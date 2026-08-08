Toxic Trailer: తండ్రీకొడుకులు రాయా, టికెట్ గా రాకింగ్ స్టార్ అరాచకం..యశ్ ‘టాక్సిక్’ ట్రైలర్ బ్లాస్ట్..అదరగొట్టిన కియారా
Toxic Trailer: కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ హీరోగా వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్-వరల్డ్ మూవీ ‘టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ అఫీషియల్ ట్రైలర్ ఎట్టకేలకు విడుదలైంది. ఊహించని విజువల్స్, నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, అరాచకమైన యాక్షన్తో కూడిన ఈ ట్రైలర్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
Toxic Trailer: ‘కేజీఎఫ్’ సిరీస్ తర్వాత రాకింగ్ స్టార్ యశ్ ఏ తరహా సినిమాలో నటిస్తాడా అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సినీ ప్రియులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. ఆ నిరీక్షణకు తెర దించుతూ వచ్చిన ‘టాక్సిక్’ ట్రైలర్ ఇండియన్ సినిమా స్థాయిని మరో మెట్టు ఎక్కించేలా ఉంది. టాక్సిక్ ట్రైలర్ ను ఇవాళ (ఆగస్టు 8) రిలీజ్ చేశారు.
టాక్సిక్ ట్రైలర్
శనివారం రిలీజైన మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ టాక్సిక్ ట్రైలర్ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఈ సినిమాలో యశ్ ‘రాయా’, 'టికెట్' అనే రెండు విభిన్నమైన, అత్యంత వైలెంట్ పాత్రలలో కనిపిస్తున్నట్లు ట్రైలర్ స్పష్టం చేసింది. తన నట విశ్వరూపంతో యశ్ ఈ సినిమాకు బ్యాక్ బోన్ గా నిలిచాడు.
దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ సృష్టించిన ఈ నేర ప్రపంచం భారతీయ సినిమాలో ఇప్పటివరకు చూడని రీతిలో ఉంది. కేవలం యాక్షన్ మాత్రమే కాకుండా, బలమైన ఎమోషన్స్, డార్క్ థీమ్తో ప్రతి ఫ్రేమ్ను అత్యంత శ్రద్ధతో తీర్చిదిద్దారు. పక్కా పాన్-వరల్డ్ ప్రమాణాలతో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో యశ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆడియన్స్ను కట్టిపడేస్తోంది.
నాదియాగా కియారా అద్వానీ
టాక్సిక్ ట్రైలర్లో అత్యంత ఆశ్చర్యపరిచిన అంశం బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ పాత్ర. 'నాదియా' అనే పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్లో కియారా కనిపించిన తీరు, ఆమె నటన కేరీర్లోనే బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్గా నిలవనుందని సినీ వర్గాలు ప్రశంసిస్తున్నాయి. యశ్, కియారా మధ్య ఉన్న ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ కెమిస్ట్రీ, వారి పాత్రల మధ్య నడిచే మైండ్ గేమ్ ట్రైలర్కు ప్రధాన హైలైట్గా నిలిచాయి.
కొడుకు టికెట్
కథలో కియారా పాత్ర కేవలం గ్లామర్కే పరిమితం కాకుండా, అత్యంత కీలకమైన ప్లాట్ ట్విస్టులతో డిజైన్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. యశ్ పోషించిన 'టికెట్' పాత్ర నాదియా కొడుకే. వీళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధం, రివేంజ్, డ్రామా ప్రేక్షకులకు ఖచ్చితంగా మైండ్ బ్లాక్ అయ్యే అనుభూతిని ఇస్తుందని మేకర్స్ నమ్మకంతో ఉన్నారు.
గ్రాండ్ సెట్స్, ఉర్రూతలూగించే బీజీఎమ్
టాక్సిక్ నిర్మాణ విలువల విషయానికి వస్తే ప్రతీ ఫ్రేమ్ మేగ్నమ్ ఓపస్లా కనిపిస్తోంది. భారీ సెట్లు, కళ్ళకు కట్టినట్లుండే సినిమాటోగ్రఫీ, సన్నివేశాలను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లిన మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా ఆకాశానికి చేర్చాయి. టెక్నికల్గా ఈ సినిమా హాలీవుడ్ స్థాయి మేకింగ్ను తలపిస్తోంది.
ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి వసంత్, హ్యూమా ఖురేషి, తారా సుతారియా తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. ముఖ్యంగా యశ్, రుక్మిణి వసంత్ మధ్య వచ్చే ఊహించని సీన్ ట్రైలర్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. రస్టిక్ డ్రామాతో పాటు రక్తాన్ని ఉడికించే ఊచకోత సన్నివేశాలు థ్రిల్లర్ ప్రియులకు పండగలా మారనున్నాయి.
ఆగస్టు 26న రిలీజ్
అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని ఈ భారీ పీరియడ్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా 2026 ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించేందుకు రాయా అండ్ టీమ్ సిద్ధమవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More