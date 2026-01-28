ఒక టికెట్ కొంటే మరో టికెట్ ఫ్రీ.. జంటలకు అదిరిపోయే ఆఫర్ ఇచ్చిన తరుణ్, ఈషా మూవీ మేకర్స్
తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ జంటగా నటించిన ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: మూవీ మేకర్స్ జంటలకు అదిరిపోయే ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఒక టికెట్ కొంటే మరో టికెట్ ఫ్రీ అంటూ అనౌన్స్ చేయడం విశేషం. అంతేకాదు ఇంతకు ముందు కూడా టికెట్ రూ.99 అంటూ ఓ ఆఫర్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
సినిమా టికెట్ల మరీ ఖరీదైన వ్యవహారంగా మారుతున్న ఈ రోజుల్లో ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: మూవీ మేకర్స్ మాత్రం ఆఫర్ల మీద ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ టికెట్ కేవలం రూ.99 మాత్రమే అని అనౌన్స్ చేయగా.. ఇప్పుడు జంటలకు వన్ ప్లస్ వన్ ఆఫర్ ఇవ్వడం విశేషం.
కపుల్స్ టికెట్ ఆఫర్
తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ జంటగా నటించిన మూవీ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: . ఈ సినిమా ఈ శుక్రవారం అంటే జనవరి 30న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఒక రోజు ముందే అంటే జనవరి 29న పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేయనున్నారు. ఈ షోలు పడే థియేటర్ల లిస్టు రిలీజ్ చేస్తూ వాటిలో ఈ ఆఫర్ అనౌన్స్ చేశారు.
అగనంపూడిలోని ఏషియన్ ముక్తా, అమలాపురంలోని వీపీసీ ఎస్సీ 2, మచిలీపట్నంలోని మినీ రేవతి, అనంతపురంలోని గౌతమి థియేటర్లలో ఈ పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. వీటిలో జంటగా వెళ్తే ఒకటి టికెట్ కు మరో టికెట్ ఫ్రీగా ఇస్తారు. ఇక తెలంగాణలో పెయిడ్ ప్రీమియర్లు వేసే థియేటర్ల లిస్టును కూడా త్వరలోనే అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
అతి తక్కువ ధరకే టికెట్లు
నిజానికి ఈ మధ్యే తెలుగులో ఏ పెద్ద హీరో సినిమా రిలీజైనా సాధారణ టికెట్ పైన మళ్లీ రేట్లు భారీగా పెంచేస్తున్నారు. హీరో, బడ్జెట్ ను బట్టి టికెట్ పై రూ.50 నుంచి రూ.100 వరకు పెంచుతున్నారు. కానీ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: మూవీ మాత్రం సింగిల్ స్క్రీన్లలో టికెట్ ధరను కేవలం రూ.99గా నిర్ణయించడం విశేషం. ఇక మల్టీప్లెక్స్ లలో అయితే రూ.150 మాత్రమే. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కి ఈ టికెట్ల ధరలు ఎంతో హాయినిచ్చేదే.
ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: మూవీ విశేషాలు
మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన జయ జయ జయ జయహే మూవీ రీమేక్ గా ఈ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: వస్తోంది. ఇందులో తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. సృజన్ యారబోలు.. ఎస్ ఒరిజినల్స్ బ్యానర్లో మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఏఆర్ సజీవ్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.
భార్యపై ఆధిపత్యం చెలాయించడానికి ప్రయత్నించి ఆమె చేతుల్లోనే తన్నులు తినే భర్త చుట్టూ తిరిగే కథ ఇది. ఈ సినిమా జనవరి 30న థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతోంది. ఇన్నాళ్లూ తెలంగాణ యాసలో అదరగొట్టిన తరుణ్ భాస్కర్ ఈ సినిమాలో గోదావరి యాసలో తొలిసారి అలరించబోతున్నాడు.