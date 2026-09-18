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Friday Top OTT Release: ఇవాళ ఓటీటీలో రచ్చ-తప్పకుండా చూడల్సిన టాప్ మూవీస్ ఇవే-సస్పెన్స్ టు హారర్ థ్రిల్లర్-ఓ లుక్కేయండి!

Friday Top OTT Release: శుక్రవారం వచ్చిందంటే మూవీ లవర్స్ కు పండగే. అటు థియేటర్లో, ఇటు ఓటీటీల్లో కొత్త సినిమాలు సందడి ఉంటుంది. అలాగే ఈ రోజు ఓటీటీల్లో అదిరిపోయే మూవీస్ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులో తెలుగు బ్లాక్ బస్టర్ ఇరుముడి నుంచి మలయాళ సూపర్ హిట్ తుడక్కమ్ వరకు ఈ టాప్ రిలీజ్ లపై లుక్కేయండి.

Published on: Sep 18, 2026, 05:43:49 IST
By Chandu Shanigarapu
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Friday Top OTT Release: ఈ రోజు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో సందడి చేసేందుకు 5 విభిన్నమైన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో వివాదాస్పద అంథాలజీ 'లస్ట్ స్టోరీస్ 3'తో పాటు 'మొదరాతిరి', 'ఇరుముడి', హారర్ సిరీస్ 'మాన్‌స్ట‌ర్‌: ది లిజ్జీ బోర్డెన్ స్టోరీ' స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. మరోవైపు జియోహాట్‌స్టార్‌లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ థ్రిల్లర్ 'తుడక్కమ్' పాన్-ఇండియా భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఇవాళ ఓటీటీలో రచ్చ-తప్పకుండా చూడల్సిన టాప్ మూవీస్ ఇవే-సస్పెన్స్ టు హారర్ థ్రిల్లర్-ఓ లుక్కేయండి!
ఇవాళ ఓటీటీలో రచ్చ-తప్పకుండా చూడల్సిన టాప్ మూవీస్ ఇవే-సస్పెన్స్ టు హారర్ థ్రిల్లర్-ఓ లుక్కేయండి!

ఇరుముడి వచ్చేసిందోచ్

ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న లేటెస్ట్ తెలుగు సూపర్ హిట్ మూవీ ఇరుముడి ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇవాళ (సెప్టెంబర్ 18) నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ఇరుముడి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. రవితేజ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ తెలుగుతో పాటు తమిళ్, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

లస్ట్ స్టోరీస్ 3

ఇక నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఒరిజినల్ బోల్డ్ ఫ్రాంఛైజీ అయిన లస్ట్ స్టోరీస్ నుంచి మూడో సీజన్ కూడా ఇవాళే ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను పలకరించనుంది. నాలుగు కథల ఆంథాలజీగా తెరకెక్కిన ఈ లస్ట్ స్టోరీస్ 3లో రియల్ కపుల్ సిద్ధార్థ్, అదితి రావు హైదరీ రీల్ కపుల్ గా నటించడం విశేషం.

దీనితో పాటు లేటెస్ట్ తమిళ సినిమా 'మొదరాతిరి' కూడా ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఇది కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోనే స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

హారర్ సిరీస్

హారర్, మిస్టరీ థ్రిల్లర్ తో ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు, వణికించేందుకు ఇంటర్నేషనల్ కంటెంట్ మాన్‌స్ట‌ర్‌: ది లిజ్జీ బోర్డెన్ స్టోరీ రెడీ అయింది. ఈ ఇంగ్లీష్ సిరీస్ తమిళ్, తెలుగు, హిందీలోనూ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ లో స్ట్రీమింగ్ కు రంగం సిద్ధం చేసుకుంది.

తుడక్కమ్ ఓటీటీ

మలయాళ సూపర్ స్టార్ మోహన్ లాల్ నట వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ అతని కూతురు విస్మయ మోహన్ లాల్ మూవీ డెబ్యూ చేసింది. ఆమె ఫస్ట్ మూవీనే ‘తుడక్కమ్’. సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ మూవీ థియేటర్లలో అదరగొట్టింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

ఒక ముయ్ థాయ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ విద్యార్థిని చుట్టూ తిరిగే ఈ సీట్-ఎడ్జ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ జియోహాట్‌స్టార్‌లో మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

ఫ్రైడే వాచ్

ఫ్రైడ్ ఓటీటీ మూవీస్ కోసం డిజిటల్ ఆడియన్స్ వెయిట్ చేస్తుంటారు. అలాంటి వాళ్లకు ఈ రోజు అదిరిపోయే కంటెంట్ రెడీగా ఉంది. సస్పెన్స్, హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. ఇలా ఓటీటీ లవర్స్ కు వినోదాల విందు అందించే సినిమాలు, సిరీస్ లు వచ్చేశాయి. ఇంకెందుకు లేటు.. వెంటనే స్ట్రీమింగ్ షురూ చేసేయండి.

  • Chandu Shanigarapu
    ABOUT THE AUTHOR
    Chandu Shanigarapu

    చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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Home/Entertainment/Friday Top OTT Release: ఇవాళ ఓటీటీలో రచ్చ-తప్పకుండా చూడల్సిన టాప్ మూవీస్ ఇవే-సస్పెన్స్ టు హారర్ థ్రిల్లర్-ఓ లుక్కేయండి!
Home/Entertainment/Friday Top OTT Release: ఇవాళ ఓటీటీలో రచ్చ-తప్పకుండా చూడల్సిన టాప్ మూవీస్ ఇవే-సస్పెన్స్ టు హారర్ థ్రిల్లర్-ఓ లుక్కేయండి!
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