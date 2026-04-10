    Quote of The Day: నాకంటే ఎక్కువ బాధలో ఉన్నవారున్నారు.. అనంత్ అంబానీ స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్య

    అనంత్ అంబానీ పుట్టిన రోజు నేడు. అనారోగ్యంపై పోరాటం, కుటుంబ మద్దతు, కృతజ్ఞత గురించి ఆయన పంచుకున్న భావోద్వేగపూరితమైన విషయాలను ఇక్కడ చదవండి. 

    Published on: Apr 10, 2026 8:35 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    కోట్లాది రూపాయల సంపద, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు, అత్యంత శక్తివంతమైన కుటుంబ నేపథ్యం.. ఇవన్నీ ఉంటే జీవితంలో ఇక ఏ కష్టాలు ఉండవని సామాన్యులు అనుకోవడం సహజం. కానీ, శారీరక వేదన, మానసిక ఒత్తిడి అనేవి ఆర్థిక హోదాతో సంబంధం లేకుండా ఎవరికైనా ఎదురుకావచ్చని అనంత్ అంబానీ జీవితం మనకు గుర్తు చేస్తుంది. ఏప్రిల్ 10వ తేదీన అనంత్ అంబానీ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో, ఆయన గతంలో పంచుకున్న కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ చర్చనీయాంశంగా మారాయి. "నాకంటే ఎక్కువ బాధలో ఉన్నవారు చాలా మంది ఉన్నారు" అని ఆయన అన్న మాటలు, కేవలం ఒక ప్రకటన మాత్రమే కాదు, అది ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలోని చీకటి రోజులను దాటుకుంటూ వచ్చిన పరిణితికి నిదర్శనం. తన అనారోగ్యంపై ప్రపంచం చేసిన విమర్శలను ఆయన ఎలా ఎదుర్కొన్నారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యం కలగక మానదు.

    కేరళలోని గురువాయూర్ ఆలయంలో అనంత్ అంబానీ (PTI)
    ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాటం

    రిలయన్స్ సామ్రాజ్య వారసుడిగా అనంత్ అంబానీ ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉంటారు. అయితే, 2024 ఫిబ్రవరిలో జామ్‌నగర్‌లో జరిగిన ప్రీ-వెడ్డింగ్ వేడుకల సమయంలో ఆయన ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఆయన వ్యక్తిత్వంలోని కొత్త కోణాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. చిన్నప్పటి నుంచి ఊబకాయం (Obesity), ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో పోరాడుతున్న అనంత్, తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి చాలా తక్కువగా మాట్లాడుతుంటారు. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఎవరికైనా ఆయన మాటలు ఒక కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి అనడంలో సందేహం లేదు.

    అనంత్ అంబానీ తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న అతిపెద్ద సవాలు ఆయన ఆరోగ్యం. చిన్నప్పటి నుంచి ఆస్తమా సమస్య ఉండటం వల్ల తీసుకున్న స్టెరాయిడ్స్ కారణంగా ఆయన బరువు విపరీతంగా పెరిగారు. ఒకానొక సమయంలో ఆయన బరువు తగ్గినా, మళ్లీ పెరగడం వంటి పరిణామాలు నిరంతరం వార్తల్లో నిలిచాయి. అయితే, దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ చెప్పిన విషయాలు అత్యంత లోతైనవి.

    కృతజ్ఞత అనే ఆయుధం

    "నాకంటే ఎక్కువ బాధలో ఉన్నవారు ఈ లోకంలో చాలా మంది ఉన్నారు. అందుకే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రతిదానికీ నేను కృతజ్ఞతతో ఉంటాను" అని అనంత్ పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా మనం చిన్న సమస్య రాగానే కృంగిపోతాం. కానీ, అనంత్ తన బాధను ప్రపంచంతో పోల్చుకుని చూశారు. తన వద్ద ఉన్న వనరులను, తనకు అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సను ఆయన ఒక వరంగా భావించారు. ఈ 'పర్ స్పెక్టివ్' (దృక్పథం) అనేది మనిషిని మానసికంగా ఎంతో దృఢంగా మారుస్తుంది. బాధను అనుభవించే వ్యక్తికి మాత్రమే దాని తీవ్రత తెలుస్తుంది, కానీ ఆ బాధలోనూ ఇతరుల కష్టాన్ని చూడగలగడం అనేది గొప్ప సంస్కారం.

    విమర్శలను తిప్పికొట్టే తీరు

    ప్రజా జీవితంలో ఉన్న వారికి విమర్శలు సర్వసాధారణం. ముఖ్యంగా అనంత్ రూపం గురించి సోషల్ మీడియాలో వచ్చే నెగటివ్ కామెంట్స్ అన్నీ ఇన్నీ కావు. దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ.. "ఎవరు ఏమి మాట్లాడుకుంటారో నేను పట్టించుకోను. గాసిప్స్ చేయడం అనేది వారి పని, నా జీవితంపై దృష్టి పెట్టడం నా పని" అని కుండబద్దలు కొట్టారు. మనం తరచుగా ఇతరులు ఏమనుకుంటారో అని మన లక్ష్యాలను వదులుకుంటాం. కానీ అనంత్ తన ప్రయాణంలో బాహ్య ప్రపంచం కంటే తన అంతరంగం మరియు కుటుంబ అభిప్రాయాలకే విలువ ఇచ్చారు.

    కుటుంబమే కొండంత అండ

    ఈ పోరాటంలో తన భార్య రాధికా మర్చంట్, తల్లిదండ్రులు ముకేష్, నీతా అంబానీ తన వెన్నంటి నిలిచారని ఆయన గర్వంగా చెబుతారు. ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల కలిగే శారీరక నొప్పి కంటే, సమాజం నుంచి వచ్చే మానసిక వేధింపులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అటువంటి సమయంలో కుటుంబం ఇచ్చే మద్దతు మందుల కంటే వేగంగా పనిచేస్తుందని అనంత్ మాటల ద్వారా అర్థమవుతుంది. తన పోరాటం ఆపవద్దని, నిరంతరం శ్రమించాలని తన కుటుంబం ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం తనను ఇక్కడ నిలబెట్టిందని ఆయన కృతజ్ఞత చాటుకున్నారు.

    నిపుణుల మాట ఇదీ

    మానసిక ఆరోగ్య విశ్లేషకులు, లైఫ్ కోచ్‌ల అభిప్రాయం ప్రకారం, అనంత్ అంబానీ అనుసరిస్తున్న "గ్రాటిట్యూడ్ మైండ్‌సెట్" (కృతజ్ఞతతో కూడిన ఆలోచనా విధానం) దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో పోరాడే వారికి ఒక శక్తివంతమైన చికిత్సగా పనిచేస్తుంది. పరిశ్రమ వర్గాల మాటల్లో చెప్పాలంటే, రిలయన్స్ వంటి భారీ సామ్రాజ్యాన్ని నడిపే కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తులు కూడా సామాన్యుల లాగే ఆరోగ్య సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారని, ఇది ఒక రకంగా సామాన్య ప్రజలలో వారికి దగ్గరి సంబంధాన్ని (Relatability) ఏర్పరుస్తుంది. తన బలహీనతలను బహిరంగంగా ఒప్పుకోవడం, కుటుంబ విలువలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అనేది ఒక గొప్ప నాయకత్వ లక్షణమని నిపుణులు అభినందిస్తున్నారు.

    ఎలా స్వీకరిస్తామనేది ముఖ్యం

    జీవితం మనకు సంపదను ఇవ్వొచ్చు, కష్టాలను ఇవ్వొచ్చు. కానీ వాటన్నింటినీ మనం ఎలా స్వీకరిస్తామనే దానిపైనే మన వ్యక్తిత్వం ఆధారపడి ఉంటుంది. అనంత్ అంబానీ మాటలు మనకు ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి: మనం పడే బాధ కంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రేమ మరియు మనలో ఉన్న కృతజ్ఞతా భావం చాలా పెద్దవి. అనవసరపు విమర్శలను పక్కన పెట్టి, మనకు అండగా నిలిచే వారిని గౌరవిస్తూ ముందుకు సాగడమే అసలైన విజయం. అయితే అనంత్ చెప్పినట్లు 'కృతజ్ఞత' కలిగి ఉండటం మర్చిపోకండి.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.

