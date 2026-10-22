OTT Thriller: నెగెటివ్ టాక్తోనూ థియేటర్లలో కోట్లు కొల్లగొట్టిన తమన్నా థ్రిల్లర్.. ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
OTT Thriller: హిందీలో బిజీగా మారిన మిల్క్ బ్యూటీ తమన్నా ఇప్పుడో మిస్టరీ థ్రిల్లర్ తో ఓటీటీలో ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఆమె లేటెస్ట్ మూవీ ది వ్వాన్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై లేటెస్ట్ బజ్ వైరల్ గా మారింది. మరి ఈ చిత్రం గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
OTT Thriller: బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఒక్కోసారి రివ్యూలకు, కలెక్షన్లకు అస్సలు సంబంధమే ఉండదు. నెగెటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్నా కూడా కొన్ని సినిమాలు థియేటర్లలో కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంటాయి. సరిగ్గా ఇదే కోవలోకి చెందుతుంది బాలీవుడ్ లేటెస్ట్ జానపద థ్రిల్లర్ 'ది వ్వాన్: ది ఫోర్స్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్' (The Vvaan: The Force of the Forrest).
ఓటీటీలోకి ది వ్వాన్
మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా, స్టార్ హీరో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా జంటగా నటించిన ఈ ది వ్వాన్ మూవీ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. జానపద మిస్టరీ జోనర్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న తర్వాత, ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్పై అలరించేందుకు సిద్ధమైంది.
అసలేంటి ఈ ఓటీటీ కండీషన్?
ది వ్వాన్ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సొంతం చేసుకుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ చిత్రం నవంబర్ 6, 2026 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అయితే ఇక్కడే ఓ పెద్ద ట్విస్ట్ ఉంది. ఈ సినిమాను ప్రైమ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న వారు కూడా నేరుగా చూసే వీలు లేదు.
ది వ్వాన్ మూవీని 'రెంటల్' (Rent) పద్ధతిలో ముందు అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. అంటే ప్రైమ్ మెంబర్షిప్ ఉన్నప్పటికీ, ఈ సినిమా చూడాలంటే విడిగా అదనపు డబ్బులు చెల్లించి రెంట్ కి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మరి ఈ పెయిడ్ విధానంలో సినిమాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుందో చూడాలి.
అడవి నేపథ్యంలో సాగే మిస్టరీ
ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ దర్శకుడు దీపక్ కుమార్ మిశ్రా దర్శకత్వం వహించారు. అడవి నేపథ్యంలో సాగే ఒక పురాతన జానపద కథను, ఆధునిక సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్తో ముడిపెట్టి ఈ థ్రిల్లర్ను తెరకెక్కించారు. తమన్నా, సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా కెరీర్లో ఇదొక డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ అని చెప్పవచ్చు. బాలీవుడ్ దిగ్గజ నిర్మాతలు ఏక్తా కపూర్, శోభా కపూర్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ హిందీ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
క్రేజీ కాస్ట్
ఈ సినిమాలో లీడ్ పెయిర్తో పాటు మరికొందరు టాలెంటెడ్ నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. పాపులర్ నటీమణులు శ్వేతా తివారీ, ప్రముఖ కమెడియన్ సునీల్ గ్రోవర్, మనీష్ పాల్, సీనియర్ నటుడు అనూప్ సోని తమ నటనతో సినిమాకు అదనపు బలాన్ని చేకూర్చారు. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వారు, భిన్నమైన జానపద థ్రిల్లర్ కథలను ఇష్టపడే వారు నవంబర్ మొదటి వారంలో అమెజాన్ ప్రైమ్ లో ఈ చిత్రాన్ని వీక్షించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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