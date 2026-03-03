Edit Profile
    With Love OTT: ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన తమిళ సూపర్ హిట్ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. మనసును తాకే ప్రేమ కథ.. తెలుగులోనూ!

    With Love OTT: మనసును తాకే ప్రేమ కథతో థియేటర్లో సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన తమిళ మూవీ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమాపై ఓ లుక్కేయండి. 

    Published on: Mar 03, 2026 1:45 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ ఓ తమిళ సినిమా వచ్చేసింది. థియేటర్లలో అదరగొట్టి, సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అదే.. ‘విత్ లవ్’ మూవీ. హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా ఈ రోజు (మార్చి 3) ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది.

    ఓటీటీలోకి తమిళ రొమాంటిక్ మూవీ (x)
    విత్ లవ్ ఓటీటీ

    రీసెంట్ గా సూపర్ హిట్ గా నిలిచిన తమిళ సినిమాల్లో ‘విత్ లవ్’ ఒకటి. మనసుకు హత్తుకునే లవ్ స్టోరీతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను అలరించింది. మంగళవారం నుంచి డిజిటల్ ప్రేక్షకుల మనసులు దోచేందుకు స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేసింది. విత్ లవ్ మూవీ పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ అయింది.

    తెలుగులోనూ

    తమిళ సూపర్ హిట్ మూవీ ‘విత్ లవ్’ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ బ్యూటీఫుల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీని మన ఆడియన్స్ కూడా చూసేయచ్చు. విత్ లవ్ సినిమా తమిళ్, తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో డిజిటల్ డెబ్యూ చేసింది.

    నెల రోజుల్లోపే

    విత్ లవ్ సినిమా నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 6న థియేటర్లలో రిలీజైంది. ‘టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ’ లాంటి మంచి సినిమాను అందించిన దర్శకుడు అభిషన్ జీవింత్ ఈ విత్ లవ్ మూవీతో హీరోగా మారాడు. అనస్వర రాజన్ హీరోయిన్ గా నటించింది. మధన్ డైరెక్టర్. రజనీకాంత్ కూతురు సౌందర్య తో పాటు నజ్రత్, మగేష్ ఈ మూవీని నిర్మించారు.

    విత్ లవ్ స్టోరీ

    పెళ్లి వయసుకు వచ్చిన ఓ అబ్బాయి, అమ్మాయి తిరిగి స్కూల్ డేస్ కు వెళ్లడం, పాఠశాల రోజుల్లో ప్రేమించిన వ్యక్తులను కలవాలనుకోవడం చుట్టూ విత్ లవ్ మూవీ సాగుతోంది. సత్య (అభిషన్ జీవింత్)కు వాస్తుపై మంచి పట్టు ఉంటుంది. అయితే అతణ్ని పెళ్లి చేసుకోమ్మని ఫ్యామిలీ ఫోర్స్ చేస్తుంది. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మోనీషా (అనస్వర రాజన్)ను కలిసేందుకు వెళ్తాడు.

    ఆ ట్విస్ట్

    పెళ్లి చూపుల కోసం సత్య, మోనీషా కలుస్తారు. మాటల మధ్యలో వాళ్లు ఇద్దరు ఒకే స్కూల్లో చదువుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. పాఠశాల కబుర్లు చెప్పుకున్న సత్య, మోనీషా తిరిగి స్కూల్ కు వెళ్లాలని అనుకుంటారు.

    పాఠశాల రోజుల్లో సత్యకు ఓ అమ్మాయితో, మోనీషాకు ఓ అబ్బాయితో లవ్ స్టోరీ ఉంటుంది. మరి సత్య, మోనీషా తిరిగి తమ చిన్నప్పటి ప్రేమికులను కలుసుకున్నారా? లేదా వీళ్లు పెళ్లి చేసుకున్నారా? అన్నది విత్ లవ్ మూవీ స్టోరీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.

