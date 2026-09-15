Yeshanagula Song: సమంత 'ఊ అంటావా' రికార్డును తుడిచి పెట్టేసిన ఏషనాగుల.. నాని, కీర్తి సురేష్ ఊచకోత.. అరుదైన ఘనత
Yeshanagula Song: నాని, కీర్తి సురేష్ రికార్డుల ఊచకోత కోస్తున్నారు. ది ప్యారడైజ్ మూవీలోని ఏషనాగుల సాంగ్ 17 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్లు అంటే 10 కోట్ల వ్యూస్ సాధించి అత్యంత వేగంగా ఈ ఘనత సాధించిన తెలుగు పాటగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
Yeshanagula Song: నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా నటిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది ప్యారడైజ్' విడుదల కాకముందే సంచలన రికార్డు నమోదు చేసింది. శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలోని 'ఏషనాగుల' ఫోక్ సాంగ్ కేవలం 17 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించి, టాలీవుడ్ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగంగా ఈ మైలురాయిని అందుకున్న పాటగా నిలిచింది.
ఏషనాగుల పాట విశేషాలు
సినిమా పేరు: ది ప్యారడైజ్ (The Paradise)
ప్రధాన తారగణం: నాని, కయాదు లోహర్, కీర్తి సురేష్ (స్పెషల్ అప్పియరెన్స్), మోహన్ బాబు
దర్శకత్వం: శ్రీకాంత్ ఓదెల (Srikanth Odela)
సంగీతం: అనిరుధ్ రవిచందర్ (Anirudh Ravichander)
నిర్మాణ సంస్థ: ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ (సుధాకర్ చెరుకూరి)
రికార్డు: 17 రోజుల్లో 100 మిలియన్ వ్యూస్ (ఫాస్టెస్ట్ సింగిల్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు పాట)
విడుదల తేదీ: సెప్టెంబర్ 24, 2026
'పుష్ప', 'దేవర' రికార్డులు తుడిచిపెట్టేసిన నాని పాట
ఆగస్టు 29న సరిగమ సౌత్ యూట్యూబ్ ఛానెల్లో విడుదలైన 'ఏషనాగుల' పాట సోషల్ మీడియాలో మాస్ యూఫోరియా సృష్టిస్తోంది. ఒకే భాషలో కేవలం 17 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ల డిజిటల్ వ్యూస్ సొంతం చేసుకుని టాలీవుడ్ చరిత్ర పేజీల్లో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించింది.
గతంలో అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప'లోని సమంత 'ఊ అంటావా మావా', జూనియర్ ఎన్టీఆర్ 'దేవర' చిత్రంలోని 'చుట్టమల్లే' పాటల పేరిట ఉన్న ఫాస్టెస్ట్ 100 మిలియన్ వ్యూస్ రికార్డులను ఈ పాట చాలా సులువుగా దాటేసింది. థియేటర్లలోకి రాకముందే ఈ రేంజ్ రెస్పాన్స్ రావడంతో నాని అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు.
నాని, కీర్తి సురేష్ కాంబో మ్యాజిక్.. అనిరుధ్ ఊరమాస్ మ్యూజిక్
'దసరా' సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత నాని, డైరెక్టింగ్ సెన్సేషన్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వస్తున్న రెండో ప్రాజెక్ట్ కావడంతో దీనిపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ సమకూర్చిన ఫోక్ ట్యూన్, దానికి తోడు నాని రస్టిక్ మేకోవర్, కీర్తి సురేష్ ఎనర్జటిక్ స్టెప్పులు ఈ పాటకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
'దసరా'లో 'వెన్నెల' పాత్రలో మెప్పించిన కీర్తి సురేష్.. ఈ ఫోక్ సాంగ్లో నానితో కలిసి వేసిన మాస్ డాన్స్ మూమెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైకింగ్ అవుతున్నాయి.
ది ప్యారడైజ్.. సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ రిలీజ్
ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్పై నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో నాని సరసన కయాదు లోహర్ కథానాయికగా నటిస్తుండగా, వర్సటైల్ యాక్టర్ మంచు మోహన్ బాబు పవర్ఫుల్ విలన్ రోల్లో కనిపించబోతున్నారు.
వీరితో పాటు రాఘవ్ జుయాల్, తనికళ్ల భరణి, సంపూర్ణేష్ బాబు కీలక పాత్రల్లో అలరించనున్నారు. సెప్టెంబర్ 24, 2026న ఈ పీరియాడికల్ యాక్షన్ డ్రామా ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఆడియో పరంగా ఇప్పటికే ఆల్ టైమ్ రికార్డులు కొల్లగొడుతుండటంతో సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద ఏ స్థాయి సంచలనాలు సృష్టిస్తుందోనని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More