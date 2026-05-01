OTT: ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన కాంట్రవర్సీ మూవీ.. రెండు నెలల తర్వాత ది కేరళ స్టోరీ 2 స్ట్రీమింగ్ షురూ
OTT: థియేటర్లో రిలీజ్ కు ముందు కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేసిన ది కేరళ స్టోరీ 2 మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. థియేటర్లో రిలీజైన ఈ మూవీపై తీవ్రమైన విమర్శలు వచ్చాయి. కొంతమంది థియేటర్ల దగ్గరకు వెళ్లి మరీ షోలు అడ్డుకున్నారు.
OTT: ఇటీవల కాలంలో వివాదాలతో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన సినిమా ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’. ఈ మూవీ రిలీజ్ కు ముందే కాంట్రవర్సీ తలెత్తింది. ఇక విడుదల తర్వాత మరింత వివాదాస్పదంగా మారింది. థియేటర్లలో ఈ మూవీ షోలను అడ్డుకున్నారు. హైకోర్టులో కేసు కూడా నడిచింది. ఇప్పుడీ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇవాళ నుంచి డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ది కేరళ స్టోరీ 2 ఓటీటీ
సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన ‘ది కేరళ స్టోరీ’కి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన సినిమానే ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’. ఈ కాంట్రవర్శియల్ సినిమా శుక్రవారం (మే 1) డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. నేడే ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
తెలుగులోనూ
ఒరిజినల్ గా హిందీలో తెరకెక్కిన ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’ మూవీ తెలుగులోనూ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. హిందీ, తెలుగు తో పాటు మరో మూడు భాషల్లోనూ అందుబాటులోకి వచ్చింది. తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల ఆడియన్స్ కూడా ఓటీటీలో ఈ మూవీని చూడొచ్చు.
సీక్వెల్ గా
2023లో వచ్చిన ‘ది కేరళ స్టోరీ’ సినిమాకు సీక్వెల్ గా వచ్చిన ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’ చిత్రం ఫిబ్రవరి 27, 2026న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ చిత్రానికి కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ డైరెక్టర్. ఈ సినిమాలో ఉల్కా గుప్తా, అదితి భాటియా, ఐశ్వర్య ఓజా, సుమిత్ తదితరులు నటించారు. థియేట్రికల్ రిలీజ్ అయిన రెండు నెలల తర్వాత ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి రావడం గమనార్హం.
పెను వివాదం
‘ది కేరళ స్టోరీ 2’ మూవీపై పెను వివాదం చెలరేగింది. లవ్ జిహాద్, బలవంతపు మత మార్పిడి ప్రధానాంశాలుగా సాగే ఈ సినిమాపై తీవ్రమైన విమర్శలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా కేరళం రాష్ట్ర ప్రతిష్ఠను దెబ్బ తీసేలా ఈ సినిమా ఉందని అన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు కేరళం ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ కూడా ఈ సినిమాపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు.
‘ది కేరళ స్టోరీ 2’ మూవీ టీజర్ లో ఓ వ్యక్తితో బలవంతంగా బీఫ్ తినిపించడం చూపించారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన నెగెటివిటీ వచ్చింది. సీనియర్ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ కూడా దీనిపై కౌంటర్ వేశాడు. ఈ సినిమా రిలీజ్ పై కేరళం హై కోర్టు ముందు స్టే విధించింది. వెంటనే మేకర్స్ అప్పీల్ చేసుకోగా రిలీజ్ కు ద్విసభ్య ధర్మాసనం అనుమతినిచ్చింది.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.