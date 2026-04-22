Chitti babu Death: టాలీవుడ్లో తీవ్ర విషాదం.. ప్రముఖ డైరెక్టర్, నిర్మాత చిట్టిబాబు మృతి.. నటుడిగానూ 30 సినిమాలు
Chitti babu Death: టాలీవుడ్ లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా, నటుడిగా తనదైన ముద్ర వేసిన చిట్టి బాబు మరణించారు. ఆయన 30 సినిమాల్లో నటించారు.
Chitti babu Death: దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా, నటుడిగా తెలుగు సినీ పరిశ్రమంలో తనదైన ముద్ర వేసిన చిట్టి బాబు మరణించారు. చిట్టి బాబు అలియాస్ త్రిపురనేని వరప్రసాద్ కన్నుమూశారు. గుండెపోటుతో ఆయన మృతి చెందారు. దీంతో టాలీవుడ్ లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
చిట్టిబాబు మృతి
ప్రముఖ సీనియర్ దర్శక నిర్మాత, నటుడు, విశ్లేషకుడు చిట్టి బాబు ఇక లేరు. ఛాతి నొప్పి రావడంతో హైదరాబాద్ లోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పటిల్ కు మంగళవారం రాత్రి చిట్టి బాబును తీసుకెళ్లారు. చికిత్స పొందుతూ ఆయన కన్నుమూశారనే విషయాన్ని డాక్టర్లు కన్ఫామ్ చేశారు. దీంతో చిట్టి బాబు మృతికి సెలబ్రిటీలు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తండ్రి రచయిత
చిట్టి బాబు తండ్రి త్రిపురణేని మహారథి ప్రముఖ రచయిత. చిట్టి బాబు కృష్ణా జిల్లాలోని కాజ గ్రామంలో పుట్టారు. సినిమాలపై ఇష్టంతో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు. ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చిట్టి బాబు పని చేశారు. ‘సంతానం’ సినిమాతో ఆయన డైరెక్టర్ గా డెబ్యూ చేశారు. 1984లో రిలీజైన ఈ మూవీ హిట్ గా నిలిచింది.
నటుడిగానూ
చిట్టి బాబు కేవలం డైరెక్షన్ తోనే ఆగిపోలేదు. నిర్మాతగా మారారు. నటుడిగా వేషాలు వేశారు. ప్రళయం, ప్రేమించి చూడు, నా పేరు దుర్గ, రైతు భారతం తదితర సినిమాలతో దర్శకుడిగా చిట్టి బాబు పేరు మార్మోగింది. మరోవైపు ‘గరుడా చలం’ మూవీతో అతని నట ప్రస్థానం మొదలైంది.
1976లో వచ్చిన ‘గరుడా చలం’ మొదలు.. చిట్టి బాబు తన నటన కొనసాగించారు. భైరవద్వీపం, దశావతారం, జాంబీ రెడ్డి, జాతి రత్నాలు తదితర సినిమాల్లో చిట్టి బాబు నటించారు. తన కెరీర్ లో 30 సినిమాల్లో ఆయన నటుడిగా చేశారు.
మల్టీ టాలెంటెడ్
చిట్టి బాబు మల్టీ టాలెంటెడ్. 12 సినిమాకు ఆయన దర్శకత్వం వహించారు. కొన్ని చిత్రాలను నిర్మించారు. 49 మూవీస్ కు కో డైరెక్టర్ గా పని చేశారు. 30 సినిమాల్లో నటించారు. సీనియర్ డైరెక్టర్, నిర్మాత, నటుడిగా టాలీవుడ్ లో చిట్టి బాబుకు మంచి పేరుంది. విశ్లేషకుడిగానూ ఆయన గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
రాజకీయాల్లో
సినిమా రంగంలో కొనసాగుతూనే చిట్టి బాబు రాజకీయాల్లోనూ అడుగుపెట్టారు. ఫస్ట్ జనతా పార్టీలో చేరిన ఆయన , ఆ తర్వాత బీజీపీలోకి వెళ్లారు. మూవీ విశ్లేషణలు, రాజకీయ ఆరోపణలతో చిట్టి బాబు వార్తల్లో కొనసాగుతూ వచ్చారు. అవసరమైన చోట తన గళాన్ని బలంగా వినిపించారు.
