    శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ హీరోగా పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా- మలయాళ క్రేజీ బ్యూటీ హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ- గ్లింప్స్ రిలీజ్!

    సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్ కుమారుడు రోషన్ కథానాయకుడుగా చేస్తున్న లేటెస్ట్ పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా చిత్రం ఛాంపియన్. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీతో మలయాళ క్రేజీ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తోంది. తాజాగా ఛాంపియన్‌లోని అనస్వర రాజన్ పాత్ర గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.

    Published on: Nov 23, 2025 3:05 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్ తెలుగులో ఎంతో క్రేజ్ తెచ్చుకున్నారు. శ్రీకాంత్ కుమారుడుగా సినిమాల్లో హీరోగా ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. యంగ్ హీరో రోషన్ లేటెస్ట్‌గా నటుస్తోన్న సినిమా ఛాంపియన్. పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    బ్లాక్ బస్టర్స్ అందించే

    జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో స్వప్న సినిమాస్, ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. కథల ఎంపికలో, ప్రతిసారీ బ్లాక్‌ బస్టర్‌లను అందించడంలో స్వప్న సినిమాస్ వెరీ స్పెషల్ అని టాక్ ఉంది. దీంతో ఛాంపియన్ సినిమాకు మంచి బజ్ క్రియేట్ అవుతోంది.

    క్యారెక్టర్ గ్లింప్స్

    ఇదివరకు రిలీజ్ చేసిన ఛాంపియన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, టీజర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు సినిమాలోని క్యారెక్టర్స్‌ను పరిచయం చేస్తూ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. వీటితో ద్వారా ఛాంపియిన్ సినిమా ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు.

    ఛాంపియన్ టీజర్‌తో

    ఛాంపియన్ టీజర్‌తో ప్రేక్షకులకు మైఖేల్ సి విలియమ్స్ వరల్డ్‌ని పరిచయం చేయగా, ఫస్ట్ సింగిల్- గిర గిర గింగిరాగిరే ప్రోమో మలయాళ క్రేజీ బ్యూటీ అనస్వర రాజన్ పోషించిన చంద్రకళ పాత్రను అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేసింది.

    నాటక కళాకారిణిగా

    ఈ గ్లింప్స్‌లో చంద్రకళని ఓ ధైర్యసాహసాలున్న పల్లెటూరి అమ్మాయిగా పరిచయం చేశారు. తన చుట్టూ ఉన్న చిన్న ప్రపంచం కంటే పెద్ద కలలు కంటూ, మంచి నాటక కళాకారిణిగా ఎదిగి, ఒక రోజు తనకంటూ సొంత నాటక బృందాన్ని స్థాపించాలనే ఆశతో ముందుకు సాగే అమ్మాయి చంద్రకళ.

    రోషన్-అనస్వర కెమిస్ట్రీ

    అనస్వర రాజన్ పాత్రను ఎంతో అందంగా మలిచారు. ఆమె పాత్ర ఎంత కీలకమో సన్నివేశాలు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. రోషన్–అనస్వరల కెమిస్ట్రీ ఈ గ్లింప్స్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. వీరి ప్రేమకథ ‘చాంపియన్’లో మనసుని తాకేలా ఉండబోతుంది.

    మలయాళ సినిమాలతో

    ఇకపోతే ఛాంపియన్ సినిమాతోనే తెలుగులో అనస్వర రాజన్ హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. రేఖాచిత్రం, నెరు, ప్రణయ విలాసం వంటి సినిమాలతో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంది అనస్వర రాజన్. తెలుగులో కూడా మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న అనస్వర రాజన్‌కు ఛాంపియన్ ఎలాంటి క్రేజ్ తీసుకొస్తుందో చూడాలి.

    రామ్ మిరియాల వాయిస్‌తో

    ఇదిలా ఉంటే, అనస్వర రాజన్ చంద్రకళ పాత్ర గ్లింప్స్‌లో మిక్కీ జె మేయర్ కంపోజ్ చేసిన ఆహ్లాదకరమైన మెలోడీ కట్టిపడేసింది. రామ్ మిరియాల వాయిస్ మెస్మరైజింగ్‌గా ఉంది. పూర్తి లిరికల్ సాంగ్ నవంబర్ 25న విడుదల కానుంది.

    క్రిస్మస్ సందర్భంగా

    ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ తోట తరణి ప్రీ-ఇండిపెండెన్స్ కాలాన్ని అద్భుతంగా రీక్రియేట్ చేశారు. సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆర్. మధీ వండర్‌ఫుల్ విజువల్ క్యాప్చర్ చేశారు. కోటగిరి వెంకటేశ్వరరావు ఎడిటర్‌గా వర్క్ చేశారు. ఛాంపియన్ సినిమాను డిసెంబర్ 25న క్రిస్మస్ సందర్భంగా రిలీజ్ కానుంది.

