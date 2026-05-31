Vijay Trisha: సీఎం అయ్యాక ఫస్ట్ టైమ్.. త్రిషతో కలిసి కనిపించిన విజయ్.. హగ్ చేసుకుని ఎమోషనల్ అయిన అజిత్.. వీడియోలు వైరల్
Vijay Trisha: తమిళనాడులోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్ గా మారిన సీఎం విజయ్, త్రిష జోడీ మళ్లీ కనిపించింది. స్టార్ హీరో అజిత్ తల్లి మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమె పార్థివ దేహానికి నివాళి అర్పించేందుకు విజయ్, త్రిష కలిసి వెళ్లారు. ఈ వీడియోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Vijay Trisha: తమిళనాడు సీఎం, స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్, త్రిష జోడీ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. సీఎం అయ్యాక త్రిషతో కలిసి విజయ్ కనిపించడం ఇదే తొలిసారి. స్టార్ హీరో అజిత్ తల్లి భౌతిక కాయానికి నివాళి అర్పించేందుకు విజయ్, త్రిష కలిసి వాళ్ల ఇంటికి వెళ్లారు. వీళ్లిద్దరు ఒకే కార్లో ప్రయాణించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు తెగ చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
విజయ్, త్రిష కలిసి
దళపతి విజయ్, త్రిషకు సంబంధించిన ప్రతి విషయం గత కొంతకాలంగా హాట్ టాపిక్ గా మారుతూనే ఉంది. ఈ జంట ఇప్పుడు మరోసారి కలిసి కనిపించడంతో సోషల్ మీడియా షేక్ అవుతోంది. తమిళ స్టార్ హీరో అజిత్ ఇంటికి ఈ జోడీ వెళ్లింది. అజిత్ తల్లి కన్నుమూసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆమెకు నివాళి అర్పించడంతో పాటు అజిత్ ను పరామర్శించేందుకు విజయ్, త్రిష వెళ్లారు.
అజిత్ ఎమోషనల్
ఒకే కార్లో విజయ్, త్రిష ప్రయాణించడంతో మరోసారి పుకార్లు గుప్పుమంటున్నాయి. తన తల్లికి నివాళి అర్పించడానికి వచ్చిన సీఎం విజయ్ ను హత్తుకుని అజిత్ ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత త్రిషతో మాట్లాడాడు. ఈ వీడియోలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ను షేక్ చేస్తున్నాయి.
నెగెటివ్ వద్దు
అయితే విజయ్, త్రిష కలిసి మరోసారి కనిపించడంపై సోషల్ మీడియాలో భిన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. అజిత్ తల్లికి నివాళి అర్పించేందుకు వాళ్లు వచ్చారని, ఈ పరిస్థితుల్లో నెగెటివ్ ఆలోచనలు వద్దు అని కొంతమంది అంటున్నారు. ఇందులో పాయింట్ ఔట్ చేయడానికి ఏమీ లేదని పోస్టులు పెడుతున్నారు. బాధలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా సరే కలిసి వెళ్లి ఓదార్చవచ్చని విజయ్, త్రిషకు సపోర్ట్ గా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు.
రిలేషన్ షిప్ కన్ఫామ్
మరోవైపు ఈ వీడియోతో విజయ్, త్రిష రిలేషన్ షిప్ కన్ఫామ్ అయిందని మరికొంతమంది నెటిజన్లు అంటున్నారు. బాధలో ఉన్న అజిత్ కోసం విజయ్, త్రిష కలిసి వెళ్లడంతోనే వీళ్ల బంధంపై ఓ స్పష్టత వచ్చిందనే కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
భార్య విడాకులు
సినిమాలు వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన దళపతి విజయ్ ఇప్పుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు. అయితే ఎన్నికలకు ముందు విజయ్ నుంచి విడాకులు కోరుతూ అతని భార్య సంగీత సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. తన భర్తకు ఓ హీరోయిన్ తో అక్రమ సంబంధం ఉందని ఆరోపించింది. దీంతో ఆ హీరోయిన్ త్రిషనే అనే రూమర్లు వినిపిస్తున్నాయి.
ఇక విజయ్, త్రిష కలిసి ఓ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ కు వెళ్లడంతో పుకార్లు మరింత బలపడ్డాయి. ఎన్నికల్లో టీవీకే ప్రభంజనంతో త్రిష నేరుగా విజయ్ ఇంటికి వెళ్లి మరీ అభినందించింది. విజయ్ సీఎం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమంలోనూ త్రిష స్పెషల్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.
