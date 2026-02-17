Edit Profile
    సౌత్ హీరోయిన్ అని చులకనగా చూసేవారు, ఒక మూసలో బంధించారు.. బాలీవుడ్ తీరుపై రెజీనా కసాండ్ర ఆవేదన

    Regina Cassandra About Bollywood: దక్షిణాదిలో స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్న హీరోయిన్ రెజీనా కసాండ్రా బాలీవుడ్ ఎంట్రీ సమయంలో ఎదుర్కొన్న వివక్షపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. హిందీ పరిశ్రమలో తనను తక్కువ చేసి చూశారని, స్టీరియోటైపింగ్ వల్ల ఇబ్బందులు పడ్డానని రెజీనా కసాండ్రా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    Published on: Feb 17, 2026 8:36 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లో ఒక దశాబ్దానికి పైగా తనదైన నటనతో అలరించిన బ్యూటిపుల్ హీరోయిన్ రెజీనా కసాండ్రా. అనంతరం 2019లో ‘ఏక్ లడ్కీ కో దేఖా తో ఐసా లగా’ చిత్రంతో హిందీ తెరకు పరిచయమయ్యారు రెజీనా కసాండ్రా.

    చెన్నైకి చెందిన ఈ హీరోయిన్ షూటింగ్ సెట్‌ను తన సొంత ఇల్లుగా భావిస్తారట. అయితే, ఒక దక్షిణాది నటిగా బాలీవుడ్‌లో నిలదొక్కుకోవడం తనకు అంత సులభం కాలేదని, హిందీ చిత్రసీమలో ఎదుర్కొన్న చేదు అనుభవాలను తాజాగా రెజీనా కసాండ్రా కుండబద్ధలు కొట్టినట్లు చెప్పారు.

    భాష వచ్చినా.. భావంలో వివక్షే!

    బాలీవుడ్ పరిశ్రమలో తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాల గురించి హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రెజీనా కసాండ్రా మనసు విప్పారు. "నేను ఒక సౌత్ ఇండియన్ హీరోయిన్‌ని కాబట్టి నన్ను ఒక మూసలో (Stereotype) బంధించారు" అని రెజీనా కసాండ్రా తెలిపారు.

    "నిజానికి చాలామంది దక్షిణాది వారితో పోలిస్తే నా హిందీ చాలా బాగుంటుంది. నేను హిందీ చదవగలను, రాయగలను, అద్భుతంగా మాట్లాడగలను. ఇప్పటివరకు నేను చేసిన హిందీ ప్రాజెక్టులన్నింటికీ నా సొంత గొంతుతోనే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నాను. అయినా సరే, నన్ను అక్కడ ఒక పరాయి వ్యక్తిలా చూశారు" అని రెజీనా కసాండ్రా వాపోయారు.

    ప్రవర్తనతో కించపరిచారు

    కేవలం మాటలతోనే కాకుండా, కొందరు తమ ప్రవర్తనతో కూడా తనను కించపరిచారని రెజీనా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "చాలామంది నన్ను చాలా చులకనగా చూశారు. కొన్ని సందర్భాల్లో నన్ను తక్కువ చేసి చూపిస్తున్నారని నాకు స్పష్టంగా అర్థమయ్యేది. దానివల్ల ఉత్తరాది ప్రాజెక్టుల విషయంలో నాలో కొంత సంకోచం కలిగింది. అయితే అందరూ అలా ఉంటారని నేను అనను" అని రెజీనా కసాండ్రా వివరించారు.

    గ్లామర్ ప్రపంచంలో మూస పద్ధతులు

    కేవలం బాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా, కమర్షియల్ సినిమాలో మహిళా నటీమణులను కేవలం అందచందాలకే పరిమితం చేయడంపై కూడా రెజీనా స్పందించారు.

    "సినిమా అనేది విజువల్ మీడియం కాబట్టి, ఒక నటిని ఒకే రకమైన పాత్రలో చూస్తే ప్రేక్షకుల మనసులో అదే ముద్ర పడిపోతుంది. కానీ నాకు ఎప్పుడూ వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేయాలనే ఉంటుంది. అందుకే కేవలం కమర్షియల్ సినిమాలు మాత్రమే కాకుండా, నా నటనకు ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రాలను ఎంచుకోవడం నాకు సవాలుగా మారింది" అని రెజీనా కసాండ్రా తెలిపారు.

    నేర్చుకోవడం.. మర్చిపోవడం..

    16 ఏళ్ల వయసులోనే కెరీర్ ప్రారంభించిన రెజీనా కసాండ్రా ఇప్పుడు 35 ఏళ్ల వయసులో జీవితాన్ని ఒక కొత్త కోణంలో చూస్తున్నారు. "ఈ పరిశ్రమలో ఉంటూ ప్రశాంతంగా ఉండటం అంత సులభం కాదు. కొన్ని విషయాలను మనకు తెలియకుండానే మనం బలంగా నమ్ముతాం. గత కొన్నేళ్లుగా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను, కొన్ని అనవసరమైన విషయాలను మర్చిపోయాను (Unlearning). ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది" అంటూ రెజీనా తన ప్రయాణాన్ని వివరించారు.

    రెజీనా ఓటీటీ సిరీస్‌లు

    కాగా, రెజీనా కసాండ్రా ‘రాకెట్ బాయ్స్’, ‘ఫర్జీ’ ఓటీటీ సిరీస్‌లతోపాటు ‘జాట్’ వంటి యాక్షన్ థ్రిల్లర్ సినిమాలతో హిందీలో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తన చుట్టూ ఉన్నవారితో స్నేహపూర్వకంగా ఉంటూ, ఏ పరిశ్రమలో ఉన్నా దాన్ని తన ఇల్లుగా మార్చుకోవడమే తన విజయ రహస్యమని రెజీనా కసాండ్రా చెబుతున్నారు.

