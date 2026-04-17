Trivikram Srinivas: వెంకీ, త్రివిక్రమ్ ‘AK47’ షూటింగ్ స్పీడప్.. అన్నపూర్ణలో భారీ సెట్.. సమ్మర్ రేసులోకి విక్టరీ హీరో
Trivikram Srinivas: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్ లో విక్టరీ వెంకటేశ్ నటిస్తున్న ఏకే 47 మూవీ షూటింగ్ వేగవంతమైంది. తాజా షెడ్యూల్ కోసం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ఓ భారీ సెట్ వేయడం విశేషం. ఆ అప్డేట్స్ ఇక్కడ చూడండి.
Trivikram Srinivas: విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ క్రేజీ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న 'ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47' (AK47) షూటింగ్ అప్డేట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వేసిన భారీ రైలు సెట్లో ప్రస్తుతం కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ జరుపుకుంటున్న ఈ మూవీ.. వచ్చే ఏడాది వేసవి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
పట్టాలెక్కిన ‘ఆదర్శ కుటుంబం’
టాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ కాంబినేషన్లలో ఒకటైన వెంకటేష్ - త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా పట్టాలెక్కుతోంది. వీరిద్దరి కలయికలో సినిమా వస్తుందంటేనే ప్రేక్షకుల్లో ఉండే అంచనాలు వేరే లెవల్లో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఈ చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో మకాం వేసింది. సినిమాలోని అత్యంత కీలకమైన సన్నివేశాల కోసం అక్కడ ఒక భారీ రైలు సెట్ను నిర్మించారు. విక్టరీ వెంకటేష్తో పాటు ఇతర ప్రధాన నటీనటులపై ఈ షెడ్యూల్లో కీలక సీన్లను చిత్రీకరిస్తున్నారు.
తాజాగా సెట్స్ నుంచి ఒక ఫోటో సోషల్ మీడియాలోకి లీక్ అయింది. ఇందులో దర్శకుడు త్రివిక్రమ్, వెంకటేష్ ఏదో గంభీరమైన విషయంపై చర్చిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ పిక్ చూసిన అభిమానులు.. త్రివిక్రమ్ మార్క్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఈ సినిమాలో పుష్కలంగా ఉండబోతున్నాయని సంబరపడిపోతున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’, ‘మల్లీశ్వరి’ (త్రివిక్రమ్ రచయితగా) వంటి చిత్రాలు క్లాసిక్స్గా నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు దర్శకుడిగా త్రివిక్రమ్, వెంకీని ఎలా చూపిస్తారో అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
‘AK47’ వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం అదేనా?
సినిమా ప్రకటించినప్పటి నుండి దీని టైటిల్ ‘AK47’ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. సాధారణంగా ఇది ఒక గన్ పేరు కావడంతో యాక్షన్ సినిమా అనుకున్నారంతా. అయితే ‘ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47’ అనే పూర్తి పేరును రివీల్ చేసి త్రివిక్రమ్ తనదైన స్టైల్ చూపించారు.
ఇంటి నెంబర్ 47లో నివసించే ఒక ఆదర్శ కుటుంబం చుట్టూ తిరిగే వినోదాత్మక కథ ఇదని ఇండస్ట్రీ టాక్. వెంకటేష్ మార్క్ ఫ్యామిలీ డ్రామాకు, త్రివిక్రమ్ చమత్కారమైన డైలాగులు తోడైతే బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం గ్యారెంటీ అని ట్రేడ్ వర్గాలు విశ్లేషిస్తున్నాయి.
కేజీఎఫ్ బ్యూటీతో విక్టరీ వెంకటేష్ రొమాన్స్
ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా ‘కేజీఎఫ్’ ఫేమ్ శ్రీనిధి శెట్టి నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ‘హిట్ 3’ వంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో తెలుగు వాళ్లకు దగ్గరైన శ్రీనిధి.. మొదటిసారి ఒక సీనియర్ స్టార్ హీరో సరసన నటిస్తుండటం విశేషం. వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ వెండితెరపై ఎలా ఉంటుందో చూడాలని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు.
మరోవైపు వెంకటేష్ ఇటీవల ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకుని ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. అదే ఊపును ఈ ‘AK47’తోనూ కొనసాగించాలని ఆయన పట్టుదలతో కనిపిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రాన్ని 2026 వేసవిలో విడుదల చేసేందుకు నిర్మాతలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సమ్మర్ హాలిడేస్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడానికి ఈ డేట్ పర్ఫెక్ట్ అని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వెంకటేష్ - త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ సినిమా ‘AK47’ పూర్తి పేరు ఏమిటి?
ఈ సినిమా టైటిల్ 'ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నెం: 47' (Aadarsha Kutumbam House No: 47). దీనినే క్లుప్తంగా AK47 అని పిలుస్తున్నారు.
2. ఏకే 47 సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?
'కేజీఎఫ్' సిరీస్తో పాపులర్ అయిన శ్రీనిధి శెట్టి ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ సరసన హీరోయిన్గా నటిస్తోంది.
3. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఏకే 47 సినిమా విడుదల ఎప్పుడు ఉండవచ్చు?
చిత్ర బృందం సమాచారం ప్రకారం, ఈ సినిమాను 2026 వేసవి కాలంలో (Summer 2026) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
4. ప్రస్తుతం ఏకే 47 షూటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతోంది?
హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ప్రత్యేకంగా వేసిన రైలు సెట్లో ప్రస్తుతం కీలక షెడ్యూల్ చిత్రీకరణ జరుగుతోంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More