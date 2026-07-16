Vrushakarma OTT: నాగ చైతన్య పంట పండింది.. రిలీజ్కు ముందే రూ.50 కోట్లు కొల్లగొట్టిన వృషకర్మ.. మూవీ వచ్చేది ఈ ఓటీటీలోకే..
Vrushakarma OTT: నాగ చైతన్య లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న వృషకర్మ మూవీ ఓటీటీ డీల్ కు కళ్లు చెదిరే మొత్తం వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికోసం జీ5 ఓటీటీ ఏకంగా రూ.50 కోట్లు ఆఫర్ చేసినట్లు సమాచారం.
Vrushakarma OTT: అక్కినేని నాగ చైతన్య హీరోగా వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ప్రాజెక్ట్ 'వృషకర్మ' (Vrushakarma) రిలీజ్కు ముందే బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమా నాన్-థియేట్రికల్ రైట్స్ ఊహించని రేంజ్లో ఏకంగా రూ. 50 కోట్లకు అమ్ముడుపోయాయి. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ జీ5 (Zee5) ఈ భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించి డిజిటల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్తో పాటు శాటిలైట్ హక్కులను సొంతం చేసుకుంది.
ప్రొడ్యూసర్లకు సగం బడ్జెట్ రికవరీ.. బిగ్ బిజినెస్ డీల్
ఈ రేంజ్ నాన్-థియేట్రికల్ డీల్ జరగడం ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ ట్రేడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న వృషకర్మ సినిమా నిర్మాణ ఖర్చుల్లో సింహభాగం కేవలం ఓటీటీ, శాటిలైట్ హక్కుల ద్వారానే రికవర్ అయిపోవడం విశేషం.
దీనివల్ల ప్రొడ్యూసర్లకు ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ చాలా వరకు తగ్గిపోవడమే కాకుండా థియేట్రికల్ రిలీజ్కు ముందే సినిమాపై మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఏర్పడింది. ఈ ఒక్క బిజినెస్ డీల్తోనే మేకర్స్ సగం విజయం సాధించారనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
'విరూపాక్ష' ఫేమ్ కార్తీక్ వర్మ విజువల్ వండర్
సాయి ధరమ్ తేజ్తో 'విరూపాక్ష' లాంటి ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందించిన విజనరీ డైరెక్టర్ కార్తీక్ వర్మ ఈ ప్రాజెక్ట్ను హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. విరూపాక్ష సినిమాలో అతను చూపించిన మిస్టరీ, అద్భుతమైన స్క్రీన్ప్లే, గ్రిప్పింగ్ నెరేషన్ ఆడియన్స్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
అదే క్వాలిటీతో 'వృషకర్మ' కథను కూడా ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, ఊహకందని భారీ విజువల్స్తో గ్రాండ్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. డైరెక్టర్ విజన్, టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్ చూసే స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంత భారీ ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
నాగ చైతన్య కెరీర్లో ఆల్టైమ్ రికార్డ్
రీసెంట్గా 'తండేల్' సినిమాతో మాస్, క్లాస్ ఆడియన్స్ను మెప్పించి కెరీర్ బెస్ట్ సక్సెస్ అందుకున్న నాగ చైతన్య, ఇప్పుడు కంప్లీట్ మేకోవర్తో ముందుకు రాబోతున్నారు. చైతూ కెరీర్లోనే ఇది హయ్యెస్ట్ నాన్-థియేట్రికల్ డీల్గా కొత్త బెంచ్మార్క్ సెట్ చేసింది.
ఈ సినిమాలో మోస్ట్ హాపెనింగ్ బ్యూటీ మీనాక్షి చౌదరి ఫీమేల్ లీడ్గా నటిస్తోంది. గుంటూరు కారం, లక్కీ భాస్కర్ లాంటి సినిమాలతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న మీనాక్షి.. నాగ చైతన్య కాంబినేషన్ స్క్రీన్ పై చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీగా ఉన్నారు.
జీ5 అగ్రెసివ్ ఓటీటీ స్ట్రాటజీ
సౌత్ ఇండియన్ కంటెంట్ మీద విపరీతమైన ఫోకస్ పెట్టిన జీ5 సంస్థ.. వృషకర్మపై ఉన్న విపరీతమైన హైప్ను చూసి ఈ రేంజ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. డిజిటల్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్తో పాటు మెయిన్ టీవీ ఛానెల్స్ కోసం శాటిలైట్ రైట్స్ కంబైన్డ్ ప్యాకేజీగా ఈ రూ. 50 కోట్ల డీల్ క్లోజ్ అయింది.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. అత్యున్నత ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్, అదిరిపోయే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ అప్డేట్స్ను త్వరలోనే మేకర్స్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More