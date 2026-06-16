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    OTT Today: బావి తవ్వితే బయటపడ్డ మిస్టరీ.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగులో తమిళ్ మూవీ.. మిస్ అవకుండా చూసేందుకు 3 కారణాలు

    OTT Today: ఓటీటీలోకి మరో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మూవీ వచ్చేసింది. బావి తవ్వితే బయటపడే మిస్టరీతో ఆడియన్స్ కు ఈ తమిళ్ సినిమా థ్రిల్ అందిస్తోంది. తెలుగులోనూ ఓటీటీలో రిలీజైన ఈ మూవీని మిస్ అవకుండా చూసేందుకు 3 కారణాలు ఇక్కడున్నాయి. ఓ లుక్కేయండి.

    Jun 16, 2026, 06:01:22 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT Today: తమిళ స్టార్ కమెడియన్ యోగి బాబు (Yogi Babu) లీడ్ రోల్‌లో నటించిన సరికొత్త వినూత్న పొలిటికల్ అండ్ సోషియో-సాటైర్ కామెడీ డ్రామా ‘కెనతా కాణోమ్’ (Kenatha Kanom). థియేట్రికల్ రన్ ముగించుకుని ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

    బావి తవ్వితే బయటపడ్డ మిస్టరీ.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగులో తమిళ్ మూవీ (x)
    బావి తవ్వితే బయటపడ్డ మిస్టరీ.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగులో తమిళ్ మూవీ (x)

    కెనతా కాణోమ్ ఓటీటీ

    థియేటర్లలో అదరగొట్టిన తమిళ సినిమా ‘కెనతా కాణోమ్’ ఇవాళ (జూన్ 16) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ రోజు నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ వేదిక జియోహాట్‌స్టార్‌ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. రూరల్ డ్రామాలు, మిస్టరీని ఇష్టపడే ఓటీటీ లవర్స్ ఈ మూవీని తప్పకుండా చూడాల్సిందే.

    బావి తవ్వితే నీళ్లు రావు

    పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ యాక్షన్ సినిమాల మధ్య సైలెంట్‌గా వచ్చి, కంటెంట్ పరంగా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న చిత్రం ‘కెనతా కాణోమ్’. ఈ సినిమా కేవలం ఒక రొటీన్ కామెడీ సినిమా కాదు, దీని వెనుక ఒక బలమైన సామాజిక వ్యంగ్యం ఉంది.

    3 కారణాలు

    ఈ కెనతా కాణోమ్ సినిమాను ఓటీటీలో అస్సలు మిస్ అవకుండా చూసేందుకు 3 బలమైన కారణాలు ఇక్కడున్నాయి.

    డైరెక్టర్ లాస్ట్ మూవీ

    టాలీవుడ్, కోలీవుడ్‌లో డ్రై-కామెడీ లేదా రియలిస్టిక్ రూరల్ సాటైర్స్‌కు ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిన దర్శకుడు సురేష్ సంగయ్య. 'ఓరు కిడాయిన్ కరుణై మను' చిత్రంతో జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకున్న ఆయన.. మరణించడానికి ముందు పూర్తి చేసిన చివరి మాస్టర్‌పీస్ ప్రాజెక్ట్ ఇదే. ఒక గొప్ప దర్శకుడి ఆఖరి సంతకం కావడం వల్ల సినిమా ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో దీనిపై భారీ గౌరవం, ఆసక్తి ఉన్నాయి.

    నీటి కొరత Vs డైనోసార్ అస్థిపంజరం

    తమిళనాడులోని తీవ్ర కరవు ప్రాంతమైన రామనాథపురం జిల్లాలోని ఒక చిన్న పల్లెటూరు చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఊరిలో నీటి సమస్య తీరితేనే హీరోయిన్ తండ్రి పెళ్లికి ఒప్పుకుంటాడనే కండిషన్‌తో.. గుడి పూజారి అయిన మణివాసగర్ (యోగి బాబు) తన ఇంటి ముందు బావి తవ్వడం మొదలుపెడతాడు. కానీ, అక్కడ నీళ్లకు బదులు 66 మిలియన్ల ఏళ్ల క్రితం నాటి 'డైనోసార్ అస్థిపంజరం' (Fossil) బయటపడుతుంది.

    ఒక సామాన్య పల్లెటూరి వాడికి తాగునీరు ముఖ్యం, కానీ ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి, పురావస్తు శాఖకు ఆ అస్థిపంజరం ముఖ్యం. ఈ రెండు భిన్నమైన ఇంటెన్షన్స్ మధ్య నడిచే బ్యూరోక్రసీ డ్రామాను దర్శకుడు అత్యంత హాస్యాస్పదంగా, అదే సమయంలో ఆలోచింపజేసేలా తెరకెక్కించారు.

    యోగి బాబు క్యారెక్టర్ ఆర్క్

    ఎప్పుడూ సినిమాల్లో హీరో పక్కన ఉంటూ బాడీ షేమింగ్ జోకులు లేదా వన్-లైనర్లతో నవ్వించే యోగి బాబు.. ఇందులో ఒక నిలకడైన, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే పూజారి పాత్రలో మెచ్యూర్డ్ యాక్టింగ్ ప్రదర్శించారు. కేవలం నవ్వించడమే కాదు, క్లైమాక్స్ సన్నివేశాల్లో వ్యవస్థపై ఆయన పండించిన ఎమోషన్ నటుడిగా తన రేంజ్‌ను మరోసారి నిరూపించింది.

    జియోహాట్‌స్టార్ స్ట్రాటెజీ

    మెగా బడ్జెట్ సినిమాల కంటే ఇలాంటి 'కంటెంట్-డ్రైవెన్' మిడ్-బడ్జెట్ సినిమాలను ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఎక్కువగా ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నాయంటే.. వీటి వల్ల డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు ‘లాంగ్-టెయిల్ వాచ్ టైమ్’ లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా రూరల్ ఏరియాల్లో ఇలాంటి లోకల్ కనెక్ట్ ఉన్న కథలకు వ్యూయర్‌షిప్ రికార్డు స్థాయిలో ఉంటుంది.

    People Also Ask: తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. కెనతా కాణోమ్ ఓటీటీ రిలీజ్ ఎప్పుడు?

    యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'కెనతా కాణోమ్' చిత్రం జూన్ 16, 2026 (ఈ రోజు) నుండి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జియోహాట్‌స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    2. కెనతా కాణోమ్ హిట్టా ఫ్లాపా?

    థియేటర్లలో ఈ చిత్రం కమర్షియల్‌గా మిశ్రమ స్పందన (Average) తెచ్చుకుంది. అయినప్పటికీ విలక్షణమైన కథాంశం, సెటైర్ కామెడీ ఉండటం వల్ల ఓటీటీ ఆడియన్స్‌కు ఇది పర్ఫెక్ట్ 'మస్ట్-వాచ్' మూవీగా నిలిచింది.

    3. ఈ చిత్రాన్ని ఫ్యామిలీతో చూడొచ్చా?

    అవును. ఇది ఎలాంటి అశ్లీలత లేదా ఓవర్ వయలెన్స్ లేని ఒక అద్భుతమైన క్లీన్ సోషియో-కామెడీ డ్రామా. గ్రామీణ నేపథ్యం, నీటి సమస్యల గురించి చర్చించారు కాబట్టి కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి హ్యాపీగా చూడవచ్చు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Today: బావి తవ్వితే బయటపడ్డ మిస్టరీ.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగులో తమిళ్ మూవీ.. మిస్ అవకుండా చూసేందుకు 3 కారణాలు
    Home/Entertainment/OTT Today: బావి తవ్వితే బయటపడ్డ మిస్టరీ.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి తెలుగులో తమిళ్ మూవీ.. మిస్ అవకుండా చూసేందుకు 3 కారణాలు
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