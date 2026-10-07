Sharath Babu: శరత్ బాబుతో బిడ్డను కనకపోవడానికి కారణం ఇదే.. సంచలన విషయాలు బయటపెట్టిన టాలీవుడ్ నటి
Sharath Babu: టాలీవుడ్ అందగాడు, దివంగత నటులు శరత్ బాబు గురించి సినీ అభిమానులకు తెలుసు. ఎన్నో వందల సినిమాల్లో ఆయన నటించారు. అయితే తాజాగా శరత్ బాబు గురించి, ఆయనతో కలిసి బిడ్డను కనాలనుకున్నాననే విషయం గురించి ఓ తెలుగు నటి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూసేయండి.
Sharath Babu: టాలీవుడ్లో ఒకప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా, విలక్షణ పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సీనియర్ నటి జయలలిత ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో సంచలన విషయాలను పంచుకున్నారు. దివంగత ప్రముఖ నటుడు శరత్ బాబుతో తనకున్న అనుబంధం, వివాహం, సంతానం గురించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సినీ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అండగా శరత్ బాబు
సీనియర్ నటి జయలలిత మొదటి వివాహం విఫలమైంది. ఆ సమయంలో ఆమె జీవితంలో తీవ్ర ఒంటరితనాన్ని, మానసిక వేదనను ఎదుర్కున్నారు. అప్పుడు శరత్ బాబు ఆమెకు అండగా నిలిచారు. సినిమా పరిశ్రమలో ఎదురయ్యే సమస్యలు, ఆర్థిక లావాదేవీల విషయాల్లో ఆయన సరైన సలహాలు ఇస్తూ తనకు ఒక మార్గదర్శిగా మారారని జయలలిత పేర్కొన్నారు. ఒకరి ఆలోచనలు మరొకరికి నచ్చడంతో వీరిద్దరి మధ్య అనుబంధం పెరిగింది.
పెళ్లి, పిల్లలు
జీవితంలో స్థిరపడాలనే ఉద్దేశంతో తామిద్దరం పెళ్లి చేసుకోవాలని, ఒక బిడ్డను కూడా కనాలని బలంగా అనుకున్నట్లు జయలలిత వెల్లడించారు. అయితే, ఆ నిర్ణయం నుంచి వెనక్కి తగ్గడానికి గల ప్రధాన కారణాన్ని తాజాగా ఆమె వివరించారు. శరత్ బాబు ముందుచూపుతోనే బిడ్డను కనలేదని జయలలిత సంచలన విషయం వెల్లడించారు.
• భవిష్యత్తు ఆందోళనలు: ఒకవేళ తమకు సంతానం కలిగితే, భవిష్యత్తులో తమకు ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఆ బిడ్డ ఆస్తి తగాదాలు, కుటుంబ వివాదాల్లో చిక్కుకుని ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందేమోనని శరత్ బాబు తీవ్రంగా ఆందోళన చెందారు.
• మంచి స్నేహితులుగా: పుట్టబోయే పిల్లల భవిష్యత్తు అంధకారం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో, తాము దంపతులుగా మారడం కంటే మంచి స్నేహితులుగా ఉండటమే శ్రేయస్కరమని భావించి పెళ్లి నిర్ణయాన్ని విరమించుకున్నట్లు జయలలిత స్పష్టం చేశారు.
శరత్ బాబు వ్యక్తిత్వంపై ప్రశంసలు
శరత్ బాబు ఎంతో ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలవారని, తన నుంచి ఆయన ఎన్నడూ డబ్బు ఆశించలేదని జయలలిత చెప్పారు. తనను ఎప్పుడూ నియంత్రించలేదని, జీవితాంతం ఒక మంచి శ్రేయోభిలాషిగా మాత్రమే తనకు తోడుగా ఉన్నారని ఆమె భావోద్వేగంతో గుర్తుచేసుకున్నారు.
వీడియో వైరల్
శరత్ బాబు గురించి సీనియర్ నటి జయలలిత మాట్లాడిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. ఈ ఇంటర్వ్యూ క్లిప్స్ నెట్టింట తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీంతో శరత్ బాబు అనే పేరు మరోసారి ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చింది. హీరోగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా శరత్ బాబు తెలుగు సినీ రంగంలో చెరగని ముద్ర వేశారు. ఆయన 2023లో కన్నుమూశారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More