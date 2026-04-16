    Quote of the day: ఆనందంగా ఉండటం 'క్రింజ్' కాదు: అరియానా గ్రాండే స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్యలు.. భావోద్వేగాలను దాచుకోకండి

    డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఆనందాన్ని ప్రదర్శించడం కూడా ఒక తప్పుగా మారిపోతున్న తరుణంలో, పాప్ ఐకాన్ అరియానా గ్రాండే చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మనసు విప్పి నవ్వడం, ఉత్సాహంగా ఉండటం వెనుక ఉన్న అసలు అర్థాన్ని ఆమె వివరించారు.

    Updated on: Apr 16, 2026 10:14 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా కాలంలో ఒక వింత ధోరణి కనిపిస్తోంది. ఎవరైనా ఏదైనా విషయంలో అమితమైన ఉత్సాహాన్ని ప్రదర్శిస్తే, వెంటనే దానిని 'క్రింజ్' (Cringe) అని ముద్ర వేస్తున్నారు. ఏదైనా మంచి పని చేసినా.. అది కేవలం ఎదుటివారికి కనిపించడం కోసమే చేస్తున్నారని ('Performative') ఎద్దేవా చేయడం ఫ్యాషన్‌గా మారింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో గ్లోబల్ పాప్ ఐకాన్, హాలీవుడ్ నటి అరియానా గ్రాండే చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తున్నాయి. భావోద్వేగాలను దాచుకోవడం కాదు, వాటిని సంపూర్ణంగా అనుభవించడమే జీవితం అని ఆమె చెబుతున్నారు.

    అరియానా గ్రాండే
    'క్రింజ్' అంటే భయం.. మొద్దుబారిపోతున్న మనుషులు

    ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో అరియానా గ్రాండే మాట్లాడుతూ, నేటి సమాజంలో ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచడం పట్ల ఉన్న ప్రతికూలతపై తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "ఈ 'క్రింజ్' అనే పదం చాలా అన్యాయమైనది. నేను దేనినైనా గాఢంగా ప్రేమిస్తాను, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని అనుభవిస్తాను. మనం ఆనందంగా ఉండగలగాలి, అది వింతగానో లేదా క్రింజ్ లాగానో అనిపించకూడదు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఏదైనా విషయంపై మక్కువ చూపడం, మనుషులను ప్రేమించడం, ఉత్సాహంగా ఉండటం అనేది జీవితంలో అత్యుత్తమమైన అనుభూతి అని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

    "ప్రతిదానికీ స్పందించకుండా మొద్దుబారిపోయి (Numb) కూర్చోవాలని ఎందుకు కోరుకుంటారు?" అని అరియానా వేసిన ప్రశ్న ఇప్పుడు నెటిజన్లను ఆలోచనలో పడేసింది.

    'నాన్‌చలాంట్' ట్రెండ్: కూల్ గా కనిపించడం కోసం మనల్ని మనం చంపుకోవాలా?

    నేటి యువతలో 'నాన్‌చలాంట్' (Nonchalant) గా ఉండటం ఒక గొప్ప విషయంగా మారిపోయింది. అంటే దేనికీ అతిగా స్పందించకపోవడం, మెసేజ్‌లకు ఆలస్యంగా రిప్లై ఇవ్వడం, డేటింగ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఉత్సాహాన్ని అణిచిపెట్టుకోవడం.. ఇవన్నీ చేస్తేనే 'కూల్' అనిపించుకుంటామనే భ్రమలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ ధోరణి వల్ల మన అసలైన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతున్నాం. ఎదుటివారు మనల్ని ఎలా చూస్తారో అన్న భయం (Fear of being perceived), మనల్ని ఒక బాక్సులో బంధిస్తోంది. దీనివల్ల మనం రోబోల్లా మారుతున్నామే తప్ప, సహజమైన మనుషుల్లా ఉండలేకపోతున్నాం.

    ఆరా పాయింట్స్ వర్సెస్ అథెంటిసిటీ

    సోషల్ మీడియాలో 'ఆరా పాయింట్స్' (Aura Points) పెంచుకోవడం కోసం, ఎంతో నియంత్రణతో ప్రవర్తించడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. మనకు నచ్చిన పుస్తకం చదవడం లేదా నచ్చిన డ్రింక్ తాగడం కూడా ఇతరుల దృష్టిలో 'షో ఆఫ్' లా కనిపిస్తుందేమోనని వెనకడుగు వేస్తున్నాం. అరియానా గ్రాండే చెప్పినట్లుగా, ఈ విధంగా మనల్ని మనం సెన్సార్ చేసుకోవడం వల్ల మనలోని వ్యక్తిత్వం దెబ్బతింటుంది. ఇతరులను మెప్పించడం కోసం మన ఆనందాన్ని కుదించుకోవడం వల్ల వచ్చే 'కూల్' ఇమేజ్ కంటే, మనసు చెప్పినట్లు ఉండటమే గొప్ప శక్తిని ఇస్తుంది.

    ప్రతిక్షణం అనుభవించడం

    జీవితం అంటే కేవలం బతకడం కాదు, ప్రతి క్షణాన్ని అనుభవించడం. అది ఇతరుల కంటికి 'క్రింజ్'గా అనిపించినా పర్వాలేదు, మీ ఆనందం మీకే ముఖ్యం. అరియానా గ్రాండే అన్నట్టు.. భావోద్వేగాల విషయంలో మొద్దుబారిపోవడం కంటే, ఉత్సాహంగా ఉండటమే మేలు. కాబట్టి, మీ ఆనందాన్ని గేట్‌కీపింగ్ చేయకండి. మనసు నిండా భావాలు ఉన్న మనిషిలా జీవించండి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అరియానా గ్రాండే 'క్రింజ్' సంస్కృతి గురించి ఏమన్నారు?

    ఆనందాన్ని లేదా ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తపరచడాన్ని 'క్రింజ్' అని పిలవడం అన్యాయమని ఆమె అన్నారు. దేనిపైనైనా మక్కువ కలిగి ఉండటం, ఉత్సాహంగా ఉండటమే జీవితంలో అత్యుత్తమమైన విషయాలని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.

    2. సోషల్ మీడియాలో 'పర్ఫార్మేటివ్' (Performative) అంటే అర్థం ఏమిటి?

    ఏదైనా పనిని మనస్ఫూర్తిగా కాకుండా, కేవలం సోషల్ మీడియాలో లైకులు లేదా గుర్తింపు కోసం చేస్తున్నట్లుగా కనిపించడాన్ని పర్ఫార్మేటివ్ అంటారు.

    3. 'నాన్‌చలాంట్' (Nonchalant) ప్రవర్తన వల్ల వచ్చే నష్టమేంటి?

    ఇది మనల్ని భావోద్వేగాలకు దూరం చేస్తుంది. కూల్ గా కనిపించడం కోసం ఉత్సాహాన్ని అణిచిపెట్టుకోవడం వల్ల మన అసలైన వ్యక్తిత్వం దెబ్బతింటుంది మరియు మానసిక ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది.

    4. అరియానా గ్రాండే ఈ వ్యాఖ్యలు ఎప్పుడు చేశారు?

    అక్టోబర్ 24, 2025న జరిగిన 'Shut Up Evan' అనే పాడ్‌కాస్ట్‌లో ఆమె ఈ ఆసక్తికరమైన విషయాలను పంచుకున్నారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: ఆనందంగా ఉండటం 'క్రింజ్' కాదు: అరియానా గ్రాండే స్ఫూర్తిదాయక వ్యాఖ్యలు.. భావోద్వేగాలను దాచుకోకండి
