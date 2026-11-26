హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.
Zee5 OTT: ఒకే ఓటీటీలో ఈ వీకెండ్ మిస్ కాకుండా చూడాల్సిన 5 సూపర్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్.. ప్రియమణి క్రైమ్ థ్రిల్లర్, హారర్
Zee5 OTT: ఈ వీకెండ్ ఇంట్లోనే ఉండి మంచి వినోదాన్ని ఆస్వాదించాలనుకునే ఓటీటీ ప్రియుల కోసం ప్రముఖ స్ట్రీమింగ్ వేదిక జీ5లో 5 అత్యుత్తమ ఒరిజినల్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ జాబితాలో ఇటీవలే విడుదలైన సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ 'ఢిల్లీ 2021', ప్రియమణి క్రైమ్ థ్రిల్లర్ బ్లైండ్ గేమ్ ఉన్నాయి.
Zee5 OTT: ఈ వీకెండ్ ఒకే ఓటీటీలో 5 అదిరిపోయే ఒరిజినల్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. క్రైమ్ థ్రిల్లర్, సర్వైవల్ థ్రిల్లర్, హారర్ థ్రిల్లర్, రొమాన్స్ జానర్లలో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ శని, ఆదివారాలకు సరిపడా కంటెంట్ ఈ ఒక్క ఓటీటీలోనే ఉండటం విశేషం. మీ వీకెండ్ను మరింత స్పెషల్గా మార్చే ఆ 5 బెస్ట్ జీ5 ఒరిజినల్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. ఢిల్లీ 2021 (Delhi 2021) – ఎమోషనల్ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్
రిచా చద్దా, సుమీత్ వ్యాస్, గుల్షన్ గ్రోవర్, సోనాలి కులకర్ణి, సుష్మిత ముఖర్జీలు నటించిన ఈ సినిమాను అభిషేక్ ఆచార్య డైరెక్ట్ చేశారు. నవంబర్ 25న జీ5 వేదికగా విడుదలైన తాజా చిత్రమిది. ప్రపంచాన్ని వణికించిన కోవిడ్-19 రెండో దశ (Second Wave) సమయంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నెలకొన్న భయానక పరిస్థితుల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, ఆసుపత్రి బెడ్లు, మందుల కొరతతో సామాన్యులు, రోగులు పడిన నరకయాతనను, అలాగే ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి సేవ చేసిన వైద్యుల మానవత్వాన్ని ఈ చిత్రం హృదయాన్ని కదిలించేలా చూపిస్తుంది.
2. లాస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టవర్ (Last Man in Tower) – సోషల్ డ్రామా థ్రిల్లర్
బెన్ రేఖీ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో మనోజ్ బాజ్పేయీ, బొమన్ ఇరానీ, దివ్యా దత్తా, సుకాంత్ గోయల్, చందన్ రాయ్ సన్యాల్ నటించారు. ఐఎండీబీ (IMDb)లో 7.6 రేటింగ్ సాధించిన ఆలోచింపజేసే చిత్రమిది. ముంబైలోని ఒక పాత హౌసింగ్ సొసైటీని రీ-డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఒక బిల్డర్ భారీ ఆఫర్ ఇస్తాడు.
డబ్బుకు ఆశపడి అపార్ట్మెంట్లోని వారందరూ సంతకాలు చేస్తారు కానీ, ఒక్క రిటైర్డ్ మాస్టర్ మాత్రం తన ఇంటిని వదులుకోవడానికి నిరాకరిస్తాడు. దీంతో నిన్నటి వరకు ప్రాణస్నేహితులుగా ఉన్న పొరుగువారే అతనికి శత్రువులుగా మారి ఎలాంటి ఒత్తిడి తెచ్చారనేది ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుంది.
3. బ్లైండ్ గేమ్ (Blind Game) – సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్
సంగీత్ శివన్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాలో అర్జున్ రాంపాల్, ప్రియమణి, రోహిత్ చందేల్ నటించారు. ఊహించని మలుపులతో సాగే గ్రిప్పింగ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఇది. సస్పెన్షన్లో ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ సికందర్ సింగ్ (అర్జున్ రాంపాల్), ఐదుగురు స్నేహితులు, మాయమైన రూ.5 కోట్ల నగదు, ఒక అనుమానాస్పద మరణం చుట్టూ ఈ కథ నడుస్తుంది. దక్షిణాది ప్రముఖ నటి ప్రియమణి కీలక పాత్రలో మెరిసిన ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ వరకు సస్పెన్స్ను కొనసాగిస్తుంది.
4. తీన్ తిగాడా (Teen Tigada) – యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ సిరీస్
రాజీవ్ రాజ్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్ లో ప్రసన్న బిష్త్, దానేష్ రజ్వీ, తాన్యా భరద్వాజ్, ఈషా నారాయణ్ సింగ్, దివ్యాంశు బిష్త్ నటించారు. 9 ఎపిసోడ్లతో సాగే ఆహ్లాదకరమైన హిందీ రొమాంటిక్ వెబ్ సిరీస్ ఇది.
క్రికెటర్ కావాలని కలలు కనే ఆస్మానీ, సింగర్గా ఎదగాలని తపించే మానస్ అనే ఇద్దరు యువతీయువకుల జీవితాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఒక రాత్రి జరిగిన అనూహ్య సంఘటన వీరిద్దరి జీవితాలను, కలలను ఎలా మలుపు తిప్పిందనేది ఎంతో ఆసక్తికరంగా తెరకెక్కించారు.
5. హాస్టల్ హాద్సా (Hostel Hadsa) – హారర్ మిస్టరీ
తబ్రేజ్ ఖాన్, సచిన్ గోటడ్ ఈ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ ను డైరెక్ట్ చేయగా.. సుకీర్తి కాండ్పాల్, వినీత్ రైనా, కరీం హాజీ, పల్లవి ముఖర్జీ, సలోని బాత్రా నటించారు. హారర్, మిస్టరీ కథలను ఇష్టపడే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
సిమ్లాలోని ఒక గర్ల్స్ బోర్డింగ్ స్కూల్ హాస్టల్ నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది. ఆ హాస్టల్లో 'తలలేని గుర్రపు రౌతు' తిరుగుతుందనే భయానక కథ ప్రచారంలో ఉంటుంది. సరిగ్గా అదే సమయంలో తిత్లీ అనే విద్యార్థిని అకస్మాత్తుగా అదృశ్యం కావడంతో, హాస్టల్లో మొదలైన వింత, భయానక సంఘటనలు ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి.