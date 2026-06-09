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    OTT Telugu: ఓటీటీలోకి 20 రోజుల్లోనే ఫీల్ గుడ్ తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. చూపు లేని అమ్మాయి, నడవలేని అబ్బాయి ప్రేమ

    OTT Telugu: ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ 'ఈటీవీ విన్' సరికొత్త రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'రమణి కల్యాణం' (Ramani Kalyanam) డిజిటల్ రిలీజ్‌ అనౌన్స్ చేసింది. సూర్య వసిష్ఠ, దీప్షికా మెయిన్ లీడ్స్ లో నటించిన ఈ క్యూట్ లవ్ స్టోరీ జూన్ 12 నుంచి ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.

    Jun 9, 2026, 21:18:57 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    OTT Telugu: తెలుగు ఓటీటీ స్పేస్ లో ఎప్పుడూ వైవిధ్యమైన, ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసే కంటెంట్‌తో 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) దూసుకుపోతోంది. క్లీన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్లు, మనసుకు హత్తుకునే స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథలను డిజిటల్ ఆడియన్స్ కు అందించడంలో వాళ్ల స్టైలే వేరు.

    OTT Telugu: ఓటీటీలోకి 20 రోజుల్లోనే ఫీల్ గుడ్ తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. చూపు లేని అమ్మాయి, నడవలేని అబ్బాయి ప్రేమ
    OTT Telugu: ఓటీటీలోకి 20 రోజుల్లోనే ఫీల్ గుడ్ తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. చూపు లేని అమ్మాయి, నడవలేని అబ్బాయి ప్రేమ

    సరిగ్గా ఇదే ట్రాక్ లో ఇప్పుడు 'రమణి కల్యాణం' అనే సరికొత్త ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. థియేటర్లలో రిలీజైన 20 రోజుల్లోనే ఈ మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుండటం విశేషం. సూర్య వసిష్ఠ, దీప్షికా హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా జూన్ 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.

    అనుకోకుండా మొదలైన ప్రయాణం

    ఈ రమణి కల్యాణం సినిమా అఫీషియల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ తో పాటు మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్యాప్షన్ పోస్ట్ చేశారు. "వాళ్లు యాదృచ్ఛికంగా కలుసుకున్నారు.. కానీ ఒక బలమైన కారణంతోనే ఒకరికొకరు తోడై నిలిచారు" అని మూవీ టీమ్ రాసుకొచ్చింది.

    ఈ ట్యాగ్‌లైన్ లవ్ స్టోరీలంటే ఇష్టపడే ఆడియన్స్ లో మంచి క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఒక బ్యూటిఫుల్, ఎమోషనల్ జర్నీలా సాగే ఈ ప్రేమకథను డైరెక్టర్ విజయ్ (Weejay) తెరకెక్కించారు. ఈ జనరేషన్ యూత్ ఆలోచనలు, వాళ్ల బంధాల వెనుక ఉండే ఫీలింగ్స్ చుట్టూ ఈ స్టోరీ తిరగనుంది.

    టాలెంటెడ్ టెక్నీషియన్స్ కలయిక

    డిజిటల్ ప్లాట్ ఫామ్స్ లో తనకంటూ ఒక మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సూర్య వసిష్ఠ ఇందులో హీరోగా నటిస్తుండగా.. దీప్షికా హీరోయిన్ గా మెప్పించనుంది. వీళ్లిద్దరి స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ ఈ సినిమాకు మెయిన్ అట్రాక్షన్ కానుంది. కేవలం నటీనటులే కాదు, టెక్నికల్ గా కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఈ సినిమాకు పనిచేశారు.

    రమణి కల్యాణం మూవీ విశేషాలు

    నడవలేని అబ్బాయి, చూపులేని అమ్మాయి మధ్య చిగురించిన ప్రేమ బంధాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన ప్రయత్నమే రమణి కల్యాణం మూవీ. మే 22న థియేటర్లలో రిలీజైంది.

    సంజన (దీప్షిక చంద్రన్) చిన్నతనంలోనే ఒక ప్రమాదంలో కంటిచూపు కోల్పోతుంది. అయినా సరే అధైర్యపడకుండా, తన పనులు తనే చేసుకుంటూ ఒక పబ్‌లో సింగర్‌గా జీవనం సాగిస్తూ ఉంటుంది. నలుగురు అనాథ పిల్లలు, ఒక బామ్మే ఆమె ప్రపంచం. అదే పబ్ ఓనర్ కిషోర్ (శ్రీనివాస రెడ్డి) స్నేహితుడైన రాజ్ (సూర్య వశిష్ట) పక్షవాతం కారణంగా వీల్ చైర్‌కే పరిమితమవుతాడు. తన గతాన్ని తలుచుకుంటూ నిరంతరం బాధపడే రాజ్‌కు సంజనతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది.

    ఆ పరిచయం కాస్తా స్నేహంగా, ఆపై ప్రేమగా మారుతుంది. సంజన సాన్నిహిత్యంతో రాజ్ తన బాధను మర్చిపోయి సంతోషంగా జీవించడం మొదలుపెడతాడు. ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న తరుణంలో కిషోర్‌కు రాజ్‌కు సంబంధించిన ఒక షాకింగ్ నిజం తెలుస్తుంది. అసలు రాజ్ గతం ఏంటి? సంజనతో ఉన్న ఆ పిల్లలు ఎవరు? కిషోర్‌కు తెలిసిన ఆ నిజం వీరి పెళ్లిని ఎలా ప్రభావితం చేసింది? మరి రాజ్, సంజన ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారా? అనేది తెలియాలంటే రమణి కళ్యాణం చూడాల్సిందే. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వాళ్లు జూన్ 12 నుంచి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.

    People Also Ask (FAQs)

    'రమణి కల్యాణం' సినిమా ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో రిలీజ్ కాబోతోంది?

    ఈ ఫీల్ గుడ్ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ యాప్ 'ఈటీవీ విన్' (ETV Win) లో ఎక్స్‌క్లూజివ్ గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    'రమణి కల్యాణం' ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఎప్పుడు?

    ఈ క్యూట్ లవ్ స్టోరీ జూన్ 12 నుంచి అఫీషియల్ గా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కు రాబోతోంది.

    ఈ సినిమాలో లీడ్ రోల్స్ లో నటించింది ఎవరు? డైరెక్టర్ ఎవరు?

    ఈ చిత్రంలో సూర్య వసిష్ఠ, దీప్షికా హీరో హీరోయిన్లుగా నటించగా.. విజయ్ (Weejay) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Telugu: ఓటీటీలోకి 20 రోజుల్లోనే ఫీల్ గుడ్ తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. చూపు లేని అమ్మాయి, నడవలేని అబ్బాయి ప్రేమ
    Home/Entertainment/OTT Telugu: ఓటీటీలోకి 20 రోజుల్లోనే ఫీల్ గుడ్ తెలుగు రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. చూపు లేని అమ్మాయి, నడవలేని అబ్బాయి ప్రేమ
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