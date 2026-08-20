Vijay Rashmika: చిన్నపిల్లోడిలా మారిపోయిన విజయ్ దేవరకొండ.. అమ్మానాన్న మధ్యలో పడుకొని.. ఫొటో తీసిన రష్మిక కామెంట్ వైరల్
Vijay Rashmika: రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ చిన్నపిల్లాడిలా మారిపోయాడు. వర్షాల కారణంగా షూటింగ్ క్యాన్సిల్ కావడంతో అమ్మానాన్న మధ్యలో పడుకొని హాయిగా నిద్రపోయాడు. ఈ ఫొటోను రష్మిక మందన్న క్లిక్ మనిపించింది. అంతేకాకుండా ఈ ఫొటోకు రష్మిక పెట్టిన కామెంట్ వైరల్ గా మారింది.
Vijay Rashmika: సినిమాల్లో రష్ అండ్ బోల్డ్ లుక్ తో రౌడీ బాయ్ లా దూసుకెళ్లే విజయ్ దేవరకొండ ఒక్కసారిగా చిన్న పిల్లోడిలా మారిపోయాడు. సినిమాల్లో ఎలా ఉన్నా బయట మాత్రం తన ఫ్యామిలీతో విజయ్ దేవరకొండకు మంచి అనుబంధం ఉంది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారిన ఓ ఫొటోతో అది మరోసారి రుజువైంది.
విజయ్ దేవరకొండ ఫొటో
రౌడీ బాయ్ విజయ్ దేవరకొండ బుధవారం (ఆగస్టు 19) రాత్రి తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఓ ఫొటో పోస్టు చేశాడు. అందులో అటు వైపు నాన్న, ఇటు వైపు అమ్మ నిద్ర పోతుండగా విజయ్ దేవరకొండ మధ్యలో పడుకొని ఉన్నాడు. అమ్మ చేయి పట్టుకొని విజయ్ నిద్రపోతున్నాడు. ఈ పిక్ చూడటానికి చాలా బాగుంది. వెంటనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
రష్మిక మందన్నకు క్రెడిట్
‘‘వర్షాల వల్ల షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అయింది. అందుకే చిన్న పిల్లాడిలా మధ్యాహ్నం నిద్రపోయేందుకు ఫేవరెట్ స్పాట్ దొరికింది. 1000 శాతం రికవరీ’’ అని ఈ ఫొటోకు విజయ్ దేవరకొండ క్యాప్షన్ రాశాడు. అంతేకాకుండా పిక్ క్రెడిట్ ను తన భార్య రష్మిక మందన్నకు ఇచ్చాడు. అయితే ఈ ఫొటోకు రష్మిక మందన్న చేసిన కామెంట్ మరింత వైరల్ అవుతోంది.
నా కళ్లు చూడొద్దనా?
‘‘ఇంట్లో నా కళ్లు చూడొద్దనే నాకు ఈ ఫొటో క్రెడిట్ ఇచ్చావా? ఇన్నేళ్లలో నేను తీసిన ఫొటోలన్నింటికీ నాకు క్రెడిట్ ఇస్తావా? నా ఫొటోగ్రఫీ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది నాకు ఇష్టమైన వాళ్లకు చూపించుకోవాలి కదా’’ అని రష్మిక మందన్న సరదాగా పెట్టిన కామెంట్ ఇప్పుడు తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది.
రణబాలి సినిమాతో
2026 ఫిబ్రవరిలో రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ జంట ఇప్పుడు రణబాలి సినిమాలో కలిసి నటిస్తోంది. గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ తర్వాత విరోష్ జోడీ చేస్తున్న మూడో సినిమా ఇది. ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ లో రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. కానీ రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి.
రష్మికకు గాయం
మరోవైపు విజయ్ దేవరకొండ రౌడీ జనార్ధన్ అనే సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. ఇందులో కీర్తి సురేష్ హీరోయిన్. ఇక రష్మిక ఏమో బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ లో బిజీ అయిపోయింది. రీసెంట్ గా కాక్టెయిల్ 2 సినిమాతో ఎంటర్ టైన్ చేసిన ఈ బ్యూటీ.. ఇప్పుడు ఫీమేల్ ఓరియెంటెడ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ ‘మైసా’లో నటిస్తోంది. అయితే ఈ మూవీ షూటింగ్ లో రష్మికకు హిప్ టెండాన్ గాయమైంది. ప్రస్తుతం రెస్ట్ తీసుకుంటోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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