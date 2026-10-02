Thriller Web Series: 15 వేల మంది ప్రాణాలు తీసిన దారుణం.. నెట్ఫ్లిక్స్లో నిజ జీవిత ఘటనపై థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ చూశారా?
Thriller Web Series: ఓటీటీలో ఓ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 8.4 రేటింగ్ తో దూసుకెళ్తోంది. ఈ సిరీస్ పేరు ది రైల్వే మెన్. నెట్ఫ్లిక్స్ లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ సిరీస్ భోపాల్లో 42 ఏళ్ల కిందట జరిగిన గ్యాస్ లీకేజీ మరణాల విషాదం చుట్టూ తిరుగుతుంది.
Thriller Web Series: దేశ చరిత్రలోనే అత్యంత భయానక దుర్ఘటనగా మిగిలిపోయిన భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ 'ది రైల్వే మెన్' (The Railway Men) ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. దాదాపు 15,000 మంది అమాయక ప్రజలను బలిగొన్న ఆ దారుణమైన ఘటన వెనుక ఉన్న రియల్ హీరోల కథ ఆధారంగా రూపొందిన ఈ 4 ఎపిసోడ్ల థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ 8.4 ఐఎండీబీ (IMDb) రేటింగ్తో డిజిటల్ స్పేస్లో హల్ చల్ చేస్తోంది.
ఆ భయానక రాత్రి అసలు ఏం జరిగింది?
1984 డిసెంబర్ 2 అర్ధరాత్రి భోపాల్లోని యూనియన్ కార్బైడ్ (Union Carbide) ఫ్యాక్టరీ నుంచి అత్యంత ప్రమాదకరమైన మిథైల్ ఐసోసైనేట్ (MIC) గ్యాస్ లీక్ అయింది. కొన్ని గంటల్లోనే ఆ విషవాయువు నగరమంతటా అలుముకుని వేలాది మంది ప్రజల ఊపిరి తీసేసింది.
చుట్టూ చావు కేకలు, విషవాయువుతో నిండిపోయిన గాలి ఉన్న ఆ సమయాన భోపాల్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ ఒక మారణహోమానికి వేదికగా మారింది. వేలాది మంది ప్రయాణికులు, స్థానికులు భయంతో అటూ ఇటూ పరుగులు తీస్తుండగా ఆ విషాదం నుంచి ప్రజలను కాపాడేందుకు కొందరు రైల్వే ఉద్యోగులు ముందుకు వచ్చారు.
ప్రాణాలకు తెగించిన రియల్ హీరోలు
ఈ ది రైల్వే మెన్ వెబ్ సిరీస్లో స్టేషన్ మాస్టర్ ఇఫ్తిఖార్ సిద్దికీ పాత్రలో కేకే మీనన్ (Kay Kay Menon), సీనియర్ ఆఫీసర్ రతీ పాండేగా ఆర్ మాధవన్ (R Madhavan) తమ నటనతో కంటతడి పెట్టించారు.
వీరితో పాటు కానిస్టేబుల్ పాత్రలో దివ్యేందు శర్మ, యంగ్ లోకో పైలట్ ఇమాద్ రియాజ్ పాత్రలో దివంగత నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ కుమారుడు బాబిల్ ఖాన్ (Babil Khan) జీవించేశారు. సొంత ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి భోపాల్ స్టేషన్లోకి వచ్చే రైళ్లను ఆపి, వేలాది మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించిన ఆ రియల్ హీరోల పోరాటం ఒళ్ళు గగుర్పొడిచేలా చేస్తుంది.
వైఆర్ఎఫ్ నిర్మాణ విలువలు.. శివ్ రవైల్ డైరెక్షన్
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థ యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ (YRF Entertainment) డిజిటల్ స్పేస్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తూ నిర్మించిన మొదటి వెబ్ సిరీస్ ఇది. డెబ్యూ డైరెక్టర్ శివ్ రవైల్ (Shiv Rawail) ఆ కాలం నాటి వాతావరణాన్ని, మనుషుల ఆర్తనాదాలను అత్యంత రియలిస్టిక్గా స్క్రీన్ మీద ఆవిష్కరించారు.
ప్రతీ సీన్లో ఉత్కంఠ, విషవాయువు నడుమ ఊపిరి తీసుకోవడానికి పడే తపనను విజువల్స్ ద్వారా అద్భుతంగా చూపించారు. సీన్ల ఇంటెన్సిటీకి తగ్గట్టుగా వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రేక్షకులను నేరుగా 1984 భోపాల్ నగరానికి తీసుకెళ్తుంది.
వీకెండ్లో ప్రతీ ఒక్కరూ చూడాల్సిన మాస్టర్పీస్
కేవలం 4 ఎపిసోడ్లతో ఉన్న ఈ వెబ్ సిరీస్ ప్రతీ ఫ్రేమ్లో మైండ్ బ్లాకింగ్ ఎమోషన్స్ అందిస్తుంది. చరిత్రలో మరుగున పడిపోయిన ఇండియన్ రైల్వే హీరోల త్యాగాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన ఈ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ ప్రతీ ఒక్కరూ తప్పకుండా చూడాల్సిన ఒక గొప్ప క్రియేషన్. నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ సిరీస్ను కుటుంబసమేతంగా కూర్చుని హ్యాపీగా బింజ్ వాచ్ చేయవచ్చు.
ది రైల్వే మెన్ వెబ్ సిరీస్ విశేషాలు
• వెబ్ సిరీస్ : The Railway Men (ది రైల్వే మెన్)
• ఓటీటీ: నెట్ఫ్లిక్స్
• ఎపిసోడ్లు: 4
• ఐఎండీబీ రేటింగ్: 8.4
• స్టోరీ: భోపాల్ గ్యాస్ లీకేజీ మరణాల దుర్ఘటన
• నటీనటులు: మాధవన్, కేకే మీనన్, దివ్యేందు శర్మ, బాబిల్ ఖాన్
• డైరెక్టర్: శివ్ రవైల్
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More