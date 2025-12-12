Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఓటీటీలోకి నేరుగా వచ్చిన థ్రిల్లర్ మూవీ.. రెండు హత్యలు.. భార్యపైనే అనుమానం.. సాలీ మొహబ్బత్ ఎలా ఉందంటే?

    రాధికా ఆప్టే నటించిన థ్రిల్లర్ మూవీ సాలీ మొహబ్బత్ శుక్రవారం (డిసెంబర్ 12) నేరుగా ఓటీటీలోకి వచ్చింది. రెండు హత్యల చుట్టూ తిరిగే మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? ఎక్కడ చూడాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 12, 2025 4:17 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నటి, దర్శకురాలు టిస్కా చోప్రా తెరకెక్కించిన మర్డర్ మిస్టరీ 'సాలీ మొహబ్బత్' (Saali Mohabbat) ఈరోజు అంటే డిసెంబర్ 12న జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. రాధికా ఆప్టే, దివ్యేందు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాలో.. రాధిక నటనకు మంచి మార్కులు పడినా, కథనంలో ఉండాల్సిన ఉత్కంఠ లోపించిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇది టిస్కా చోప్రా తీసిన పాపులర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ‘చట్నీ’ని గుర్తుచేస్తోంది. మరి ఈ 'సాలీ మొహబ్బత్' సినిమా ఎలా ఉంది? థ్రిల్లర్ ప్రియులను ఆకట్టుకుందా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

    ఓటీటీలోకి నేరుగా వచ్చిన థ్రిల్లర్ మూవీ.. రెండు హత్యలు.. భార్యపైనే అనుమానం.. సాలీ మొహబ్బత్ ఎలా ఉందంటే?
    ఓటీటీలోకి నేరుగా వచ్చిన థ్రిల్లర్ మూవీ.. రెండు హత్యలు.. భార్యపైనే అనుమానం.. సాలీ మొహబ్బత్ ఎలా ఉందంటే?

    సాలీ మొహబ్బత్ మూవీ కథేంటంటే?

    జీ5 ఓటీటీలోకి నేరుగా వచ్చిన మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ సాలీ మొహబ్బత్. ఈ సినిమా స్మిత (రాధికా ఆప్టే) అనే మహిళ చుట్టూ తిరుగుతుంది. తన భర్త పంకజ్ (అన్షుమాన్ పుష్కర్) చేతిలో మోసపోయిన ఆమె అతన్నే హత్య చేసిన కేసులో ఎలా అనుమానితురాలు అవుతుందన్నది ఇందులో చూడొచ్చు.

    భర్త తన కజిన్ షాలిని (సౌరసేని మైత్రా)తో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంటాడు. ఒకరోజు ఆ ఇద్దరూ (భర్త, కజిన్) శవాలుగా దొరుకుతారు. ఈ జంట హత్యల కేసును విచారించడానికి అవినీతిపరుడైన పోలీస్ రతన్ (దివ్యేందు) రంగంలోకి దిగుతాడు. ఇంతకీ వాళ్లను ఎవరు చంపారు? అసలు దోషి ఎవరు? అనేది ఈ సినిమాలో చూడాలి.

    సాలీ మొహబ్బత్ ఎలా ఉందంటే?

    సాలీ మొహబ్బత్ సినిమాకు రాధికా ఆప్టేనే పెద్ద ప్లాస్ పాయింట్. ఏ పాత్రలో అయినా ఇమిడిపోయే ఆమె ఈ సినిమాలోనూ మోసపోయిన భార్యగా, నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న మహిళగా అద్భుతంగా నటించింది. ఆమె ఎమోషన్స్ బాగా పండాయి. శరత్ సక్సేనా పాత్ర ఆమెకు సహాయపడే తీరు బాగుంది.

    "ఒక స్త్రీకి కోపం వస్తే ఎంత దూరమైనా వెళ్తుంది" అనే పాయింట్‌తో సినిమాను ఆసక్తికరంగానే మొదలుపెట్టారు. ఒక మనిషి సుఖం కోసమే నిర్మించుకున్న పెళ్లి బంధం ఎలా ముక్కలవుతుందో బాగా చూపించారు.

    అయితే ఈ సినిమా నిడివి తక్కువగానే ఉన్నా, కథనం ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ నెమ్మదిస్తుంది. ఒక మర్డర్ మిస్టరీలో ఉండాల్సిన ఉత్కంఠ ఇందులో లేదు. ప్రేక్షకులను తప్పుదారి పట్టించే ట్విస్టులు లేకపోవడంతో.. అసలు హంతకులు ఎవరో ముందే తెలిసిపోతుంది. క్లైమాక్స్ కూడా చాలా సాదాసీదాగా ముగుస్తుంది.

    'సాలీ మొహబ్బత్' ఒక మంచి పాయింట్‌తో మొదలైనప్పటికీ, బలమైన గ్రిప్ లేని థ్రిల్లర్‌గా మిగిలిపోయింది. ఇది ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరచడంలో విఫలమైంది. టిస్కా చోప్రా ప్రయత్నం, నటీనటుల నటన బాగున్నా.. కథనంలో పట్టు లేకపోవడం నిరాశపరుస్తుంది.

    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి నేరుగా వచ్చిన థ్రిల్లర్ మూవీ.. రెండు హత్యలు.. భార్యపైనే అనుమానం.. సాలీ మొహబ్బత్ ఎలా ఉందంటే?
    News/Entertainment/ఓటీటీలోకి నేరుగా వచ్చిన థ్రిల్లర్ మూవీ.. రెండు హత్యలు.. భార్యపైనే అనుమానం.. సాలీ మొహబ్బత్ ఎలా ఉందంటే?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes