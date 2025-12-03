ఈవారం ఓటీటీల్లో తెలుగు, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం భాషల్లో మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన టాప్ 7 మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ ఇవే
ఈవారం ఓటీటీలోకి ఎన్నో కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చాయి, వస్తున్నాయి. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం భాషల నుంచి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ వాటిలో ఉంది. మరి వీటిలో ఈ వారం మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన టాప్ 7 మూవీస్ ఏవో చూడండి.
ఈ వారం సౌత్ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర వాతావరణం వేడెక్కనుంది. మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి నటించిన ‘కలంకావల్’, గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్ నందమూరి బాలకృష్ణ నటించిన 'అఖండ 2' బాక్సాఫీస్ బరిలో క్లాష్ అవుతుండటంతో థియేటర్లలో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. మరోవైపు ఇటు డిజిటల్ స్పేస్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉత్కంఠభరితమైన టైటిల్స్తో సిద్ధంగా ఉంది.
ఓటీటీలో ఈవారం ప్రణవ్ మోహన్లాల్ హారర్ థ్రిల్లర్, రష్మిక మందన్న ఎమోషనల్ డ్రామా, క్రైమ్ సిరీస్లు.. ఇలా అన్నీ కలిపి డిసెంబర్ మొదటి వారంలో అందుబాటులోకి రానున్న సౌత్ ఓటీటీ రిలీజ్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
డైస్ ఇరే (Dies Irae) - జియో హాట్స్టార్
రాహుల్ సదాశివన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ హారర్ థ్రిల్లర్లో సూపర్ స్టార్ మోహన్లాల్ తనయుడు ప్రణవ్ మోహన్లాల్ ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు. 'డైస్ ఇరే: ది డే ఆఫ్ వ్రాత్' (శిక్షించే రోజు) అనే టైటిల్ ఉత్కంఠను రేపుతోంది. రోహన్ అనే ధనవంతుడైన యువకుడి పాత్రలో ప్రణవ్ కనిపిస్తాడు. అతని మాజీ ప్రేయసి కని బావిలో శవమై తేలుతుంది.
ఆమె కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వెళ్లిన రోహన్కు, తన చుట్టూ ఏదో అతీంద్రియ శక్తి ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత అతను నిజం కోసం చేసే అన్వేషణే ఈ సినిమా. రొటీన్ హారర్ సినిమాలకు భిన్నంగా ఉండే ఈ చిత్రాన్ని ఈ వారం వాచ్లిస్ట్లో తప్పక చేర్చుకోవచ్చు. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 5) తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ మొదలవుతుంది.
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ - నెట్ఫ్లిక్స్
స్టార్ హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న 'భూమ' పాత్రలో శక్తివంతమైన నటనను కనబరిచిన మూవీ ఇది. ఒక అమాయకపు ప్రేయసిగా మొదలై, తన బాయ్ఫ్రెండ్ విక్రమ్ టాక్సిక్ బిహేవియర్ ను ఎదిరించే ధైర్యవంతురాలిగా ఆమె ప్రయాణం సాగుతుంది. విమర్శకుల ప్రశంసలు పొందిన ఈ మూవీకి థియేటర్లలో మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా వసూళ్లు సాధించకపోయినా ఓటీటీలో మాత్రం ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 5) నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి సినిమా రానుంది.
ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో - జీ5
తెలుగు నటుడు తిరువీర్ స్థానిక ఫోటోగ్రాఫర్ రమేష్ పాత్రలో నవ్వించాడు. ఆనంద్, సౌందర్య అనే జంట గ్రాండ్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ వీడియో తీయడానికి రమేష్ను నియమించుకుంటారు. కానీ షూటింగ్ చేసిన మెమరీ కార్డ్ పోయిందని రమేష్ అసిస్టెంట్ చెప్పడంతో అసలు రచ్చ మొదలవుతుంది. ఆ వీడియోను తిరిగి సంపాదించడానికి రమేష్ పడే పాట్లు నవ్వు తెప్పిస్తుంది. ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసే సరదా సినిమా ఇది. శుక్రవారం (డిసెంబర్ 5) జీ5లోకి రానుంది.
స్టీఫెన్ - నెట్ఫ్లిక్స్
ఈ తమిళ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ నేరుగా నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదలవుతోంది. గోమతి శంకర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించాడు. అమ్మాయిల వరుస హత్యలు చేశానని ఒప్పుకునే ఒక వ్యక్తి కథ ఇది. కానీ అతను నిజం చెబుతున్నాడా లేదా అనేది అసలు ట్విస్ట్. మిథున్ బాలాజీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా గ్రిప్పింగ్ థ్రిల్లర్గా ఉండబోతోంది. శుక్రవారం నుంచి చూడొచ్చు.
ధూల్పేట పోలీస్ స్టేషన్ - ఆహా ఓటీటీ
తమిళ వెబ్ సిరీస్ ఇది. తెలుగులోనూ ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఒక ఏసీపీ కొత్తగా ఛార్జ్ తీసుకున్న తర్వాత 'ధూల్పేట పోలీస్ స్టేషన్'లోని పోలీసుల జీవితాలు ఎలా మారుతాయో ఈ సిరీస్ చూపిస్తుంది. ఆ ప్రాంతంలో జరిగిన రెండు హత్య కేసులను పోలీసులు ఎలా ఛేదించారు అనేదే కథ. అశ్విన్ కుమార్, గురు లక్ష్మణన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్లో దాదాపు 50 ఎపిసోడ్లు ఉండటం విశేషం.
కుట్రమ్ పురింధవన్ - సోనీ లివ్
ఆర్.కె. సెల్వమణి దర్శకత్వం వహించిన ఈ వెబ్ సిరీస్లో పశుపతి (Pasupathy) ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. తన కుమార్తెపై జరిగిన దాడికి న్యాయం కోసం పోరాడే ఒక తండ్రి ఆవేదనను ఇది చూపిస్తుంది. ఈ గ్రిప్పింగ్ డ్రామా హిందీ, తెలుగు, మలయాళ భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉంటుంది.
అరసయ్యన ప్రేమ ప్రసంగ - సన్ నెక్స్ట్
ఒక చిన్న పట్టణంలో జరిగే ఆహ్లాదకరమైన ప్రేమకథ ఇది. స్థానిక పోస్టాఫీసులో పనిచేసే మహిళతో ప్రేమలో పడే ఒక అమాయక వ్యక్తిగా మహంతేష్ హిరేమత్ నటించారు. ఈ కన్నడ సినిమాను సన్ నెక్ట్స్ లో శుక్రవారం నుంచి చూడొచ్చు.