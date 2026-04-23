Trisha Krishnan: ఓటు వేసిన తర్వాత త్రిష చేసిన తొలి పోస్ట్ ఇదే.. వదిన ఫైర్ మీద ఉందంటూ ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్
Trisha Krishnan: త్రిష కృష్ణన్ తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన తర్వాత చేసిన తొలి ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. పరోక్షంగా విజయ్ టీవీకే పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లు ఆమె ఇచ్చిన హింట్ ను పసిగట్టిన ఫ్యాన్స్.. వదినమ్మ ఫైర్ మీద ఉందంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఎన్నికల బరిలో విజయ్.. అండగా నిలిచిన త్రిష
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం (ఏప్రిల్ 23) అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. ఈ ఎన్నికలు ముఖ్యంగా కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజయ్కు అగ్నిపరీక్ష వంటివి. ఆయన స్థాపించిన 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK) పార్టీ తొలిసారి ఎన్నికల బరిలోకి దిగింది.
ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ హిట్ పెయిర్, సన్నిహిత మిత్రురాలు త్రిష కృష్ణన్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న తర్వాత సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఒక పోస్ట్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. చెన్నైలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో తన తల్లి ఉమతో కలిసి ఓటు వేసిన త్రిష, ఆ తర్వాత తన వేలికి ఉన్న సిరా చుక్కను చూపిస్తూ ఫోటో దిగారు. అయితే ఆ ఫోటోకు ఆమె జోడించిన పాట ఇప్పుడు అసలైన రచ్చకు కారణమైంది.
'గిల్లి' సాంగ్ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం అదేనా?
త్రిష తన పోస్ట్ కోసం విజయ్తో కలిసి నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ 'గిల్లి'లోని 'అర్జునర్ విల్లు' అనే పాటను ఎంచుకున్నారు. కేవలం పాటను ఎంచుకోవడమే కాదు, అందులో కేవలం 'విజిల్స్' (ఈలలు) వినిపించే భాగాన్ని మాత్రమే ఆమె వాడారు.
ఇక్కడే అసలైన ట్విస్ట్ ఉంది. విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే (TVK) పార్టీ ఎన్నికల గుర్తు 'విజిల్'. దీంతో త్రిష పరోక్షంగా విజయ్ పార్టీకే ఓటు వేశారని, ఆయనకు మద్దతు తెలపడానికే ఈ పాటను వాడారని నెటిజన్లు లెక్కలు కడుతున్నారు.
'వదినమ్మ' అంటూ ఫ్యాన్స్ సందడి
త్రిష పోస్ట్ చూసిన వెంటనే విజయ్ అభిమానులు రంగంలోకి దిగారు. "కోడ్ వర్డ్ యాక్సెప్టెడ్" అంటూ వేల సంఖ్యలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొందరైతే ఏకంగా ఆమెను 'అన్ని' (తమిళంలో వదిన) అని పిలుస్తూ హంగామా చేస్తున్నారు.
"అన్నయ్య పార్టీకి వదినమ్మ మద్దతు ఇస్తోంది, ఇక గెలుపు ఖాయం" అంటూ పోస్టులు పెడుతున్నారు. గత కొంతకాలంగా విజయ్, త్రిషల మధ్య ఏదో నడుస్తోందంటూ వస్తున్న రూమర్లకు ఈ పోస్ట్ మరింత బలాన్ని చేకూర్చినట్లయింది.
విజయ్-త్రిష కెమిస్ట్రీ
విజయ్ తన భార్య సంగీతతో విడాకులు తీసుకున్నారని, త్రిషతో రిలేషన్లో ఉన్నారనే వార్తలు గత ఫిబ్రవరి నుండి కోలీవుడ్లో బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరూ కలిసి 'గిల్లి', 'తిరుపాచ్చి', 'కురువి' వంటి చిత్రాల్లో నటించి హిట్ పెయిర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ 'లియో' సినిమాలో కలిసి నటించడంతో వీరి మధ్య బంధం మళ్లీ చిగురించిందని ప్రచారం సాగుతోంది.
ఇటీవలే ఒక వివాహ వేడుకలో వీరిద్దరూ ఒకే రకమైన రంగు దుస్తుల్లో మెరవడం కూడా వైరల్ అయ్యింది. తమ సంబంధంపై ఇప్పటివరకు వీరిద్దరూ నోరు మెదపనప్పటికీ, నేటి ఎన్నికల పోస్ట్ మాత్రం వీరి మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యాన్ని మరోసారి బయటపెట్టింది.
రాజకీయాల్లో విజయ్ వేసిన ఈ మొదటి అడుగు ఆయనను ముఖ్యమంత్రి పీఠం వైపు తీసుకెళ్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి. కానీ త్రిష ఇచ్చిన ఈ 'మ్యూజికల్ సపోర్ట్' మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విజయ్ పార్టీకి పెద్ద బూస్టింగ్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. విజయ్ స్థాపించిన రాజకీయ పార్టీ పేరు ఏమిటి?
దళపతి విజయ్ స్థాపించిన పార్టీ పేరు 'తమిళగ వెట్రి కళగం' (TVK). 2026 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ద్వారా ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టారు.
2. త్రిష తన ఓటింగ్ పోస్ట్లో ఏ పాటను వాడారు?
త్రిష 2004లో విజయ్తో కలిసి నటించిన 'గిల్లి' సినిమాలోని 'అర్జునర్ విల్లు' (Arjunar Villu) పాటను వాడారు. అందులో విజిల్స్ వచ్చే భాగాన్ని ప్రత్యేకంగా హైలైట్ చేశారు.
3. విజయ్ పార్టీ గుర్తు ఏమిటి?
విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ ఎన్నికల గుర్తు 'విజిల్'. అందుకే త్రిష తన పోస్ట్లో విజిల్స్ ఉన్న పాటను వాడటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
4. విజయ్, త్రిషల మధ్య రిలేషన్ ఉందనేది నిజమేనా?
వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం సాగుతోందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే, దీనిపై విజయ్ గానీ, త్రిష గానీ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఎక్కడా స్పందించలేదు.
