Toxic Censor: టాక్సిక్తో యశ్ రిస్క్- అంతసేపు థియేటర్లో కూర్చోబెడతాడా? సెన్సార్ పూర్తి-సీన్లు కట్- రన్ టైమ్ ఎంతంటే?
Toxic Censor: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన పాన్ వరల్డ్ మూవీ ‘టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ సెన్సార్ పరీక్షను దాటినట్లు టాక్. ఈ మూవీ రన్ టైమ్ పరంగా యశ్ రిస్క్ చేస్తున్నాడనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అంతసేపు థియేటర్లో ఆడియన్స్ ను కూర్చోబెట్టడం రిస్కే. టాక్సిక్ సెన్సార్ పూర్తి వివరాలు.
Toxic Censor: కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ కథానాయకుడిగా, గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ డార్క్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ ‘టాక్సిక్’ (Toxic: A Fairytale for Grown-Ups). ఈ సినిమా సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకున్నట్లు టాక్. సెన్సార్ బోర్డ్ ఈ చిత్రానికి 'A' (Adults Only) సర్టిఫికేట్ను జారీ చేసిందని తెలిసింది.
టాక్సిక్ సెన్సార్
టాక్సిక్ సినిమా సెన్సార్కి సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ మూవీ సెన్సార్ పరీక్షను దాటిందని చెప్తున్నారు. అయితే భారతీయ సెన్సార్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇండియాలో విడుదలయ్యే వెర్షన్లో కొన్ని సీన్లకు కట్ చెప్పారని తెలిసింది. అయితే, ఓవర్సీస్ (విదేశాల) ఆడియన్స్కు మాత్రం ఎలాంటి కట్స్ లేని పూర్తి ‘అన్కట్ వెర్షన్’ అందుబాటులోకి రానుంది.
యానిమల్, పుష్ప 2 బాటలోనే ‘టాక్సిక్’
ఇటీవలి కాలంలో భారతీయ చిత్రసీమలో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రాలకు డిమాండ్ పెరగడంతో పాటు రన్ టైమ్ విషయంలోనూ దర్శకులు వెనక్కి తగ్గడం లేదు. యశ్ తాజా మూవీ టాక్సిక్ రన్ టైమ్ మొత్తం 191 నిమిషాలు (3 గంటల 11 నిమిషాలు) నిడివితో లాక్ అయిందని తెలిసింది.
గతంలో వచ్చిన రణ్బీర్ కపూర్ 'యానిమల్', అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' చిత్రాల తరహాలోనే యశ్ 'టాక్సిక్' కూడా 3 గంటలకు పైగా విజువల్స్ అండ్ ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామాతో ఆడియన్స్ను మెప్పించడానికి సిద్ధమైంది.
యశ్ రిస్క్
ఇప్పుడు జనాలు థియేటర్లో ఎక్కువ టైమ్ స్పెండ్ చేయడం గగనమైపోయింది. ఓటీటీలో చూసుకోవచ్చులే అని థియేటర్లకు వెళ్లడానికి కూడా ఆలోచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆడియన్స్ ను 3 గంటల 11 నిమిషాల పాటు థియేటర్లో కూర్చునేలా చేయడంలో యశ్ రిస్క్ తీసుకుంటున్నాడనే టాక్ వినిపిస్తోంది. మూవీ ఫ్లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి, గ్రిప్పింగ్ స్క్రీన్ ప్లే, థ్రిల్ కలిగించేలా స్టోరీ ఉంటే ఓకే. కానీ ఏదైనా తేడా కొడితే మాత్రం ప్రేక్షకులు బోర్ గా ఫీల్ అవడం ఖాయం.
ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా
గీతూ మోహన్ దాస్ అండ్ యశ్ సంయుక్తంగా కథ అందించిన టాక్సిక్ భారీ చిత్రాన్ని కన్నడ అండ్ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఒకేసారి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో నయనతార, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఈ చిత్రం ఆగస్టు 26, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ భాషల్లో థియేటర్లలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సర్వం సిద్ధమైంది. కన్నడ, తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, హిందీ, ఇంగ్లీష్ లో రిలీజ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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