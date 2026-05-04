    Jana Nayagan: రియల్ లైఫ్ జన నాయగన్.. సినిమాను అడ్డుకున్నారు కానీ సీఎం కాకుండా ఆపలేకపోయారు: విజయ్‌పై ఫ్యాన్స్ ట్వీట్స్

    Jana Nayagan: దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ మూవీ రిలీజ్ ను అడ్డుకున్నారు కానీ.. అతన్ని సీఎం కాకుండా ఆపలేకపోయారంటూ టీవీకే విజయం తర్వాత ఫ్యాన్స్ ట్వీట్స్ చేస్తున్నారు. తమిళనాడు ఎన్నికల్లో టీవీకే ఘన విజయం సాధించడంతో నెక్ట్స్ సీఎంగా విజయ్ ప్రమాణం చేయబోతున్నాడు.

    May 4, 2026, 17:16:37 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Jana Nayagan: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌లో ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. సినీ నటుడు విజయ్ స్థాపించిన తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) పార్టీ అనూహ్య విజయాల దిశగా దూసుకుపోతోంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయానికి అందిన ట్రెండ్స్ ప్రకారం.. మొత్తం స్థానాల్లో 107 చోట్ల టీవీకే ఆధిక్యంలో ఉండటంతో అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేవు.

    రాష్ట్ర తదుపరి ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కాబోతున్నారన్న సంకేతాలతో సోషల్ మీడియా హోరెత్తిపోతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన చివరి చిత్రం 'జననాయగన్' విడుదల కోసం ఫ్యాన్స్ నుంచి డిమాండ్ పెరుగుతోంది.

    నిజ జీవితంలో 'జననాయగన్': సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్

    ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ్ పార్టీ ఆధిక్యం కనబరచగానే 'X' వేదికగా ఆయన అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. "సినిమా కంటే ముందే నిజ జీవితంలో 'జన నాయగన్' (ప్రజా నాయకుడు) పాత్రను విజయ్ పోషించారు" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. "సినిమా విడుదలను కొందరు అడ్డుకొని ఉండవచ్చు, కానీ నిజమైన జననాయగన్ ప్రజల గుండెల్లో గెలవడాన్ని ఎవరూ ఆపలేరు" అని ఒక అభిమాని భావోద్వేగంతో ట్వీట్ చేశారు.

    విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావడమే తన సినిమా 'జన నాయగన్' విడుదలకు ఉన్న ఆటంకాలను తొలగిస్తుందని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. "సినిమా ఆగిపోయిందని బాధపడ్డారు. కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా అధికారం చేపట్టి చరిత్ర సృష్టించబోతున్నారు. ఒక అసాధ్యమైన విజయాన్ని సుసాధ్యం చేశారు" అంటూ నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఎంజీఆర్ తర్వాత మళ్ళీ అంతటి స్థాయిలో ఒక సినీ నటుడు రాజకీయాల్లో ప్రభంజనం సృష్టించడం ఇదేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    'జన నాయగన్' సినిమా వివాదం ఏంటి?

    విజయ్ తన సినీ కెరీర్‌లో చివరి సినిమాగా ప్రకటించిన 'జన నాయగన్'పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం పలు వివాదాల వల్ల వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. సెన్సార్ బోర్డు అభ్యంతరాలు ఒకవైపు, తమిళనాడు ఎన్నికల హడావిడి మరోవైపు ఉండటంతో ఈ సినిమా విడుదల ఆలస్యమైంది.

    అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే, బాబీ డియోల్, ప్రకాష్ రాజ్ వంటి అగ్ర నటులు నటించారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ నేపథ్యంలో సాగే కథ కావడంతో, అధికార పార్టీకి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందనే కారణంతో విడుదల నిలిచిపోయిందనే వార్తలు అప్పట్లో వినిపించాయి.

    విజయ్ నివాసంలో విజయోత్సవాలు

    ఎన్నికల ఫలితాల్లో టీవీకే పార్టీ సత్తా చాటుతుండటంతో విజయ్ నివాసం వద్ద కోలాహలం నెలకొంది. ఆయన తల్లి శోభా చంద్రశేఖర్ ఈ విజయం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ.. "నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను" అని మీడియాకు తెలిపారు.

    విజయ్ తండ్రి ఎస్.ఏ. చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ.. "ఆమె విజయ్ కి తల్లి మాత్రమే కాదు, ఆయనకు మొదటి అభిమాని కూడా. అందుకే ఈ విజయం ఆమెకు ప్రత్యేకం" అని పేర్కొన్నారు. ఇక విజయ్ ఇంటి వద్ద అభిమానులు 'గోట్' సినిమాలోని 'విజిల్ పోడు' పాటకు స్టెప్పులు వేస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఫలితాల వేళ ఎలాంటి ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకోకుండా పోలీసులు భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. విజయ్ పార్టీ టీవీకే ఎన్నికల్లో ఎన్ని స్థానాల్లో గెలిచే అవకాశం ఉంది?

    ప్రస్తుత ట్రెండ్స్ ప్రకారం విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ 107 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. పూర్తి స్థాయి ఫలితాలు వెల్లడైతే ఈ సంఖ్య మారే అవకాశం ఉంది.

    2. 'జన నాయగన్' సినిమా ఎప్పుడు విడుదలవుతుంది?

    అధికారికంగా ఇంకా తేదీ ప్రకటించలేదు. అయితే మే 2026లో ఈ సినిమా విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజా రాజకీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో దీనిపై త్వరలోనే స్పష్టత రానుంది.

    3. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక సినిమాలు కొనసాగిస్తారా?

    లేదు, విజయ్ ఇదివరకే స్పష్టం చేసినట్లుగా 'జననాయగన్' ఆయన కెరీర్‌లో చివరి చిత్రం. రాజకీయాలపై పూర్తి దృష్టి పెట్టేందుకే ఆయన సినిమాలకు స్వస్తి పలికారు.

    4. తమిళనాడు తదుపరి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు?

    ప్రస్తుత ఫలితాల సరళిని బట్టి చూస్తే దళపతి విజయ్ తమిళనాడు తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. అధికారికంగా సీట్ల మెజారిటీ వచ్చిన తర్వాత గవర్నర్ నుంచి ప్రకటన వెలువడుతుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

