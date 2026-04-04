Drink: మద్యం మత్తులో అమ్మను బాధపెట్టాను.. మహిళలకు అశ్లీల ఫోన్ కాల్స్ చేశాను: పశ్చాత్తాపపడిన రచయిత, నటుడు పీయూష్ మిశ్రా!
Piyush Mishra About Alcoholism Struggles: నటుడు, రచయిత పీయూష్ మిశ్రా తన మద్యపాన వ్యసనంపై మనసు విప్పారు. ఆ అలవాటు వల్ల తన వ్యక్తిగత జీవితం, వృత్తిపరమైన గౌరవం ఎలా దెబ్బతిన్నాయో వివరిస్తూ.. ఆ వ్యసనం ఒక ప్రాణాంతక వ్యాధి వంటిదని హెచ్చరించారు. ఇప్పుడు పీయూష్ కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
ప్రముఖ నటుడు, రచయిత, గాయకుడు పీయూష్ మిశ్రా అంటే తెలియని సినిమా ప్రేమికులు ఉండరు. అయితే, వెండితెరపై ఎంతో హుందాగా కనిపించే పీయూష్ మిశ్రా జీవితంలో ఒక చీకటి కోణం ఉంది. అది ‘మద్యపానం’. సుదీర్ఘకాలం పాటు తాగుడుకు బానిసైన పీయూష్, ఆ వ్యసనం తనను ఎలా పాతాళానికి నెట్టేసిందో ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పారు. మత్తులో తాను చేసిన తప్పులను తలచుకుంటూ పీయూష్ మిశ్రా ఎమోషనల్ అయ్యారు.
"అది ఒక ప్రాణాంతక వ్యాధి"
శుభంకర్ మిశ్రా పాడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్న పీయూష్ మిశ్రా వ్యసనం మనిషిని ఎలా లోబరుచుకుంటుందో వివరించారు. "ఒకానొక దశలో మద్యం తాగడం తప్పనిసరి అనిపిస్తుంది. తాగే కొద్దీ ఇంకా తాగాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. మద్యపానం అనేది ఒక ప్రాణాంతక వ్యాధి. మనకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా శరీరం మద్యాన్ని కోరుకుంటుంది. ఆ నరకాన్ని నేను స్వయంగా అనుభవించాను" అని పీయూష్ మిశ్రా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
మత్తులో చేసిన తప్పులు.. వెంటాడుతున్న చేదు జ్ఞాపకాలు
మద్యం మత్తులో ఉన్నప్పుడు తన ప్రవర్తన తనకే నచ్చేది కాదని పీయూష్ మిశ్రా చెప్పుకొచ్చారు. "తాగిన తర్వాత నేను చేసిన పనులు చూసి.. ‘ఇది నేను కాదు’ అని నాకే అనిపించేది. మా అమ్మతో నాకు మనస్పర్థలు ఉండేవి. మత్తులో ఆమెను ఎంతో బాధపెట్టేలా మాట్లాడాను. ఆమెను క్షమించాలని మనసులో ఉన్నా, మత్తులో మాత్రం నోరు జారేవాడిని. అలాగే, మహిళలకు అసభ్యకరమైన, అశ్లీల ఫోన్ కాల్స్ చేసేవాడిని. మరుసటి రోజు ఉదయం నాకు ఆ విషయాలేవీ గుర్తుండేవి కావు. నాపై నాకు నియంత్రణ ఉండేది కాదు" అని పీయూష్ మిశ్రా తన పశ్చాత్తాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
వృత్తిపై పడిన ప్రభావం.. మలుపు తిప్పిన అనారోగ్యం
షూటింగ్ సెట్స్లో తను ఎప్పుడూ మద్యం ముట్టలేదని పీయూష్ స్పష్టం చేసినప్పటికీ, ఆయన ప్రవర్తన వల్ల పరిశ్రమలో చెడ్డ పేరు వచ్చిందని ఒప్పుకున్నారు. "నాతో పని చేయడం కష్టమని సహోద్యోగులు భావించేవారు. నా ఇమేజ్ దెబ్బతింది. నేను మారాను అని అందరికీ వివరించుకోవడం నాకు చాలా అలసటను ఇచ్చింది" అని పీయూష్ మిశ్రా తెలిపారు.
అయితే, 2009లో వచ్చిన బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ (మెదడు పక్షవాతం) పీయూష్ మిశ్రా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. ఆ తర్వాత ‘విపాసన’ వంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గాల ద్వారా తన వ్యసనాన్ని అదుపులోకి తెచ్చుకున్నానని పీయూష్ చెప్పారు. ప్రస్తుతం పూర్తిగా మానేయకపోయినా, తనపై తనకు నియంత్రణ ఉందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ప్రస్తుత సినిమాలు
పీయూష్ మిశ్రా ఇటీవల జీ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో వచ్చిన 'రాహు కేతు' చిత్రంలో పుల్కిత్ సామ్రాట్, వరుణ్ శర్మలతో కలిసి నటించారు. దీనికి ముందు ఆయన 'క్రేజీ' (Crazxy), 'ఆజాద్' (2025) వంటి చిత్రాల్లో విభిన్న పాత్రలు పోషించి తన ఉనికిని చాటుకుంటున్నారు. నటనతో పాటు థియేటర్, సంగీతంలోనూ ఆయన తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.
