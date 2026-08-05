Crime Thriller OTT: నడి ఎడారిలో డెడ్బాడీ.. మిస్టరీ ఛేదించే మహిళ.. ఇవాళ తెలుగులో ఓటీటీలోకి అరబిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
Crime Thriller OTT: అంతర్జాతీయ కంటెంట్ను ఇష్టపడే తెలుగు ఓటీటీ వీక్షకుల కోసం ఓ సరికొత్త మైండ్-బెండింగ్ అరబిక్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. తెలుగులోనూ ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ షురూ అయింది. ఎడారిలో దొరికిన అపరిచిత మృతదేహం చుట్టూ తిరిగే ఈ సస్పెన్స్ డ్రామా గురించి పూర్తి వివరాలు చూసేయండి.
Crime Thriller OTT: తెలుగు ఓటీటీ ప్రియులకు హారర్, ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జానర్ల పట్ల ఉన్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా స్పానిష్, మలయాళం, అరబిక్ భాషల్లో వచ్చే డార్క్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు తెలుగు డబ్బింగ్లో అందుబాటులోకి వస్తే డిజిటల్ వీక్షకులు బాగా ఆదరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఒక వినూత్నమైన అరబిక్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ కోసం వచ్చేసింది.
అన్ఐడెంటిఫైడ్ ఓటీటీ
అదే ‘అన్ఐడెంటిఫైడ్’ (Unidentified) మూవీ. ఇది అరబిక్ లో మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమా ఇవాళ (ఆగస్టు 5) ప్రైమ్ వీడియోలో రిలీజైంది. ఓటీటీలో ఈ చిత్రం అరబిక్ ఒరిజినల్ ఆడియోతో పాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల డబ్బింగ్ ఆడియోలతో ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఎడారిలో మృతదేహం
కేవలం 1 గంట 39 నిమిషాల (99 నిమిషాలు) క్రిస్ప్ రన్టైమ్తో సాగే ఈ అన్ఐడెంటిఫైడ్ సినిమా కథాంశం అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుంది.
నిర్జనమైన ఎడారి ప్రాంతం మధ్యలో ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి మృతదేహం అనుమానాస్పద రీతిలో లభ్యమవుతుంది. ఆ మృతదేహం ఎవరిది? ఆమె అక్కడికి ఎలా వచ్చింది? ఎవరు హత్య చేశారు? అనే ప్రశ్నలు స్థానికంగా పెద్ద సంచలనం సృష్టిస్తాయి.
ఇన్వెస్టిగేషన్ & సీక్రెట్స్
ఈ కేసును పోలీసులు లైట్ తీసుకుంటారు. కానీ స్టేషన్ లో ఫైల్స్ స్కాన్ చేసే ఓ అమ్మాయి ఆ కేసు తీవ్రతను అర్థం చేసుకుని, సొంతంగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంది. ఆ అపరిచిత శవం వెనుక ఉన్న నిజాన్ని ఛేదించడానికి పూనుకుంటుంది.
దర్యాప్తు ముందుకు సాగే కొద్దీ, ఆ అమ్మాయి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన నమ్మలేని నిజాలు, సమాజంలోని చీకటి కోణాలు, ఊహించని మలుపులు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఆ మిస్టరీని ఆమె ఎలా పరిష్కరించింది అనేదే చిత్ర ప్రధాన కథాంశం.
సినిమా వివరాలు
చిత్రం పేరు: అన్ఐడెంటిఫైడ్ (Unidentified)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ప్రైమ్ వీడియో (Prime Video)
అందుబాటులో ఉన్న భాషలు: తెలుగు, అరబిక్, తమిళం, హిందీ
జానర్: మిస్టరీ, క్రైమ్ థ్రిల్లర్, సస్పెన్స్ డ్రామా
రన్టైమ్: 1 గంట 39 నిమిషాలు (99 నిమిషాలు)
IMDb రేటింగ్: 5.9 / 10
దర్శకత్వం & నిర్మాణం: హైఫా అల్-మన్సూర్ (Haifaa Al-Mansour)
సహ నిర్మాత: బ్రాడ్ నీమాన్ (Brad Niemann)
ప్రధాన నటీనటులు: మిలా అల్ జహ్రానీ, అజీజ్ ఘర్బావి, షఫీ అల్ హార్తీ, అద్వా అలసిరి
బెస్ట్ ఛాయిస్
సౌదీ అరేబియాకు చెందిన తొలి మహిళా దర్శకురాలు 'హైఫా అల్-మన్సూర్' (Wadjda, The Perfect Candidate ఫేమ్) తెరకెక్కించిన చిత్రం కావడం 'అన్ఐడెంటిఫైడ్'కి అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. సాధారణ కమర్షియల్ థ్రిల్లర్లలో కనిపించే రొటీన్ యాక్షన్ సీన్ల కంటే.. మిడిల్ ఈస్ట్ సంస్కృతిలోని మహిళల ఆంక్షలు, సామాజిక నేపథ్యం, క్రైమ్ దర్యాప్తును అత్యంత సహజంగా తెరకెక్కించడంలో ఆమె సిద్ధహస్తురాలు.
1 గంట 39 నిమిషాల నిడివి ఉండటం వల్ల ఎక్కడా ల్యాగ్ లేకుండా మూవీ వేగంగా సాగిపోతుంది. ప్రైమ్ వీడియోలో క్వాలిటీ డబ్బింగ్తో లభిస్తున్న ఈ 'డార్క్ మిస్టరీ' వీకెండ్ క్రిస్ప్ వాచ్ కోసం థ్రిల్లర్ లవర్స్కు ఒక బెస్ట్ ఛాయిస్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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