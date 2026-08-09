Nayanthara: రాకీ భాయ్ సామ్రాజ్యంలోకి.. యశ్ కోసం రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన నయనతార.. లేడీ సూపర్ స్టార్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Nayanthara: సాధారణంగా సినిమాల ప్రమోషన్ ఈవెంట్లకు దూరంగా ఉండే లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార.. రాకింగ్ స్టార్ యశ్ కోసం తన రూల్స్ ను పక్కనబెట్టి ‘టాక్సిక్’ ట్రైలర్ లాంచ్కు అటెండ్ అయింది. ఈ ఈవెంట్లో యశ్ ను కొనియాడుతూ నయన్ చేసిన ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం నెట్టింట తీవ్ర సంచలనంగా మారాయి.
Nayanthara: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ అప్ కమింగ్ మూవీ ‘టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్’ (Toxic: A Fairytale for Grown-Ups) ట్రైలర్ లాంచ్ వేడుక బెంగుళూరులో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్కు ఊహించని విధంగా హాజరైన లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార మైక్ పట్టుకుని మాట్లాడటం అభిమానులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.
యశ్ ఫోన్ చేయగానే
తాను వేదికపైకి రావడం గురించి నయనతార స్పందిస్తూ.. "నేను సినిమాల ప్రమోషనల్ ఈవెంట్లకు హాజరుకాకపోవడానికి పెద్దగా మాట్లాడలేకపోవడమే కారణం. అందుకే వీలైనంత వరకు వాటికి దూరంగా ఉంటాను. కానీ 'టాక్సిక్' వేడుకకు రావడానికి చాలా ప్రత్యేక కారణాలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రధానమైనది యశ్. ఆయన నన్ను ఈవెంట్కు రమ్మని ఒకే ఒక్క ఫోన్ కాల్ చేశారు. ఆయన అడగ్గానే కాదనలేక ఇక్కడికి వచ్చాను" అని స్పష్టం చేశారు.
రాకీ భాయ్ కింగ్డమ్లోకి
చిత్రసీమలో ఎంతోమంది అగ్ర కథానాయకులతో పనిచేసిన అనుభవం ఉన్న నయనతార.. యశ్తో తన ఫస్ట్ మీటింగ్ ను గుర్తుచేసుకుంటూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"నేను చాలామంది సూపర్స్టార్లతో కలిసి పనిచేశాను. కానీ యశ్ను మొదటిసారి కలిసినప్పుడు ఆయనకున్న ఆ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ ఇమేజ్ పర్సనల్గానూ కనిపించింది. ఆయనను చూడగానే 'నేను నిజంగానే రాకీ భాయ్ సామ్రాజ్యంలోకి అడుగుపెట్టానా?' అనే భావన కలిగింది. ట్రైలర్లో ఆయన ఎంత పవర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నారో, నిజ జీవితంలోనూ ఆయన వ్యక్తిత్వం అలాగే ఉంటుంది" అని నయన్ కొనియాడారు.
పని రాక్షసుడు
యశ్ వర్క్ ఎథిక్స్, సినిమా పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం గురించి నయనతార మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. "నా కెరీర్లో యశ్ అంత కష్టపడే నటుడిని ఎక్కడా చూడలేదు. షూటింగ్ సెట్స్లో రోజూ ఆయన పనిచేసే విధానం చూసి ఆశ్చర్యపోయేదాన్ని. టాక్సిక్ సినిమా కోసం తన జీవితంలోని 4.5 ఏళ్ల కష్టాన్ని, కాలాన్ని ధారపోశారు. తన పిల్లలతో గడపాల్సిన సంతోషకరమైన సమయాన్ని కూడా సినిమా కోసమే త్యాగం చేశారు. యశ్ వర్క్ మైండ్ సెట్ ఒక మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్ లా ఉంటుంది."
భారీ తారాగణం
దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ తెరకెక్కించిన టాక్సిక్ భారీ పాన్ వరల్డ్ చిత్రానికి యశ్, గీతూ మోహన్ దాస్ సంయుక్తంగా కథను అందించారు. ఈ చిత్రంలో నయనతారతో పాటు కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్, తారా సుతారియా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఒకేసారి నిర్మితమైన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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