    తెలుగు తెర‌పై మ‌ల‌యాళ కొత్త అందం-ఛాంపియ‌న్ బ్యూటీ అన‌స్వ‌ర గురించి తెలుసా? 17 ఏళ్ల‌కే త‌ల్లి, కూతురిగా డ్యుయ‌ల్ రోల్

    సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్ తనయుడు రోషన్ లేటెస్ట్ మూవీ ఛాంపియన్. ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఇవాళ థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ మూవీతో తెలుగులో అడుగుపెట్టిన మలయాళ భామ అనస్వర రాజన్ ఎవరు? అనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 17 ఏళ్లకే ఆమె తల్లి, కూతురిగా డ్యుయల్ రోల్ చేసింది. 

    Published on: Dec 25, 2025 12:31 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    తెలుగు తెరపై మరో మలయాళీ అందం మెరుస్తోంది. ఇవాళ థియేటర్లలో రిలీజైన ఛాంపియన్ సినిమాతో మరో కేరళ కుట్టీ టాలీవుడ్ లో అడుగుపెట్టింది. ఆమెనే హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్. సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ హీరోగా నటించిన ఛాంపియన్ మూవీతో తన బ్యూటీ, యాక్టింగ్ తో అదరగొట్టింది అనస్వర. దీంతో ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ గురించి తెలుసుకోవాలని నెటిజన్లు తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు.

    అనస్వర రాజన్ (instagram)
    అనస్వర రాజన్ (instagram)

    మలయాళీ అందం అనస్వర

    ఛాంపియన్ సినిమాలో హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్ ఓ మలయాళ భామ. ఆమె 2002లో కేరళలోని కరివెల్లూర్ లో పుట్టింది. సినిమాల్లో అడుగుపెట్టి క్రమంలో మలయాళంలో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది. 15 ఏళ్లకే డెబ్యూ చేసింది అనస్వర. ‘ఉదాహరణం సుజాత’ సినిమాలో మంజు వారియర్ కూతురిగా నటించింది ఈ కేరళ భామ.

    డ్యుయల్ రోల్

    తన్నీర్ మతన్ దినంగల్ సినిమాతో అనస్వరకు మరింత గుర్తింపు వచ్చింది. అయితే స్టార్ హీరోయిన్లు కూడా డ్యుయల్ రోల్ చేయాలంటే చాలా కష్టపడతారు. అలాంటిది 17 ఏళ్ల వయసులోనే అనస్వర ద్విపాత్రాభియనం చేసింది. అది కూడా తల్లి, కూతురిగా కావడం విశేషం. 2019లో వచ్చి మలయాళ సినిమా ‘అధ్యరాత్రి’లో తల్లి, కూతురిగా అనస్వర డ్యుయల్ రోల్ చేసింది. 17 ఏళ్ల వయసులోనూ యాక్టింగ్ లో అదరగొట్టింది.

    తమిళం, హిందీలోనూ

    క్రమంగా మలయాళ స్టార్ హీరోయిన్ గా అతి తక్కువ కాలంలోనే ఎదిగిపోయింది అనస్వర రాజన్. తమిళం, హిందీలోనూ డెబ్యూ చేసింది. 2022లో రాంగి సినిమాతో తమిళంలో అడుగుపెట్టింది. 2023లో థగ్స్ అనే తమిళ మూవీ చేసింది. అదే ఏడాది యారియాన్ 2తో హిందీలోకి వెళ్లింది. కానీ ఈ సినిమాలు పెద్దగా ఆడకపోవడంతో మలయాళం చిత్రాలపైనే ఫోకస్ పెట్టింది అనస్వర.

    ఈ సినిమాలతో

    ఓ వైపు అందం, మరోవైపు అభినయంతో అనస్వర దూసుకెళ్తోంది. నెరు, రేఖాచిత్రం, గురువాయూర్ అంలనడయిల్ సినిమాల్లో ఆమె యాక్టింగ్ కు అందరూ ఫిదా అయిపోయారు. ముఖ్యంగా మోహన్ లాల్ కూడా కీలక పాత్ర పోషించిన సినిమా నెరులో కళ్లు లేకపోయినా తనను రేప్ చేసిన నిందితుణ్నిి పట్టించే అమ్మాయిగా అనస్వర గొప్పగా నటించింది. ఆ సినిమాకు గాను సైమా, ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డులు అందుకుంది.

    తెలుగు డెబ్యూ

    ఇప్పుడు రోషన్ హీరోగా డిసెంబర్ 25న రిలీజైన ఛాంపియన్ సినిమాతో తెలుగులో అడుగుపెట్టింది అనస్వర. ఇందులో తళ్లపూడి చంద్రకళ అనే విలేజీ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ప్లే చేసింది ఆమె. ఇదో పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ఫిల్మ్. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. తెలుగులో ఇట్లు అర్జున సినిమా కూడా చేస్తోంది. 7/జి రెయిన్ బో కాలనీ 2 (తెలుగు/తమిళం)లోనూ నటిస్తోంది అనస్వర.

