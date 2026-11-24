ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
అటల్ పెన్షన్ యోజన.. నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్ కోసం ఎంత కట్టాలి?
30 ఏళ్ల వయసులో అటల్ పెన్షన్ యోజనలో చేరి, 60 ఏళ్ల తర్వాత నెలకు రూ. 5,000 హామీ పెన్షన్ పొందాలంటే ఎంత జమ చేయాలో తెలుసా? నెలవారీ, త్రైమాసిక, అర్ధవార్షిక వాయిదాలు, అర్హత నిబంధనలు, నామినీ ప్రయోజనాలను పూర్తిగా తెలుసుకోండి.
పదవీ విరమణ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ముఖ్యంగా అసంఘటిత రంగ కార్మికులతో పాటు వృద్ధాప్యంలో హామీ ఉన్న పెన్షన్ ఆశించే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పొదుపు పథకం అటల్ పెన్షన్ యోజన (ఏపీవై). పనిచేసే వయసులో క్రమం తప్పకుండా కొంత మొత్తం జమ చేస్తూ పోతే, 60 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ప్రతి నెలా కనీస పెన్షన్ అందేలా ఈ పథకాన్ని తీర్చిదిద్దారు.
ఈ పథకంలో నెలకు రూ.1,000, రూ.2,000, రూ.3,000, రూ.4,000, రూ.5,000 చొప్పున ఐదు పెన్షన్ శ్లాబ్లు ఉన్నాయి. చందాదారుడు చేరే వయసు, ఎంచుకునే పెన్షన్ శ్లాబ్, చెల్లించే విరామం (నెలవారీ, త్రైమాసిక, అర్ధవార్షిక) ఆధారంగా జమ చేయాల్సిన మొత్తం మారుతుంది. 30 ఏళ్ల వయసులో చేరి అత్యధిక శ్లాబ్ అయిన నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్ అందుకోవాలంటే ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాలో చూద్దాం.
అటల్ పెన్షన్ యోజనలో ఎవరు చేరవచ్చు?
18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న భారతీయ పౌరులు ఏపీవైలో చేరవచ్చు. 2022 అక్టోబర్ 1 నుంచి ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు కొత్తగా ఏపీవై ఖాతా తెరవడానికి అర్హులు కాదు. అయితే, 2022 సెప్టెంబర్ 30 లేదా అంతకుముందు చేరిన వారు, తమ పన్ను స్థితితో సంబంధం లేకుండా ఖాతాను కొనసాగించవచ్చు, వాయిదాలు చెల్లించవచ్చు.
సేవింగ్స్ ఖాతా ఉన్న బ్యాంకు శాఖ లేదా పోస్టాఫీసు ద్వారా గానీ, సంబంధిత ఆన్లైన్ వేదికల ద్వారా గానీ ఈ పథకంలో చేరవచ్చు. ఉద్యోగ స్థితితో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా ఏపీవైలో చేరవచ్చు. ప్రభుత్వ లేదా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేసే వారికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది.
30 ఏళ్ల వయసులో చేరితే వాయిదాలు ఎలా ఉంటాయి?
ఏపీవై కాంట్రిబ్యూషన్ చార్ట్ ప్రకారం, 30 ఏళ్ల వయసులో చేరిన వ్యక్తి 60 ఏళ్లు వచ్చేవరకు అంటే 30 ఏళ్ల పాటు జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెలకు రూ.5,000 పెన్షన్ శ్లాబ్ కోసం 30 ఏళ్ల చందాదారుడికి వాయిదాల వివరాలు ఇలా ఉంటాయి..
- నెలవారీ వాయిదా: నెలకు రూ.577 చొప్పున చెల్లిస్తే 30 ఏళ్లలో మొత్తం పెట్టుబడి రూ.2.07 లక్షలు అవుతుంది.
- త్రైమాసిక వాయిదా: ప్రతి మూడు నెలలకు రూ.1,720 చొప్పున చెల్లిస్తే మొత్తం పెట్టుబడి రూ.2.06 లక్షలు అవుతుంది.
- అర్ధవార్షిక వాయిదా: ప్రతి ఆరు నెలలకు రూ.3,405 చొప్పున చెల్లిస్తే మొత్తం పెట్టుబడి రూ.2.04 లక్షలు అవుతుంది.
చెల్లించే విరామాన్ని బట్టి మొత్తం పెట్టుబడిలో స్వల్ప తేడా ఉన్నా, హామీ లభించే నెలవారీ పెన్షన్ మాత్రం రూ.5,000గానే ఉంటుంది. చేరే వయసును బట్టి కూడా కట్టాల్సిన మొత్తం మారుతుంది. రూ.5,000 పెన్షన్ శ్లాబ్ కోసం నెలవారీ వాయిదా 18 ఏళ్ల వయసులో చేరే వారికి రూ. 210 నుంచి ప్రారంభమై, 40 ఏళ్ల వయసులో చేరే వారికి రూ.1,454 వరకు ఉంటుంది.
చందాదారుడి సేవింగ్స్ బ్యాంకు ఖాతా నుంచే వాయిదాలు ఆటోమేటిక్గా కట్ అవుతాయి. నెలవారీ వాయిదాలు నెలలో ఏ రోజైనా జమ అవుతాయి. త్రైమాసిక వాయిదాలను ప్రతి త్రైమాసికం తొలి నెలలో (ఏప్రిల్, జులై, అక్టోబర్, జనవరి) వసూలు చేస్తారు. అర్ధవార్షిక వాయిదాలను ఏప్రిల్, అక్టోబర్ నెలల్లో కట్ చేస్తారు.
పదవీ విరమణ తర్వాత లభించే ప్రయోజనాలు
60 ఏళ్లు పూర్తయిన తర్వాత చందాదారులు తాము ఎంచుకున్న శ్లాబ్ ప్రకారం నెలకు రూ.1,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు హామీ పెన్షన్ పొందుతారు. చందాదారుడు జీవించి ఉన్నంత కాలం ఈ పెన్షన్ అందుతుంది.
చందాదారుడు మరణించిన తర్వాత అదే పెన్షన్ మొత్తాన్ని జీవిత భాగస్వామికి చెల్లిస్తారు. చందాదారుడు, జీవిత భాగస్వామి ఇద్దరూ మరణించిన తర్వాత, పోగైన పెన్షన్ కార్పస్ను నామినీకి అందిస్తారు. రూ.5,000 పెన్షన్ శ్లాబ్కు నామినీకి అందే సూచిక కార్పస్ విలువ రూ.8.5 లక్షలుగా ఉంది.
స్థిర వడ్డీ రేటు ఉంటుందా? ప్రభుత్వ హామీ ఏమిటి?
అటల్ పెన్షన్ యోజన స్థిర వడ్డీ రేటును ప్రకటించదు. బదులుగా, తాము ఎంచుకున్న నెలవారీ పెన్షన్కు హామీ ఇస్తుంది. పీఎఫ్ఆర్డీఏ (పీఎఫ్ఆర్డీఏ) మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఈ నిధులను పెట్టుబడి పెడతారు. ఎస్బీఐ పెన్షన్ ఫండ్, ఎల్ఐసీ పెన్షన్ ఫండ్, యూటీఐ రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్ సంస్థలు ఈ పెట్టుబడులను నిర్వహిస్తాయి.
పెట్టుబడులపై వచ్చే రాబడి తగినంతగా లేకపోతే, ఆ లోటును కేంద్ర ప్రభుత్వం భర్తీ చేస్తుంది. ఒకవేళ అంచనాల కంటే ఎక్కువ రాబడి వస్తే, చందాదారులకు పెరిగిన పెన్షన్ ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
(గమనిక: ఇది సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సెబీ గుర్తింపు పొందిన ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించాలి.)