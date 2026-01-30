Edit Profile
    జీవితం సైకిల్ ప్రయాణం లాంటిదే.. ఐన్‌స్టీన్ మాటలో ఎంతటి నిగూఢార్థం ఉందో తెలుసా?

    ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్ కేవలం భౌతికశాస్త్రానికే పరిమితం కాలేదు, జీవిత సత్యాలను కూడా సరళంగా వివరించారు. "జీవితం సైకిల్ తొక్కడం లాంటిది" అని ఆయన చెప్పిన సూత్రం నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితానికి ఎంతవరకు వర్తిస్తుందో ఇక్కడ చదవండి.

    Published on: Jan 30, 2026 12:42 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ఆల్బర్ట్ ఐన్‌స్టీన్.. ఈ పేరు వినగానే మనకు గుర్తొచ్చేది సాపేక్ష సిద్ధాంతం (Theory of Relativity), భౌతికశాస్త్రంలో ఆయన అందుకున్న నోబెల్ బహుమతి. అయితే, ఆ మేధావి కేవలం అంకెలు, సమీకరణాలకే పరిమితం కాలేదు. జీవితం పట్ల ఆయనకు చాలా లోతైన, స్పష్టమైన దృక్పథం ఉండేది. సంక్లిష్టమైన విషయాలను సైతం సామాన్యులకు అర్థమయ్యేలా చిన్న చిన్న ఉదాహరణలతో చెప్పడం ఆయన శైలి.

    జీవితం సైకిల్ ప్రయాణం లాంటిదే.. ఐన్‌స్టీన్ మాటలో ఎంతటి నిగూఢార్థం ఉందో తెలుసా? (File Photo / AFP)
    జీవితం సైకిల్ ప్రయాణం లాంటిదే.. ఐన్‌స్టీన్ మాటలో ఎంతటి నిగూఢార్థం ఉందో తెలుసా? (File Photo / AFP)

    1930, ఫిబ్రవరి 5న ఐన్‌స్టీన్ తన కుమారుడు ఎడ్వర్డ్‌కు ఒక లేఖ రాశారు. అందులో ఆయన పంచుకున్న ఒక చిన్న సలహా నేటికీ లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంది. అదే.. "జీవితం సైకిల్ తొక్కడం లాంటిది. మీ బ్యాలెన్స్‌ను కాపాడుకోవాలంటే, మీరు నిరంతరం కదులుతూనే ఉండాలి."

    ఈ మాట వెనుక ఉన్న అంతరార్థం ఏమిటి?

    పైకి చూస్తే ఇది చాలా సాధారణమైన వాక్యంగా అనిపించవచ్చు. కానీ, ఇందులో ఒక గొప్ప జీవిత సత్యం దాగి ఉంది. మనం సైకిల్ తొక్కుతున్నప్పుడు, ముందుకు సాగుతున్నంత సేపే మనం కింద పడకుండా స్థిరంగా (Balance) ఉండగలం. ఒక్క క్షణం పెడల్ తొక్కడం ఆపేసినా, సైకిల్ పక్కకు వాలిపోయి మనం కింద పడిపోతాం.

    అదేవిధంగా జీవితంలో కూడా సమస్యలు వచ్చాయని లేదా అలసట కలిగిందని మనం ఒకే చోట ఆగిపోకూడదు. ఎదగడం, నేర్చుకోవడం, కదలడం ఆపేస్తే జీవితంలో సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. సైకిల్‌కు వేగం కంటే 'బ్యాలెన్స్' ఎలా ముఖ్యమో, జీవితంలో కూడా వేగంగా పరిగెత్తడం కంటే స్థిరంగా ముందుకు సాగడమే ముఖ్యమని ఐన్‌స్టీన్ భావించారు.

    నేటి కాలానికి ఇది ఎలా వర్తిస్తుంది?

    ప్రస్తుత సమాజంలో 'హజిల్ కల్చర్' (Hustle Culture) అనే ఒక కొత్త ధోరణి కనిపిస్తోంది. అంటే, ఎప్పుడూ ఏదో ఒక పని చేస్తూ, విశ్రాంతి లేకుండా పరిగెత్తడమే విజయం అనుకోవడం. పని ఒత్తిడి, వ్యక్తిగత బాధ్యతల మధ్య నలిగిపోతూ చాలామంది తమ మానసిక సమతుల్యతను కోల్పోతున్నారు.

    ఐన్‌స్టీన్ చెప్పినట్లు.. వేగంగా వెళ్లడం ముఖ్యం కాదు, బ్యాలెన్స్‌డ్ గా ఉండటం ముఖ్యం. నిరంతర శ్రమతో అలసిపోయి (Burnout) పూర్తిగా ఆగిపోయే కంటే, చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తూ స్థిరంగా ప్రయాణించడం ఉత్తమం. జీవిత ప్రయాణంలో ఎదురుదెబ్బలు తగిలినా, ఓటములు ఎదురైనా మళ్లీ పెడల్ తొక్కుతూ ముందుకు సాగడమే 'లైఫ్'.

    దాదాపు వంద ఏళ్ల క్రితం ఆయన చెప్పిన ఈ మాట, నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్న ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక గొప్ప మంత్రంలా పనిచేస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి.. ఆగిపోవద్దు, అడుగు ముందుకు వేయండి.

