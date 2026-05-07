    Quote of the Day: ఇతరుల కోసం బతికే జీవితమే ధన్యం: ఐన్‌స్టీన్ సూక్తి నేటి పోటీ ప్రపంచానికి ఒక దిక్సూచి

    ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్ అనగానే మనకు ఆయన కనిపెట్టిన భౌతిక శాస్త్ర సూత్రాలు, క్లిష్టమైన సమీకరణాలే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఆయన మానవ సంబంధాలను, సమాజ హితాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసిన గొప్ప దార్శనికుడు కూడా. "ఇతరుల కోసం జీవించే జీవితమే సార్థకమైనది," అని ఐన్‌స్టీన్ ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు. 

    Published on: May 07, 2026 8:11 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    చాలామంది విజయాన్ని కేవలం ఆర్థిక లాభం లేదా పదవులతో కొలుస్తారు. కానీ ఐన్‌స్టీన్ దృష్టిలో విజయం అంటే వ్యక్తిగత లాభం మాత్రమే కాదు. ఒక వ్యాపారం కానీ, ఒక నాయకుడు కానీ కేవలం తన గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తే ఆ విజయం అసంపూర్ణం. అది తన కస్టమర్లకు, ఉద్యోగులకు లేదా సమాజానికి ఎలాంటి మేలు చేస్తోందనే దానిపైనే ఆ విజయం యొక్క విలువ ఆధారపడి ఉంటుంది.

    ఐన్‌స్టీన్
    నేటి కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో 'లాభం' అనే రంగుల ప్రపంచం వెనుక పరుగెడుతున్న నాయకులకు ఐన్‌స్టీన్ ఆలోచనలు ఒక హెచ్చరిక లాంటివి. ఒక నాయకుడు ఇతరుల కోసం బతకడం అంటే.. సంక్షోభ సమయంలో తన ఉద్యోగులను ఆదుకోవడం, కస్టమర్లకు నిజాయితీగా సేవ చేయడం, భవిష్యత్తు తరాలకు మేలు చేసే ఉత్పత్తులను రూపొందించడం.

    AI యుగంలో మానవీయ కోణం

    ప్రస్తుతం ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక (WEF) 'ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జాబ్స్ రిపోర్ట్ 2025' ప్రకారం, 2030 నాటికి దాదాపు 39 శాతం వృత్తి నైపుణ్యాల్లో మార్పులు రానున్నాయి. సాంకేతికత పెరిగేకొద్దీ మనుషుల అవసరం తగ్గుతుందేమోనన్న ఆందోళన అందరిలోనూ ఉంది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో దాదాపు 40 శాతం ఉద్యోగాలపై AI ప్రభావం ఉంటుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి (IMF) కూడా హెచ్చరిస్తోంది.

    ఇలాంటి సమయంలోనే ఐన్‌స్టీన్ చెప్పిన 'సేవా దృక్పథం' మరింత కీలకం కానుంది. యంత్రాలు లెక్కలు వేయగలవు, పనులను వేగంగా పూర్తి చేయగలవు. కానీ సానుభూతి (Empathy), బాధ్యత, ఇతరులకు సహాయం చేయాలనే తపన కేవలం మనిషికే సాధ్యం. రేపటి ప్రపంచంలో కేవలం తెలివితేటలు ఉన్నవారికంటే, ఆ తెలివితేటలతో సమాజానికి మేలు చేసే వారికే గౌరవం దక్కుతుంది.

    ఆచరణలో పెట్టడం ఎలా?

    ఐన్‌స్టీన్ సిద్ధాంతాన్ని మన నిత్య జీవితంలో లేదా వృత్తిలో భాగం చేసుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి:

    ప్రయోజనాన్ని గుర్తించండి: మీ పని వల్ల ఎదుటివారికి కలిగే లాభం ఏంటో ఒక వాక్యంలో రాసుకోండి. అది వారి సమయాన్ని పొదుపు చేస్తోందా? లేక వారి జ్ఞానాన్ని పెంచుతోందా? అని ఆలోచించండి.

    కేవలం ఆదాయమే కొలమానం కాదు: మీ వ్యాపారంలో లాభంతో పాటు కస్టమర్ సంతృప్తి, ఉద్యోగుల క్షేమం వంటి వాటికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    AIని బాధ్యతాయుతంగా వాడండి: సాంకేతికతను కేవలం ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికే కాకుండా, కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి, పనులను సులభతరం చేయడానికి ఉపయోగించండి.

    మార్గదర్శకులుగా మారండి: మీ కంటే జూనియర్లు లేదా వెనుకబడిన వారికి నెలకు కనీసం కొంత సమయం కేటాయించి వారికి దిశానిర్దేశం చేయండి.

    విజయం అనేది ఒక ఖాళీ స్కోర్ బోర్డు లాంటిది కాదు. అది మనం ఇతరుల జీవితాల్లో నింపే వెలుగు. "సాధారణంగా మనిషి తన మేధస్సుతో సాధించే విజయాల కంటే, తన ప్రవర్తనతో చేసే మేలే శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది" అని ఐన్‌స్టీన్ తన 'ది వరల్డ్ యాజ్ ఐ సీ ఇట్' వ్యాసంలో రాశారు. మనం చేసే ప్రతి పనిలో 'సేవ' అనే అంశం ఉంటే, ఆ జీవితం ఖచ్చితంగా సార్థకమవుతుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఐన్‌స్టీన్ దృష్టిలో సార్థకమైన జీవితం అంటే ఏమిటి?

    తన కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఇతరుల మేలు కోసం, సమాజ హితం కోసం పాటుపడే జీవితమే నిజమైన జీవితమని ఐన్‌స్టీన్ నమ్మారు. వ్యక్తిగత ఎదుగుదల కంటే పదిమందికి ఉపయోగపడటమే గొప్ప విజయమని ఆయన భావన.

    2. నేటి వ్యాపార రంగంలో ఈ సూక్తి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

    వ్యాపారవేత్తలు కేవలం లాభాల వేటలో పడకుండా, నైతిక విలువలతో కూడిన సేవలను అందించాలని, ఉద్యోగులు, సమాజ శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని ఈ సూక్తి బోధిస్తుంది.

    3. AI వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయన్న ఆందోళనపై ఐన్‌స్టీన్ ఆలోచనల ప్రభావం ఏంటి?

    సాంకేతికత ఎంత పెరిగినా మనిషిలోని సానుభూతి, సృజనాత్మకత, బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలకు సాటిలేదని ఐన్‌స్టీన్ సిద్ధాంతం చెబుతోంది. యంత్రాలు చేయలేని 'మానవీయ సేవ'పై దృష్టి పెడితే భవిష్యత్తులో మన ఉనికికి ఢోకా ఉండదు.

    4. ఐన్‌స్టీన్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త కదా, ఇలాంటి తాత్విక చింతన ఆయనకు ఎలా కలిగింది?

    ఐన్‌స్టీన్ కేవలం విజ్ఞాన శాస్త్రానికే పరిమితం కాలేదు. ఆయనకు ప్రపంచ శాంతి, మానవ హక్కుల పట్ల అపారమైన గౌరవం ఉండేది. సమాజంలోని అసమానతలను చూసి చలించిన ఆయన, మానవత్వం లేని విజ్ఞానం వ్యర్థమని నమ్మేవారు.

    HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    News/Lifestyle/Quote Of The Day: ఇతరుల కోసం బతికే జీవితమే ధన్యం: ఐన్‌స్టీన్ సూక్తి నేటి పోటీ ప్రపంచానికి ఒక దిక్సూచి
