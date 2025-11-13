70 ఏళ్ల వయసులో జిమ్ మొదలుపెట్టిన 79 ఏళ్ల కెనడియన్ అమ్మమ్మ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్స్
కెనడాకు చెందిన 79 ఏళ్ల జోన్ మెక్డొనాల్డ్ వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమే అని నిరూపిస్తున్నారు. 70 ఏళ్ల వయసులో ఫిట్నెస్ ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన ఈ బామ్మ... తన ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి సంబంధించిన రహస్యాలను పంచుకున్నారు. ప్రోటీన్ తీసుకోవడం, బలం కోసం వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయడం వంటివి ఆమె ఫిట్నెస్ సీక్రెట్స్.
కెనడాలోని అంటారియోకు చెందిన 79 ఏళ్ల జోన్ మెక్డొనాల్డ్ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఫిట్నెస్ ఇన్స్పిరేషన్గా నిలుస్తున్నారు. వయసులో ఉన్నవారు కూడా చేయలేని సాహసాలు చేస్తూ, 70 ఏళ్ల వయసులో తాను ప్రారంభించిన ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ప్రయాణాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకుంటున్నారు.
చాలా మందిలో ఉన్న అపోహలను తొలగిస్తూ... జీవితంలో ఆరోగ్యంగా మారడానికి ఎప్పుడూ ఆలస్యం కాలేదని ఆమె నిరూపిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యకరమైన బరువు, జీవనశైలిని నిర్వహించడానికి తాను పాటించే రహస్యాలను నవంబర్ 11న ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆమె షేర్ చేశారు. జోన్ మెక్డొనాల్డ్ చెప్పిన కీలక సూత్రాలు ఇవే:
మ్యాక్రోలు (Macros) లెక్కించండి: ఆహారంలో ఉండే ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్స్, కొవ్వుల పరిమాణాన్ని కచ్చితంగా ట్రాక్ చేయండి.
ప్రతి భోజనంలో ప్రోటీన్: తప్పకుండా ప్రతి పూట తీసుకునే భోజనంలో ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోండి.
కూరగాయలు, ఫైబర్కు ప్రాధాన్యత: ఎక్కువగా కూరగాయలు, ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) ఉన్న ఆహారంపై దృష్టి పెట్టండి.
బలం కోసం శిక్షణ: కండరాలను పెంచడం కోసం ఒక నిర్దిష్ట ప్రయోజనం (పర్పస్) తో శిక్షణ తీసుకోండి.
గుండె ఆరోగ్యం: కార్డియోవాస్కులర్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
"నేను దాదాపు 8 సంవత్సరాలుగా నా బరువును మెయింటెయిన్ చేస్తున్నాను. బరువు తగ్గడం ఎప్పుడూ కష్టమైన పని కాదు, ఆ తగ్గిన బరువును కొనసాగించడమే చాలా కష్టం. మ్యాక్రోలను లెక్కించడం, ప్రతి భోజనంలో ప్రోటీన్ తీసుకోవడం, కూరగాయలు, ఫైబర్పై దృష్టి పెట్టడం, కండరాల నిర్మాణానికి శిక్షణ ఇవ్వడం, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం నేర్చుకున్న తర్వాతే నా శరీరం ఎలా ఉండాలో తెలుసుకున్నాను" అని జోన్ మెక్డొనాల్డ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంచుకున్నారు.
ఆరోగ్యంగా కొనసాగడానికి మానసిక దృక్పథం (Mindset), సమాజం (Community), రికవరీ (Recovery) అదనపు పొరలని ఆమె చెప్పారు.
జోన్ మెక్డొనాల్డ్ డైట్ రహస్యాలు
డిసెంబర్ 2024లో ఒక ఇంటర్వ్యూలో జోన్ తన ఆహార ప్రణాళిక వివరాలను వెల్లడించారు. "నేను రోజుకు ఐదు సమతుల్య భోజనాలు తినడం మొదలుపెట్టాను. నా డైట్లో, ప్రతి ఐదు భోజనాలలో ఎంత ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు (మ్యాక్రోస్) అవసరమో ట్రాక్ చేయాల్సి ఉండేది. నా కూతురు ఇచ్చిన మ్యాక్రోలకు సరిపోయేలా నేను ఏదైనా తినగలిగేదాన్ని," అని జోన్ చెప్పారు.
ఆమె ప్రణాళిక ప్రకారం, స్నాక్స్ తినడం పూర్తిగా మానేశారు. ప్రతి భోజనంతో పాటు నీళ్లు తాగడం, అలాగే తినేటప్పుడు నెమ్మదిగా తినడం అలవాటు చేసుకున్నారు.
తాను 70 ఏళ్లు వచ్చే వరకు అనారోగ్యంతో, అధిక బరువుతో ఉన్నానని జోన్ తెలిపారు. ఆ తర్వాతే స్ట్రెంథ్ ట్రైనింగ్ (బరువుతో చేసే శిక్షణ) ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు.
"మొదట్లో, నేను వారానికి నాలుగు రోజులు స్ట్రెంథ్ ట్రైనింగ్, ఒక రోజు యోగా చేసేదాన్ని. వార్మ్-అప్, కూల్డౌన్తో సహా ఆ సెషన్లు దాదాపు 60 నుంచి 75 నిమిషాలు ఉండేవి. నెలనెలా నేను మరింత బలంగా, నైపుణ్యం ఉన్నదానిలా మారుతున్నట్లు గుర్తించాను."
"నేను బలంగా మారాక, వారానికి ఐదు రోజులు వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. నా ప్లాన్ ప్రకారం, వారానికి రెండు లెగ్ సెషన్లు, రెండు అప్పర్ బాడీ సెషన్లు, ఒక గ్లూట్-ఫోకస్డ్ సెషన్ను చేసేదాన్ని. దీనివల్ల ఒక కండరాల సమూహానికి విశ్రాంతి ఇస్తూనే, మరొక సమూహానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవకాశం లభించింది" అని ఆమె వివరించారు.
