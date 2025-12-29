ఈ వారం ఓటీటీలోకి తెలుగులో వస్తున్న సినిమాలు- మలయాళం మిస్టరీ థ్రిల్లర్- న్యూ ఇయర్ రోజు మోగ్లీ- ఓ లుక్కేయండి
మరో కొత్త వారం వచ్చేసింది. ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలు, సిరీస్ లు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యాయి. మరి ఈ వీక్ ఓటీటీలోకి తెలుగులో వచ్చే మూవీస్, సిరీస్ ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు ఎప్పటిలాగే ఈ వారం కూడా సినిమాలు, సిరీస్ లు వరుస కడుతున్నాయి. ఇందులో తెలుగులో వచ్చే చిత్రాలు ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి. ఇందులో ఓ మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కూడా ఉంది. మరి ఈ వారం తెలుగు ఆడియన్స్ చూసేందుకు ఓటీటీలో స్పెషల్ గా ఏమున్నాయో ఓ లుక్కేద్దాం.
ఎకో ఓటీటీ
ఇప్పుడు సినీ లవర్స్ ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటుంది ఎకో సినిమా గురించే. ఈ మలయాళ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. కేవలం రూ.5 కోట్లతో తీసిన ఈ చిత్రం ఏకంగా రూ.50 కోట్లు రాబట్టింది. ఇప్పుడు ఎకో మూవీ ఓటీటీలోకి రానుంది. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. డిసెంబర్ 31 నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది.
మోగ్లీ ఓటీటీ
సుమ, రాజీవ్ కనకాల తనయుడు రోషన్ కనకాల హీరోగా నటించిన తెలుగు సినిమా మోగ్లీ. ఇది థియేటర్లో రిలీజైన 18 రోజులకే ఓటీటీలోకి వస్తుంది. మోగ్లీ మూవీ డిసెంబర్ 13న థియేటర్లో విడుదలైంది. అఖండ 2తో పోటీని ఎదుర్కొన్న ఈ చిత్రం తొందరగానే బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది. ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా జనవరి 1 నుంచి ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఎల్బీడబ్ల్యూ
తమిళ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఎల్బీడబ్ల్యూ: లవ్ బియాండ్ వికెట్. క్రీడలాడితే క్రమశిక్షణ వస్తుంది, జీవితంపై ఓ క్లారిటీ వస్తుందని చెప్పే సిరీస్ ఈ ఎల్బీడబ్ల్యూ. ఇందులో విక్రాంత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. జనవరి 1న ఇది జియోహాట్ స్టార్ లో రిలీజ్ కానుంది. తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫినాలే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసిన హారర్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ స్ట్రేంజర్ థింగ్స్ సీజన్ 5 కు ఎండ్ కార్డు పడనుంది. ఈ సీజన్ కు, సిరీస్ కు లాస్ట్ ఎపిసోడ్ జనవరి 1న రిలీజ్ కానుంది. ఇది నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంది ఈ సిరీస్. ఇప్పటి స్ట్రేంజ్ థింగ్స్ సీజన్ 5 ఫస్ట్, సెకండ్ పార్టులు నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఎపిసోడ్ రాబోతుంది.