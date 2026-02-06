OTT Telugu: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు రూరల్ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్- 9.4 రేటింగ్- స్నేహ ఉల్లాల్ రీ ఎంట్రీ మూవీ
OTT Today Release Telugu: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగులో వచ్చిన రూరల్ లవ్ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మూవీ నీలకంఠ. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాతో బ్యూటిపుల్ హీరోయిన్ స్నేహ ఉల్లాల్ రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. మరి నీలకంఠ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఓటీటీలోకి ప్రతి వారం వచ్చినట్లుగానే ఈ వీక్ కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ స్పెషల్ సినిమాలు ఎన్నో వచ్చాయి. వాటిలో ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 6) ఒక్కరోజే సుమారు 19 సినిమాల వరకు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో ఓ తెలుగు సినిమా చూసేందుకు ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది.
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ హీరోగా
ఆ మూవీ పేరే నీలకంఠ. టాలీవుడ్ రూరల్ లవ్ పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో తెరకెక్కిన నీలకంఠ సినిమాలో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ మాస్టర్ మహేంద్రన్ హీరోగా చేశాడు. ఈ సినిమాతోనే మహేంద్రన్ హీరోగా డెబ్యూ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాతో టాలీవుడ్ బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్ స్నేహ ఉల్లాల్ కూడా రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
స్పెషల్ సాంగ్తో స్నేహ ఉల్లాల్
నీలకంఠ సినిమాలో ఓ స్పెషల్ సాంగ్తో స్నేహ ఉల్లాల్ అలరించింది. ఇక నీలకంఠ చిత్రంలో మహేంద్రన్కు జోడీగా యష్ణ ముతులూరి హీరోయిన్గా చేసింది. హీరోహీరోయిన్లతోపాటు రాంకీ, బబ్లూ పృథ్వీ, శుభలేఖ సుధాకర్, చిత్రం శీను, సత్య ప్రకాష్, భరత్ రెడ్డి తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు.
నిందితులను బహిష్కరిస్తారు
నీలకంఠం సినిమాకు రాకేష్ మాధవన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఎల్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై మర్లపల్లి శ్రీనివాసులు, దివి వేణుగోపాల్ నిర్మాతలుగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఒక యూనిక్ పాయింట్తో తెరకెక్కింది. సాధారణంగా తెలుగు సినిమాల్లో ఎవరైనా తప్పు చేస్తే ఆ ఊరి పెద్ద నిందితులను బహిష్కరిస్తారు.
శిక్షతో హీరోకు తిప్పలు
కానీ, నీలకంఠ సినిమాలో తప్పు చేసిన వ్యక్తిని ఆ ఊరి పొలిమేర దాటకూడదని శిక్ష విధిస్తాడు. ఆ శిక్ష కారణంగా హీరో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాడు, ఆ శిక్ష అతని చదువు, ప్రేమకు, బంధాలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించిందనే కాన్సెప్ట్తో నీలకంఠం మూవీ తెరకెక్కింది.
9.4 ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్
ఇదే ఏడాది జనవరి 2న థియేటర్లలో నీలకంఠం సినిమా విడుదలైంది. మంచి టాక్ సొంతం చేసుకున్నప్పటికీ బాక్సాఫీస్ పరంగా పెద్దగా ఆశించిన స్థాయిలో నీలకంఠ ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కానీ, ఐఎమ్డీబీలో మాత్రం పదికి ఏకంగా 9.4 రేటింగ్ దక్కించుకుని నీలకంఠం సినిమా సత్తా చాటింది.
నీలకంఠ ఓటీటీ రిలీజ్
ఇలాంటి నీలకంఠం ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసింది. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఒకటైన సన్ నెక్ట్స్లో నీలకంఠ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తెలుగుతోపాటు తమిళం వంటి రెండు భాషల్లో ఇవాళ నీలకంఠ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో
అంటే, థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత సుమారు 2 నెలలకు నీలకంఠ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. థియేటర్లలో చూడని వారు నీలకంఠను సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీలో ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు.