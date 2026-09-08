This Week Top OTT: ఈ వారం ఓటీటీలో కచ్చితంగా చూడాల్సిన టాప్ 6 సినిమాలు- మిస్టరీ థ్రిల్లర్స్ నుంచి ఫ్యామిలీ డ్రామాల వరకు!
This Week Top OTT: ఈ వారం ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు కొత్త రిలీజ్ లు క్యూ కట్టాయి. అయితే ఇందులో తప్పకుండా చూడాల్సిన టాప్ 6 సినిమాలు, సిరీస్ లు ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి. ఈ లిస్ట్ లో మిస్టరీ, హారర్, క్రైమ్ థ్రిల్లర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కచ్చితంగా థ్రిల్ అందిస్తాయని చెప్పొచ్చు.
This Week Top OTT: ఓటీటీ లవర్స్ కు ఈ వారం వినోదాల విందు లభించనుంది. ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లలో విభిన్న జోనర్లలో సరికొత్త సినిమాలు, సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్లు ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నాయి. ఈ వారం ఓటీటీలోకి టాప్ సినిమాలు, సిరీస్ లు రాబోతున్నాయి. జీ5 (ZEE5), నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix), అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video), జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar)లో రిలీజ్ కాబోతున్నవి ఇవే.
వీరభద్రుని రహస్యం (సీజన్ 1 - పార్ట్ 2)
గ్రామీణ నేపథ్యం, దైవ విశ్వాసాలు, వరుస అనుమానాస్పద మరణాల చుట్టూ సాగే మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'వీరభద్రుని రహస్యం'. ఇప్పటికే మొదటి భాగంతో వీక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న ఈ తెలుగు వీక్లీ సిరీస్.. ఇప్పుడు రెండవ భాగంతో ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు వస్తోంది. సెప్టెంబర్ 9 నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ వేదిక 'జీ5' (ZEE5)లో ఈ సిరీస్ పార్ట్ 2 స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్
కుటుంబ భావోద్వేగాలు, ఆసక్తికరమైన కథాంశంతో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం పాన్-ఇండియా స్థాయిలో అదరగొట్టింది. సూర్య, మమితా బైజు జంటగా నటించిన ఈ మూవీ కలెక్షన్ల రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ మూవీ ఒకేసారి 'నెట్ఫ్లిక్స్' (Netflix)లో సెప్టెంబర్ 11న రిలీజ్ అవుతుంది.
మకుటం
భారీ అంచనాల నడుమ రూపుదిద్దుకున్న తమిళ చిత్రం 'మకుటం'. హీరో విశాల్ డైరెక్టర్ గా మారి ఈ మూవీని తెరకెక్కించాడు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 11న డిజిటల్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా తమిళంతో పాటు తెలుగు భాషలో కూడా 'అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో' (Prime Video) వేదికగా ప్రేక్షకులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
పంచనామా
క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ కథాంశంతో తెరకెక్కించిన సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'పంచనామా'. ఓటీటీ ప్రియులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించిన ఈ తెలుగు సిరీస్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి 'జీ5' (ZEE5) ప్లాట్ఫారమ్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
వరవు
మలయాళ చిత్రసీమ నుంచి వస్తున్న యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'వరవు'. వైవిధ్యమైన కథనంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ చిత్రం మలయాళ భాషలో సెప్టెంబర్ 11న 'జీ5' (ZEE5) వేదికగా డిజిటల్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.
అలీబాబా ఔర్ 40 భూత్
చిన్న పిల్లలతో పాటు కుటుంబ ప్రేక్షకులను అలరించే ఫాంటసీ హారర్ అడ్వెంచర్ సిరీస్ 'అలీబాబా ఔర్ 40 భూత్'. ఈ హిందీ వెబ్ సిరీస్ సెప్టెంబర్ 11 నుంచి ‘జియోహాట్స్టార్’ ఓటీటీలో ప్రసారమవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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