ఈ వారం ఓటీటీలోని తెలుగు సినిమాలు.. ఈ 4 స్పెషల్.. ఓ లుక్కేయండి
ఈ వారం ఓటీటీలో తెలుగులో చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. అయితే ఇందులో ఈ నాలుగు స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లో సత్తాచాటుతున్నాయి. ఈ సినిమాలు ఏవో ఓ లుక్కేయండి.
ప్రతి వారం ఓటీటీలో సందడి కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఈ వారం కూడా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు చాలా సినిమాలు వచ్చాయి. ఇందులో తెలుగు చిత్రాల వాటా ఎక్కువే. అయితే ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చిన తెలుగు సినిమాల్లో ఈ నాలుగు స్పెషల్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఇందులో హారర్ థ్రిల్లర్ నుంచి కామెడీ వరకూ వివిధ రకాల జోనర్లు ఉన్నాయి.
రాజు వెడ్స్ రాంబాయి
విలేజ్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ రాజు వెడ్స్ రాంబాయి. ఇది డిసెంబర్ 18న ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో రిలీజైంది. థియేటర్లో మంచి టాక్ అందుకున్న రాజు వెడ్స్ రాంబాయి సినిమా నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కింది. తన కూతురును గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ కు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలనుకుంటాడు ఓ తండ్రి. కానీ ఆ కూతురు మరో అబ్బాయిని లవ్ చేస్తుంది. అతణ్ని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం ముందే ప్రెగ్నెంట్ అవుతుంది. ఈ సినిమాలో అఖిల్, తేజస్వి, చైతు జొన్నలగడ్డ తదితరులు నటించారు.
ప్రేమంటే
ప్రియదర్శి, ఆనంది జంటగా నటించిన లేటెస్ట్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమా ప్రేమంటే. డిసెంబర్ 19న నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి వచ్చింది ఈ మూవీ. ఇందులో వెన్నెల కిశోర్, సుమ కూడా కీలక పాత్రలు పోషించారు. పెళ్లయిన తర్వాత ప్రియదర్శి, ఆనంది సంతోషంగా ఉంటారు. కానీ వాళ్ల సంతోషకరమైన సంబంధం భార్య భర్త వ్యాపార వ్యవహారాలపై అనుమానం వచ్చినప్పుడు విచ్ఛిన్నం కావడం ప్రారంభమవుతుంది.
దివ్య దృష్టి
డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలోకి వచ్చిన హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమా దివ్య దృష్టి. ఇందులో ఈషా చావ్లా, సునీల్, కమల్ కామరాజు తదితరులు నటించారు. డిసెంబర్ 19 నుంచి సన్ నెక్ట్స్ లో డైరెక్ట్ గా రిలీజైంది ఈ మూవీ. దృష్టి భయానక హారర్ థ్రిల్లర్ను అందిస్తుంది. ఈ కథ భవిష్యత్తును ముందుగానే అంచనా వేయగల సామర్థ్యంతో కూడిన ఇద్దరు సిస్టర్స్ చుట్టూ తిరుగుతుంది.
సంతాన ప్రాప్తిరస్తు
ఈ జనరేషన్ కపుల్స్ ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను బేస్ చేసుకుని తీసిన మూవీ సంతాన ప్రాప్తిరస్తు. ఈ సినిమాలో విక్రాంత్, చాందిని చౌదరి, వెన్నెల కిశోర్, ఆమని తదితరులు నటించారు. ఇందులో హీరో సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్. అమ్మాయిని లవ్ చేస్తాడు. పెళ్లికి అమ్మాయి తండ్రి ఒప్పుకోకపోవడంతో పారిపోయి వెళ్లి వివాహం చేసుకుంటారు. ఓ బిడ్డను కంటే ఫ్యామిలీకి దగ్గర కావొచ్చని అనుకుంటారు. కానీ హీరోకు ఓ సమస్య ఉంటుంది. ఈ మూవీ ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.