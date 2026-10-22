Mouli Comments: న్యూస్ ఛానెల్ వాళ్లు కాల్ చేసి బ్లాక్ మెయిల్ చేశారు.. చేసేదేం లేక వెళ్లా: యంగ్ హీరో మౌళి సంచలన కామెంట్లు
Mouli Comments: టాలీవుడ్ లో ఆచితూచి అడుగులు వేస్తూ దూసుకెళ్తున్నాడు యంగ్ హీరో మౌళి. లిటిల్ హార్ట్స్ తో ఆడియన్స్ హార్ట్స్ దోసేసిన అతను ఇప్పుడు దొంగ నా కొడుకు మూవీ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో మౌళి కామెంట్లు కలకం రేపుతున్నాయి.
Mouli Comments: డిజిటల్ ప్రపంచం నుంచి వెండితెరకు ఎంట్రీ ఇచ్చి సక్సెస్ సాధించడం అంత సులువు కాదు. యూట్యూబర్ మౌళి తనుజ్ ప్రశాంత్ తన మొదటి సినిమా 'లిటిల్ హార్ట్స్' చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద స్లీపర్ హిట్ అందుకొని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఈ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్తో నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు మౌళి.
మౌళి కామెంట్లు
తాజాగా జరిగిన 'దొంగ నా కొడుకు' సినిమా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో మౌళి తన మనసులోని ఆవేదనను బయటపెట్టాడు. ఈ ఒక్క ఏడాదిలోనే తను ఇండస్ట్రీలో ఎంతో ద్వేషాన్ని, అసూయను ఎదుర్కొన్నానని చెప్పాడు. తనపై ఎందుకు అంత నెగెటివిటీ చూపించారో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు బయటపెట్టలేనని, కానీ ఒక సంఘటన మాత్రం తనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
ఆసక్సెస్ వెనుకాలే ఒక భయంకరమైన, చేదు అనుభవాన్ని మౌళి ఎదుర్కొన్నాడు. తాజాగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
బ్లాక్మెయిల్ చేశారు
'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమా విడుదలై మంచి విజయం సాధించిన తర్వాత ఒక ప్రముఖ న్యూస్ ఛానల్ నుండి మౌళికి పిలుపు వచ్చింది. వారి ఛానల్ నిర్వహించే ఒక ఈవెంట్ కు గెస్ట్ గా రావాలని మౌళిని ఇన్వైట్ చేశారు. అయితే ఆ సమయంలో మౌళికి ఒంట్లో అస్సలు బాగోలేదు. దీంతో తను రాలేనని చాలా మర్యాదగా వాళ్లకు చెప్పాడు.
కానీ ఆ ఛానల్ ప్రతినిధులు మాత్రం దానికి ఒప్పుకోకుండా, ఒకవేళ రాకపోతే భవిష్యత్తులో వచ్చే సినిమాలపై దెబ్బకొడతామంటూ బహిరంగంగానే బ్లాక్మెయిల్ చేశారని మౌళి సంచలన నిజం బయటపెట్టాడు.
భయపడే ఆ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్లాను
తమలాంటి పెద్ద ఛానల్స్ బెదిరిస్తే చిన్న నటులు భయపడిపోతారని, ఏమీ చేయలేరని వారు భావించారని, అది నిజమేనని మౌళి ఒప్పుకున్నాడు. ఆ సమయంలో తాను తీవ్రమైన భయాందోళనకు గురయ్యానని, చేసేదేమీ లేక అనారోగ్యంతో ఉన్నా కూడా ఆ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యానని తెలిపాడు.
సినిమా రంగంలో తనకంటూ ఒక లక్ష్యం ఉందని, ఇక్కడ మనుగడ సాగించాలంటే ఇలాంటి అవమానాలను, బెదిరింపులను తట్టుకొని ముందుకు వెళ్లక తప్పదని మౌళి ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఒక యువ ప్రతిభావంతుడికి ఇలాంటి అనుభవం ఎదురవడంపై నెటిజన్లు సదరు ఛానల్ పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దొంగ నా కొడుకు గురించి
మౌళి హీరోగా నటించిన దొంగ నా కొడుకు మూవీపై క్రమంగా బజ్ క్రియేట్ అవుతోంది. ఈ సినిమా నవంబర్ 13, 2026న థియేటర్లలోకి రానుంది. దీనికి శ్రును కంబాల డైరెక్టర్. అతనికి ఇదే ఫస్ట్ మూవీ. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ మూవీని నిర్మిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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