. విచారణలో అలసత్వం వహించినందుకు ఇద్దరు పోలీసు అధికారులను పాట్నా పోలీసులు సస్పెండ్ చేశారు.
'అస్సి' సినిమా.. రోజుకు 80 కేసులు!
తాప్సీ నటించిన తాజా చిత్రం 'అస్సి' (Assi) కూడా సరిగ్గా ఇదే అంశంపై తెరకెక్కింది. హిందీలో 'అస్సి' అంటే 80 అని అర్థం. దేశంలో రోజుకు సగటున 80 అత్యాచార కేసులు నమోదవుతున్నాయనే చేదు నిజాన్ని ఈ సినిమా ద్వారా దర్శకుడు అనుభవ్ సిన్హా చూపించనున్నారు.
మనోజ్ పహ్వా, నసీరుద్దీన్ షా వంటి దిగ్గజ నటులు ఉన్న ఈ కోర్ట్రూమ్ డ్రామా ఫిబ్రవరి 20న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. సమాజంలో జరుగుతున్న దారుణాలకు ఈ సినిమా అద్దం పట్టనుంది.