    Wedding of VIROSH: రష్మిక మెడలో విజయ్ తాళి కట్టే టైమ్ ఇదే.. ముహూర్తం ఫిక్సయింది.. రెండు సాంప్రదాయాల్లో పెళ్లి

    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి (Wedding of VIROSH) ముహూర్తం ఖరారైంది. గురువారం (ఫిబ్రవరి 26) ఉదయ్‌పూర్ లో వీళ్ల పెళ్లి జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. సరిగ్గా ఉదయం 8 గంటలకు రష్మిక మెడలో విజయ్ తాళి కట్టనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

    Published on: Feb 25, 2026 2:31 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న మరికొన్ని గంటల్లోనే భార్యాభర్తలు కాబోతున్నారు. మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 24) వీరి ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభం కాగా.. గురువారం అంటే ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్‌పూర్‌లో వీరు ఏ సమయానికి పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నారు అని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ జంటకు అత్యంత సన్నిహితులైన వర్గాలు హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌కు ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అందించాయి.

    Wedding of VIROSH: రష్మిక మెడలో విజయ్ తాళి కట్టే టైమ్ ఇదే.. ముహూర్తం ఫిక్సయింది.. రెండు సాంప్రదాయాల్లో పెళ్లి
    విజయ్, రష్మికల ముహూర్తం సమయం ఫిక్స్

    రష్మిక, విజయ్ తమ ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకలను ఉదయ్‌పూర్‌లో ప్రారంభించి, దానికి సంబంధించిన కొన్ని అప్‌డేట్స్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అందులో కస్టమ్-మేడ్ ఫీల్డ్ మార్కెట్స్, 'విరోష్ ప్రీమియర్ లీగ్' అని రాసి ఉన్న పాప్‌కార్న్ బకెట్స్, ఒక పూల్ గేమ్ అభిమానులకు కనిపించాయి. కానీ వారు చూడనిది మరొకటి ఉంది.. అదే వారి సంగీత్ వేడుక. ఈ వేడుకలో వారిద్దరూ ఇన్నేళ్లుగా కలిసి ఉన్న ఫోటోలను వేదిక అంతటా ఎంతో అందంగా అలంకరించారు.

    బుధవారం (ఫిబ్రవరి 25) నాడు అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో హల్దీ, మెహందీ వేడుకలు జరగనున్నాయని సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి. ఇక వివాహం విషయానికొస్తే ఉదయం 8 గంటలకు ముహూర్తం ఖరారు చేశారు. విజయ్, రష్మికల మూలాలను గౌరవిస్తూ.. ఈ వివాహం అటు తెలుగు, ఇటు కొడవ సంప్రదాయాల ప్రకారం జరగనుంది.

    అతిథుల జాబితాలో సినీ ప్రముఖులు

    సోమవారం (ఫిబ్రవరి 23) ఉదయం రష్మిక, విజయ్, అతని సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండ, వారి స్నేహితులు హైదరాబాద్ నుంచి ఉదయ్‌పూర్‌కు వెళ్తూ కనిపించారు. మంగళవారం నాటికి అతిథులు కూడా నగరానికి చేరుకోవడం ప్రారంభించారు.

    వీరిలో 'పెళ్లి చూపులు' డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్' డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్, నటీమణులు ఈషా రెబ్బా, ఆషికా రంగనాథ్, ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ శ్రావ్య వర్మ ఉన్నారు.

    బుధవారం నాడు 'అర్జున్ రెడ్డి' డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగాతో పాటు.. విరోష్ పెళ్లి, ప్రీ-వెడ్డింగ్ క్రతువులు నిర్వహించే అర్చకులు వేదిక వద్దకు చేరుకున్నారు.

    ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేక సందేశం

    ఈ పెళ్లికి హాజరు కాలేకపోతున్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. విజయ్ తల్లిదండ్రులు గోవర్ధన్ రావు, మాధవిలకు ఒక ప్రత్యేకమైన లేఖ పంపించి వధూవరులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఆ లేఖలో ప్రధాని మోదీ ఇలా రాశారు.

    "తమ సినిమాల్లోని స్క్రిప్ట్‌లు విజయ్ లేదా రష్మికకు కొత్తేమీ కాదు. కానీ దేవుడు స్వయంగా రాసిన వారి నిజ జీవితంలోని ఈ కొత్త అధ్యాయం, ప్రేమ ఆప్యాయతలతో నిండిపోయి.. వెండితెరపై వారు సృష్టించిన మ్యాజిక్ కంటే అద్భుతంగా వెలిగిపోతుంది" అని అనడం గమనార్హం.

    విరోష్ లవ్ స్టోరీ..

    రష్మిక, విజయ్ తమ ప్రేమను అధికారికంగా ప్రకటించడానికి చాలా కాలం ముందు నుంచే.. అభిమానులు వారిద్దరినీ కలిపి 'విరోష్' (Virosh) అని పిలవడం ప్రారంభించారు. వీరిద్దరూ 2018లో వచ్చిన 'గీత గోవిందం', 2019లో వచ్చిన 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. గతేడాది అక్టోబర్‌లో హైదరాబాద్‌లో ఈ జంట అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.

    గత ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 22) నాడు వీరు తమ బంధాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ.. ఇద్దరూ ఒకే రకమైన నోట్స్‌ను పోస్ట్ చేసి, తమ అభిమానుల గౌరవార్థం ఈ పెళ్లిని 'ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్' అని పిలుస్తున్నట్లు ఎంతో సంతోషంగా ప్రకటించారు.

