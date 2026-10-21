OTT Release: 17 ఏళ్ల తర్వాత నెట్ఫ్లిక్స్లోకి ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రివేంజ్ థ్రిల్లర్.. ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లిన హంతకులకు నరకమే!
OTT Release: థియేటర్లలో రిలీజైన 17 ఏళ్ల తర్వాత ఓ సైకలాజికల్ రివేంజ్ థ్రిల్లర్ నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వచ్చింది. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే సీన్లు, ఉత్కంఠ రేపే స్టోరీతో సాగే ఈ మూవీ కచ్చితంగా గూస్ బంప్స్ ఫీల్ ఇస్తుందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాను ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
OTT Release: ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ లో నేటి నుంచి (అక్టోబర్ 21) ‘ది లాస్ట్ హౌస్ ఆన్ ది లెఫ్ట్’ మూవీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. సైకలాజికల్ క్రైమ్, రా రివెంజ్ డ్రామాలను ఇష్టపడే సినీ ప్రియులకు ఇది మంచి ఛాయిస్.
థియేటర్లలో ఎప్పుడు రిలీజైంది?
డెన్నిస్ ఇలియాడిస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ హాలీవుడ్ మూవీ మార్చి 13, 2009న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ప్రముఖ దర్శకుడు వెస్ క్రావెన్ 1972లో తీసిన క్లాసిక్ చిత్రానికి ది లాస్ట్ హౌస్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ అనేది ఆధునిక రీమేక్. విడుదలైన సమయంలోనే ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి కలెక్షన్లతో పాటు విపరీతమైన చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి ఎందుకు?
హాలోవీన్ (అక్టోబర్ ముగింపు) సీజన్ సమీపిస్తుండటంతో నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్లాసిక్ హారర్, సస్పెన్స్, సర్వైవల్ చిత్రాల కేటలాగ్ను విస్తరిస్తోంది. అందులో భాగంగా థ్రిల్లర్ చిత్రాల అభిమానుల డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ చిత్రాన్ని తమ ఓటీటీ లైబ్రరీలో చేర్చింది.
కథేంటి?
జాన్, ఎమ్మా దంపతులు తమ కూతురు మేరీతో కలిసి సరస్సు పక్కన ఉన్న గెస్ట్ హౌస్ కు వస్తారు. అక్కడ మేరీ తన ఫ్రెండ్ పైజ్తో కలిసి బయటకు వెళ్తుంది. అయితే పోలీసుల నుంచి తప్పించుకు తిరుగుతున్న కిడ్నాపర్ల ముఠా ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలపై క్రూరంగా దాడి చేసి, చంపేశామని భావించి అడవిలో వదిలేస్తుంది.
తీవ్ర గాయాలపాలైన మేరీ ఎలాగోలా ప్రాణాలు దక్కించుకుని ఈదుకుంటూ తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు వెళ్తుంది. మరోవైపు,అదే రాత్రి భారీ తుఫాను రావడంతో అదే హంతకుల ముఠా.. తెలియకుండా మేరీ తల్లిదండ్రుల ఇంట్లోనే రాత్రికి ఆశ్రయం పొందుతుంది.
దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్లు
తమ ఇంటికి తుఫానులో ఆశ్రయం కోసం వచ్చిన ఆగంతుకులే తమ కూతురి జీవితాన్ని నాశనం చేసిన కిరాతకులని ఆ తల్లిదండ్రులకు ఆలస్యంగా తెలియడం ప్రధాన మలుపు. ఒక డాక్టర్ అయిన తండ్రి, బాధ్యతగల తల్లి.. తమ కూతురి దుస్థితిని చూసి శాడిస్టులను మించిన క్రూరత్వంతో ఎదురుదాడికి దిగడం కథలో ఊహించని రోమాంచిత ట్విస్ట్.
సాధారణంగా ఇంట్లోకి వచ్చే దుండగులు దాడి చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఇంటి యజమానులే ప్రతి గదిని ఒక మృత్యుకూపంగా మార్చి నేరస్థులను వేటాడతారు.
ఓటీటీలో ఎందుకు చూడాలి?
ఇది సాధారణ దెయ్యాల సినిమా కాదు. మనుషుల సైకాలజీ, నేరం, ప్రతీకారం చుట్టూ తిరిగే పక్కా 'సర్వైవల్ రివెంజ్' థ్రిల్లర్. టోనీ గోల్డ్విన్, మోనికా పాటర్, గారెట్ డిల్లాహంట్, ఆరోన్ పాల్ తమ నటనతో ఉత్కంఠను తారాస్థాయికి చేర్చారు. తుఫాను రాత్రి ఒకే ఇంట్లో జరిగే ఈ పిల్లి-ఎలుకల ఆట క్షణక్షణం సీట్ ఎడ్జ్లో కూర్చోబెడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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