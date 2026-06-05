Serials: తెలుగు సీరియల్స్ రేటింగ్స్ ఢమాల్.. ఎందుకీ పరిస్థితి? బుల్లితెర ఆడియన్స్ ఓటీటీకి షిఫ్ట్ అవుతున్నారా?
Serials: తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ అంటే ఒకప్పుడు మహిళలకు ప్రాణం. సాయంత్రం అయితే చాలు టీవీల ముందు వాలిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. వారం వారం వస్తున్న టీఆర్పీ (TRP Ratings) లెక్కలు చూస్తుంటే టెలివిజన్ ఇండస్ట్రీకి ఒక పెద్ద అలారం మోగుతున్నట్లే అనిపిస్తోంది.
Serials: తెలుగు టీవీ సీరియల్స్ రేటింగ్స్ ప్రతివారం పడిపోతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా వచ్చిన 21వ వారం రేటింగ్స్ చూస్తే.. టీవీల ముందు కూర్చునే ప్రేక్షకుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతోందనే నిజం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అసలు టీవీ సీరియల్స్కు ఎందుకు డిమాండ్ తగ్గుతోంది? జనాలు టీవీలు మానేసి ఓటీటీల (OTT) వైపు వెళ్తున్నారా? తాజా రేటింగ్స్ తోపాటు ఈ మార్పు వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలను విశ్లేషిద్దాం.
21వ వారం టీఆర్పీ రేటింగ్స్: టాప్లో ఎవరంటే?
లేటెస్ట్ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ ప్రకారం స్టార్ మా ఛానెల్ ప్రైమ్టైమ్లో తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకుంది. కానీ గతంతో పోలిస్తే నంబర్స్ తగ్గాయి. జీ తెలుగు సైతం గట్టి పోటీ ఇస్తున్నప్పటికీ ఓవరాల్ రేటింగ్స్ డ్రాప్ అయ్యాయి.
స్టార్ మా టాప్ సీరియల్స్ (Week 21 U+R)
కార్తీక దీపం 2: 10.29
గుండె నిండా గుడి గంటలు: 9.27
ఇంటింటి రామాయణం: 9.20
ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు: 9.05
పొదరిల్లు: 7.34
జీ తెలుగు టాప్ సీరియల్స్ (Week 21 U+R)
చామంతి: 6.20
జయం: 6.02
జగద్ధాత్రి: 5.65
మేఘసందేశం: 4.80
కార్తీకదీపం 2 రేటింగ్స్ ఎందుకు పడిపోతున్నాయి?
కార్తీకదీపం మొదటి పార్ట్ ప్రసారమైనప్పుడు 20కి పైగా టీఆర్పీ రేటింగ్స్ తెచ్చి బుల్లితెర హిస్టరీలో రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. దానికి సీక్వెల్గా వచ్చిన 'కార్తీక దీపం 2' కూడా మొదట్లో 15 రేటింగ్ దాటింది. కానీ ఇప్పుడు 10.29కి పడిపోయింది. దీనికి కారణం కథలో దమ్ము లేకపోవడం కాదు.. ప్రేక్షకుల చూసే విధానం మారిపోవడమే.
1. ఓటీటీల వైపు ఆడియన్స్ షిఫ్ట్
ఒకప్పుడు సీరియల్ చూడాలంటే ఆ టైంకి టీవీ ముందు కూర్చోవాల్సిందే. కరెంటు పోయినా, ఇంట్లో వేరే వాళ్లు న్యూస్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ పెట్టినా సీరియల్ మిస్ అయ్యేవారు. కానీ ఇప్పుడు జియోహాట్స్టార్, జీ5 (ZEE5) లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వర్కింగ్ ఉమెన్, యంగ్ ఆడియన్స్ టీవీలో ప్రసారం అయ్యే టైంకి చూడకుండా, రాత్రి పడుకునే ముందు లేదా ప్రయాణాల్లో ఓటీటీ యాప్స్లో ఎపిసోడ్స్ చూస్తున్నారు.
2. టీవీ కంటే ముందే ఓటీటీలో ఎపిసోడ్
చాలా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నవాళ్లకు టీవీలో టెలికాస్ట్ అయ్యే కంటే ముందే ఆ రోజు ఎపిసోడ్ను స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నాయి. సస్పెన్స్ తట్టుకోలేని ఆడియన్స్ అడ్వాన్స్ గా ఓటీటీలోనే ఎపిసోడ్ చూసేస్తున్నారు. దీనివల్ల డైరెక్ట్గా టీవీ టీఆర్పీ రేటింగ్స్ మీద భారీ దెబ్బ పడుతోంది.
3. బింజ్ వాచింగ్ (Binge Watching) ఎఫెక్ట్
రోజుకు అరగంట కోసం టీవీ ముందు వెయిట్ చేయడం కంటే, వారాంతంలో ఒకేసారి 5-6 ఎపిసోడ్లు చూసే అలవాటు (బింజ్ వాచింగ్) పెరిగింది. అందుకే టీవీలో డైలీ సీరియల్స్ కు డిమాండ్ క్రమంగా తగ్గుతోంది.
4. కథల్లో సాగదీత.. స్మార్ట్ అవుతున్న ఆడియన్స్
ప్రస్తుతం ఓటీటీల్లో వరల్డ్ క్లాస్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్, వెబ్ సిరీస్లు తక్కువ నిడివితో వస్తున్నాయి. సీరియల్స్ లాగా నెలల తరబడి ఒకే పాయింట్ను సాగదీస్తే జనాలు ఇప్పుడు భరించలేకపోతున్నారు. ఎమోషన్స్ వర్కవుట్ అయినా సరే, స్క్రీన్ప్లే ఫాస్ట్గా లేకపోతే టీవీ కట్టేసి యూట్యూబ్, నెట్ఫ్లిక్స్ వైపు వెళ్లిపోతున్నారు.
మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. సీరియల్స్ కు డిమాండ్ పడిపోకపోయినా.. కానీ టీవీల్లో చూసేవాళ్ల సంఖ్య తగ్గిపోయి ఓటీటీల మీద పడుతున్నారు. భవిష్యత్తులో ఈ రేటింగ్స్ వ్యవహారం అంతా ఓటీటీ వ్యూయర్షిప్ డేటా చుట్టూ తిరిగే ఛాన్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
గూగుల్ లో ఎక్కువగా అడుగుతున్న ప్రశ్నలు (FAQs)
కార్తీక దీపం 2 లేటెస్ట్ టీఆర్పీ రేటింగ్ ఎంత? (Karthika Deepam 2 TRP Rating)
తాజాగా వచ్చిన 21వ వారం టీఆర్పీ (TRP) రేటింగ్స్లో 'కార్తీక దీపం 2' 10.29 రేటింగ్ (U+R) సాధించి స్టార్ మాలో టాప్ ప్లేస్లో నిలిచింది.
తెలుగు సీరియల్స్ రేటింగ్స్ ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? (Why Telugu serial TRPs are dropping?)
స్మార్ట్ఫోన్లు, ఇంటర్నెట్ వాడకం పెరగడంతో ప్రేక్షకులు నిర్ణీత సమయంలో టీవీ చూసే బదులు, తమకు వీలైన సమయంలో హాట్స్టార్, జీ5 లాంటి యాప్స్లో సీరియల్స్ చూస్తున్నారు. అందుకే టీవీ రేటింగ్స్ తగ్గుతున్నాయి.
టీవీ కంటే ముందే సీరియల్స్ ఓటీటీలో చూడొచ్చా?
అవును. చాలా ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ (ఉదాహరణకు జియోహాట్స్టార్, ZEE5) తమ ప్రీమియం సబ్స్క్రైబర్లకు టీవీ టెలికాస్ట్ కంటే ముందే ఎపిసోడ్స్ను స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More