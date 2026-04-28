Bharat Kapoor Death: వెండితెరపై విలనిజానికి కేరాఫ్ అడ్రస్.. ప్రముఖ నటుడు భరత్ కపూర్ కన్నుమూత.. ధురంధర్ నటుడి నివాళి!
Bollywood Actor Bharat Kapoor Passed Away: బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు భరత్ కపూర్ (80) గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచారు. విలన్ పాత్రలతో మెప్పించిన ఆయన మరణవార్తతో సినీ పరిశ్రమలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. సోమవారం జరిగిన అంత్యక్రియలకు హాజరైన ధురంధర్ నటుడు రాకేష్ బేడీ నివాళులు అర్పించారు.
Veteran Actor Bharat Kapoor Death: బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో విషాదం నెలకొంది. గత కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ప్రముఖ నటుడు భరత్ కపూర్ సోమవారం (ఏప్రిల్ 27) సాయంత్రం ముంబైలోని తన నివాసంలో కన్నుమూశారు. ఆయన మరణవార్తను సన్నిహితుడు, నటుడు అవతార్ గిల్ ధ్రువీకరించారు.
గుండెపోటు రావడంతో
మధ్యాహ్నం 3 గంటల ప్రాంతంలో గుండెపోటు రావడంతో వెటరన్ యాక్టర్ భరత్ కపూర్ మరణించినట్లు ఆయన కుమారుడు రాహుల్ వెల్లడించారు. గడిచిన మూడు రోజులుగా ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించిందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
విలనిజానికి సరికొత్త భాష్యం
80, 90వ దశకాల్లో భరత్ కపూర్ అంటే విలన్ పాత్రలకు పెట్టింది పేరు. అమితాబ్ బచ్చన్ వంటి స్టార్ హీరోల చిత్రాల్లో ఆయన పోషించిన ప్రతినాయక పాత్రలు తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితమే.
'ఆఖ్రీ రాస్తా', 'బర్సాత్', 'నూరీ', 'రామ్ బలరామ్', 'ఇంకార్' వంటి చిత్రాల్లో భరత్ కపూర్ చూపిన నటన మరపురానిది. కేవలం విలన్ గానే కాకుండా 'హిందూస్థాన్ కీ కసమ్', 'సోనే పే సుహాగా', 'బలిదాన్' వంటి సినిమాల్లో సహాయ నటుడిగానూ రాణించారు భరత్ కపూర్.
నాకు అన్నలాంటి వాడు: అవతార్ గిల్ భావోద్వేగం
"భరత్ జీతో నాకు 50 ఏళ్లకు పైగా పరిచయం ఉంది. మేము కలిసి ఎన్నో నాటకాలు, సినిమాలు చేశాం. ఆయన నాకు ఒక మార్గదర్శి, అన్నయ్య లాంటి వారు. వారం రోజులుగా ఆయనతో మాట్లాడలేకపోయాను, ఈ లోపే ఇలా జరిగిపోవడం తీరని లోటు" అని తన స్నేహితుడు అవతార్ గిల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు సియాన్ హాస్పిటల్ సమీపంలోని శ్మశాన వాటికలో భరత్ కపూర్ అంత్యక్రియలు జరిగాయి. ధురంధర్ నటుడు రాకేష్ బేడీ, రమేష్ తల్వార్ వంటి ప్రముఖులు హాజరై నివాళులర్పించారు.
చౌతా కార్యక్రమం
కాగా, భరత్ కపూర్కు భార్య లోప, కుమారులు రాహుల్, సాగర్ ఉన్నారు. ఆయన కుమార్తె కవిత కొన్నేళ్ల క్రితమే మరణించారు. ఏప్రిల్ 30న నార్త్ బాంబే అసోసియేషన్లో భరత్ కపూర్ 'చౌతా' (శాంతి సభ) కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. దానికి 3 రోజుల ముందే ఇలా మరణించడం కలచివేస్తుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నటుడు భరత్ కపూర్ మరణానికి కారణం ఏమిటి?
భరత్ కపూర్ గత కొద్దిరోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ, సోమవారం సాయంత్రం గుండెపోటు (Cardiac Arrest) రావడంతో మరణించారు.
2. భరత్ కపూర్ ఏ సినిమాల్లో నటించారు?
ఆయన 'ఆఖ్రీ రాస్తా', 'రామ్ బలరామ్', 'నూరీ', 'బర్సాత్' వంటి హిట్ చిత్రాల్లో విలన్ పాత్రలు పోషించారు. తెలుగులో కూడా అనువాదమైన ఎన్నో హిందీ సినిమాల ద్వారా ఆయన సుపరిచితులు.
3. ఆయన అంత్యక్రియలు ఎక్కడ జరిగాయి?
ముంబైలోని సియాన్ హాస్పిటల్ సమీపంలో ఉన్న స్మశాన వాటికలో సోమవారం సాయంత్రమే అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి.
