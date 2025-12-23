ఓటీటీలోని ఈ 7 తెలుగు సినిమాలు మిస్ కావద్దు.. ఈ ఏడాది వచ్చిన చిన్న సినిమాలే అయినా పెద్ద హిట్స్ ఇవి
ఈ ఏడాది కొన్ని తెలుగు సినిమాలు అసలు ఏమాత్రం అంచనాలు లేకుండా వచ్చి సంచలన విజయం సాధించాయి. అలాంటి టాప్ 7 సినిమాల గురించి ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాం. ఇవన్నీ ప్రస్తుతం వివిధ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
2025 ముగింపు దశకు వచ్చింది. ఈ ఏడాది టాలీవుడ్లో దాదాపు 250 సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. భారీ బడ్జెట్ సినిమాలే కాకుండా, అంచనాలు లేకుండా వచ్చి బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతాలు సృష్టించిన 'స్లీపర్ హిట్స్' కూడా చాలానే ఉన్నాయి. 'రాజు వెడ్స్ రాంబాయి' నుంచి 'మ్యాడ్ స్క్వేర్' వరకు.. ఈ ఏడాది ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచిన టాప్ 7 సినిమాలు, వాటి ఓటీటీ వివరాలు ఇవే.
1. రాజు వెడ్స్ రాంబాయి - ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
అసలు ఇలాంటి ఒక సినిమా వచ్చిందనే విషయం కూడా మొదట్లో చాలా మందికి తెలియదు. కానీ విడుదలయ్యాక బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించింది. కేవలం రూ. 3 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సుమారు రూ. 15 కోట్లు వసూలు చేసింది. యధార్థ సంఘటనల ఆధారంగా సాయిలు కంపటి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో విలన్గా చేసిన చైతు జొన్నలగడ్డ నటన హైలైట్గా నిలిచింది. ఈ మూవీని ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.
2. కోర్ట్: స్టేట్ వర్సెస్ ఎ నోబడీ - నెట్ఫ్లిక్స్
నేచురల్ స్టార్ నాని సమర్పణలో ప్రియదర్శి ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన కోర్ట్ మూవీ పెద్ద విజయం సాధించింది. తెలుగులో కోర్ట్రూమ్ డ్రామాలు అరుదు. రామ్ జగదీష్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లేతో ఆకట్టుకుంది. రూ. 5 కోట్ల బడ్జెట్తో తీస్తే.. ఏకంగా రూ. 55 కోట్లు వసూలు చేసి బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూడొచ్చు.
3. మ్యాడ్ స్క్వేర్ - నెట్ఫ్లిక్స్
బ్లాక్బస్టర్ 'మ్యాడ్' సినిమాకు సీక్వెల్ ఇది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ బావమరిది నార్నె నితిన్ ఇందులో ఒక హీరో. కళ్యాణ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఆద్యంతం నవ్వులు పూయించింది. యూత్ ఫుల్ కామెడీ కంటెంట్తో సుమారు రూ. 65 కోట్లు రాబట్టింది. ఇది కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ లోనే అందుబాటులో ఉంది.
4. అనగనగా - ఈటీవీ విన్
హీరో సుమంత్ మార్కెట్ దృష్ట్యా థియేటర్ రిలీజ్ స్కిప్ చేసి నేరుగా ఓటీటీలో వచ్చిన సినిమా ఇది. మన విద్యా వ్యవస్థపై సున్నితమైన కథాంశంతో వచ్చిన ఈ సినిమా సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే భారీ ట్విస్ట్ తో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసింది. 2025లో వచ్చిన బెస్ట్ ఓటీటీ రిలీజ్లలో ఇది ఒకటి. ఈటీవీ విన్ లో చూడొచ్చు.
5. లిటిల్ హార్ట్స్ - ఈటీవీ విన్
ఈ ఏడాది బిగ్గెస్ట్ సర్ ప్రైజ్ హిట్ ఇదే. యూట్యూబర్ మౌళి, శివాని నాగారం జంటగా నటించారు. మొదట్లో ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. కానీ మౌత్ టాక్తో పుంజుకుని ఏకంగా రూ. 50 కోట్లు వసూలు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. సాయి మార్తాండ్ దీనికి దర్శకుడు. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోనే ఉంది.
6. కే-ర్యాంప్ - ఆహా వీడియో
కిరణ్ అబ్బవరం హీరోగా జైన్స్ నాని దర్శకత్వంలో వచ్చిన మాస్ మసాలా ఎంటర్టైనర్ ఈ కే-ర్యాంప్. విమర్శకుల నుంచి నెగటివ్ రివ్యూలు వచ్చినా.. మాస్ ఆడియెన్స్ ఈ సినిమాను ఆదరించారు. ముఖ్యంగా ఇందులో ఒక పాట సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం సినిమా రేంజ్ మార్చేసింది. ఆహా వీడియో ఓటీటీలో చూడొచ్చు.
7. ది గర్ల్ఫ్రెండ్ - నెట్ఫ్లిక్స్
రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వంలో రష్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి (దసరా ఫేమ్) నటించిన మూవీ ఇది. కొందరు క్రిటిక్స్ పెదవి విరిచినా.. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ రొమాంటిక్ డ్రామా రూ. 30 కోట్లు వసూలు చేసి హిట్ అనిపించుకుంది. ప్రస్తుతం నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.